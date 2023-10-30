中共全面監控來臨 電信運營商在光貓中內置監控插件

【新唐人北京時間2023年11月01日訊】近日，有大陸网络技术人員披露，中國大陸某運營商在光貓中內置監控軟件，直接連接到中共官方「反詐中心」，網友直呼，「全面監控來臨」。

10月31日，在網絡論壇V2EX（way to explore）的「寬帶症候群」中，名為「oblivion」的網友發帖介紹，其同事週六參加了某運營商「加1元提速 2000m送fttr1+2活動後，安裝人員稱新裝fttr有在線時長要求，要求45天內保持在線並且要使用路由模式。

當天晚上，此同事自建的某上網功能出現不能連接的情況。週日，其同事偶然打開了xenyth.net這家vps官網下單買來玩，沒想到直接跳轉到了反詐頁面，同事關閉，不到3分鐘，當地某「反詐熱線」就打來電話，詢問同事有沒有訪問一個叫做xenyth.net的詐騙網站，要求不再訪問，如有需要可以安排警察上門。同事嚇了一跳。第二天中午，同事打開cloudflare，是rst ，解析的地址是127.0.0.1 ，更換dns仍然如此，午飯時某「反詐中心」又打來電話，詢問有沒有訪問詐騙網站。

這位網友覺得納悶，就幫助這位同事做了排查，推測可能就是因為升級fttr 更換光貓。另一個同事帶了個普通的hn8145v給這位同事測試，發現cloudflare可以打開，而xenyth.net仍然跳轉到反詐頁面，但這次反詐沒有打電話來。

晚上8點，更換fttr光貓後，某「反詐中心」電話又打來。

貼文說，「至此，可以確定是這個fttr光貓有問題」。

貼文還說，「搞到超級密碼後進入光貓，嘿」，「不做評價」，然後在帖文中分享了一個「插件配置下髮狀態」列表圖片。

曾經在中共國企工作過的旅美大陸軟件工程師高登對新唐人表示，「貓」是英文名「modem」的音譯，是對信號進行處理轉化的設備，叫調製解調器，「光貓」就是對光信號進行處理的調製解調器。FTTH就是「Fiber To The Home」，「光纖入戶」的意思，就是直接把光纖（寬帶）拉到每家每戶，光纖直接插到光貓裡。

高登說，這種把監控插件內置到光貓中的做法，是可以做到的，因為在中國大陸，基本上都是光纖入戶，安裝寬帶的話，就必須要安裝一個「光貓」。

網友紛紛議論，「全面監控來臨」，「老大哥在看著你「，「以後GFW和反詐會不會就變成同一個部門了」，「快進到家裡裝電幕就行了」，「從頭到腳從內到外監控你」。

還有網友質疑中共用反詐為藉口進行監控，「詐騙是個筐，啥都可以往裡裝」，「為什麼反詐越來越多，詐騙到底少了沒？有關部門數據能不能公布一下，這麼重大的成果，為什麼好像從來沒見公布」，

也有網友介紹說，「果然從運營商入手才是最直接的」，「因為機房、GFW也是有性能壓力的，所以鐵幕要下沉到每戶。這也是為何許多大的境外網站DNS 被污染到127.0.0.1，而不是其他IP地址，就是希望流量不出你戶，別給各級機房造成壓力」。

10月31日，大陸知乎平台出現提問，「如何評價光貓內置反詐中心？」

網友回答，「NSA都得直呼內行，稜鏡還得一個一個跟人公司和運營商伸手要數據，咱這是從底層每個人都在用的設備和網絡直接採集」，「期待植入體內鴻蒙芯片」， 「不要管這叫反詐中心了，謝謝！烏鴉可以管自己叫天鵝，但是人還是應該堅持『烏鴉』就是『烏鴉』」，「把監控工具說成反詐中心就是語言污染」。

還有網友詢問，到底是那個運營商，此網友回覆說，內文已經說的很清楚，可自己查詢。並稱「經過三天多的研究」給出了卸載插件方法，包括電信、移動和聯通三個運營商。

有網友分享說，「最近聯通剛給免費換了華為星光F30FTTR ，安裝師傅說年底之前要全部更換掉」，「裝的是某廠主光貓沒有2.5g接口，組網光貓有一個2.5g接口那一種，華為的那個」，「估計三家運營商都這樣，以後要自備光貓？」

經新唐人記者查詢發現，華為FTTR星光F30有多款設備，和中國三大運營商—電信、移動和聯通都有合作。

4月23日，北京聯通主辦「臻寬帶全場景提速發布會」宣稱，北京聯通推出基於華為FTTR星光F30和B30的臻2000M帶寬產品。

5月17日，移動廣東省分公司正式發布臻享2000M超高速寬帶服務，宣稱「華為FTTR星光F30系列助力廣東移動打造「臻享2000M」寬帶的全光家庭底座，提升數智生活體驗」 。

5月12日，中國電信股份有限公司浙江分公司宣布「攜手華為推出2000M光寬帶，基於華為FTTR星光F30系列產品，為萬千家庭帶來真正的超千兆高質用網體驗 」。

（記者李酈採訪報導/責任編輯：胡龍）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/10/31/a103816394.html