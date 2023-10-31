【新唐人快報】李克強生前已失聯？ 火化安排現異常

【新唐人北京時間2023年11月01日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是秦悅。

今天是美東時間10月31日，星期二 。訂閱新唐人，了解最新要聞。

今日焦點：李克強遺體火化安排現異常！哈馬斯頭目：中共想突襲台灣；「福建中學生被逼吃糞便」上熱搜；廣東大媽徒手斷石欄，官方否認豆腐渣；中國10月製造業PMI再度萎縮；李家超確認無緣APEC峰會

【李克強遺體將火化 黨内有人要求調查死因】

中共官方10月31日宣布，中共前總理李克強的遺體，將於11月2日在北京火化。而一名中共黨員要求停止安排遺體火化、調查李克強死因的公開信在網絡熱傳，引發關注。

中共官媒新華社稱，李克強的遺體已於10月27日由專機送到北京，將於11月2日火化，屆時天安門等地將降半旗致哀。

但官媒報導中，沒有提及追悼會、遺體告別式等喪禮的具體細節。

這與此前對中共前黨魁江澤民的處理方式有很大區別。江澤民死亡的第二天，中共喉舌就開始報導江被運回北京的消息，包括起靈儀式、中央政治局常委蔡奇專程前往上海處理等。

中共官方對李克強去世淡化處理，而外界對李克強所謂「突發心臟病」死亡仍普遍存疑，不少人質疑，他是直接或間接死於中共內鬥。

前中共海軍中校姚誠10月31日在社媒平台X上披露：「剛從合肥得知，消息是來源於李克強的親戚朋友，說8月31日李克強在敦煌現身後就失去聯繫，中秋節前家人曾通過李的祕書請他來合肥過節，石沉大海，說是李克強二十大退下後，曾表示近期會回合肥見見親戚朋友和同學，一直未能成行，沒想到會突然離世。」

對於李克強死前失聯、是否被「軟禁」的消息，新唐人無法獨立核實。不過，李克強死得不明不白，也讓很多中國人公開發聲，質疑他是被害，中共黨內更有人公開要求當局，停止安排遺體火化、調查死因。

10月30日，一名中共黨員的公開信熱傳，題目是「查清李克強死因，給全國人民一個交代」，作者顧萬明是新華社老記者，上海復旦大學新聞系畢業。

顧萬明在公開信中說，根據當局對高官外出的紀律要求，李克強這次到上海「休息」，顯然是經過上面批准、安排的，否則他不可能出京、入滬。 李克強10月25日到上海，26日僅僅一天就突然去世，很多人都認爲，有很多疑點不可理解，造成了很大的輿論影響。

為此，公開信提出了四大要求：一、停止安排遺體火化，以待調查；二、成立聯合調查組，徹查救治全過程及相關接觸人員，有沒有瀆職行為等；三、對遺體進行解剖；四、不開追悼會，與其正國級身分不符；應成立治喪委員會。

這封公開信在網絡上廣傳，引發熱議。

中國問題專家秦鵬在《秦鵬觀察》節目中認為，習近平不可能允許調查，以及大張旗鼓地悼念李克強。其實，大家已經可以從很多跡象看出來，最高當局對於李克強之死，充滿了緊張感乃至深深的恐懼。

不過，雖然當局使出各種手段，嚴控民衆聚集、悼念，但多地還是出現了悼念的人潮。在合肥李克強故居等地，人潮絡繹不絕，鮮花擺滿一路。

還有民衆通過行爲藝術來表達訴求。近日河南鄭州舉行的馬拉松比賽，就有參賽者背著李克強的遺照跑完全程，也有人舉起悼念的旗幟。

中國知名作家慕容雪村在X平台上表示：「李克強值不值得悼念是一碼事，民眾借悼念來表達什麼是另一碼事。八九學運最初的由頭是悼念胡耀邦，但沒過多久，民主女神像就立起來了。其實胡李本是一路人，都是共產黨員，胡就算好點也很有限。不過，當千萬人以悼念他的名義走上街頭，他是什麼人就不再重要了，重要的是人們到底為什麼走上街頭。」

【中國製造業景氣回落 10月PMI再度萎縮】

再來關注，10月31日，中共國家統計局公布，中國10月製造業採購經理人指數（PMI）下降了0.7個百分點，落到49.5，重回榮枯線以下，低於市場預測的50.2。

經濟學人智庫（EIU）資深經濟學者徐天辰（Xu Tianchen，音譯）告訴路透社，中國10月PMI表現疲軟，反映出房地產市場低迷、基礎設施支出等相關需求放緩；而外部需求的強勁回升恐怕難以實現，這也影響了中國出口表現。

數據顯示，新訂單指數下滑到49.5，較上個月降了1個百分點。進、出口訂單已連續八個月下降。路透分析稱，這反映疫情後經濟復甦乏力，中國製造業景氣萎縮，製造商難以找到海外買家，從海外訂購的零件也在減少。

中國PMI指數在今年4至8月連續5個月落入萎縮區間；9月一度重回擴張區間，但10月PMI又再次跌落榮枯線下。

面對經濟危機，中共上週批准在第四季發行1萬億元人民幣的主權債券，並通過了一項法案，允許地方政府提前支付2024年債券配額的一部分，以支持投資和經濟增長。今年10月，人行還通過短期政策貸款，注入自2020年底以來最大的現金支持，允許銀行擴大信貸，並保持低利率。

然而，分析師對此並不看好，他們認為，要救經濟，北京當局還需要出台更多的政策。

【霧霾籠罩華北 河北發布紅色預警】

再來關注，10月31日，霧霾籠罩中國北方主要城市，當局發布最高級別的霧霾預警，警告能見度可能降到不足200米，甚至50米以下。

中共中央氣象台在一份通知中表示，河北省發布了霧霾紅色預警，並列出必要時的交通安全管制措施，包括機場暫停飛機起降、高速公路暫時封閉，以及輪渡暫時停航等。

當局還警告，駕駛人員在條件需要時，應在安全的區域停車，並要求人們留在室內。

連日以來，嚴重的霧霾持續籠罩中國的北方。

10月30日，京津冀中南部、河南北部的污染程度已達中度至重度，許多城市啟動了重污染天氣預警。

31日早晨，天津市、河北省和山東省部分地區，以及江蘇省東部地區也出現霧霾，能見度不足1公里。

氣象台表示，未來三天，華北一帶大氣擴散條件仍較差，霧霾將持續籠罩，華北中南部等地將有輕到中度霾，華北中部等地有重度霾。

【「福建中學生被逼吃糞便」上熱搜】

再來關注，「福建中學生被逼吃糞便」10月31日被推上熱搜榜，引發網友憤慨。

10月30日，網友發布的視頻顯示，福建龍巖永定區僑育中學一男生，被同學逼迫在廁所吃排泄物。

「吃、全部吃進去！吞下去！」

這起事件在網絡熱傳，30日晚間到31日一直在百度熱搜榜的前列。

事發學校永定僑育中學承認事件屬實，31日，該校工作人員表示，學校正配合相關部門處理中。永定區教育局一名工作人員回應稱，目前事件正在調查中。

有網友質疑「為什麼會發生這樣的事情？」另有網友回覆說：「因為這裡是中國。」

不少網友表示，在中國大陸，校園霸凌事件比比皆是，只不過有些事件被網絡曝光了，而很多時候霸凌的人都沒有付出代價。

對於大陸頻發的校園霸凌事件， 旅澳歷史學者李元華曾表示，從根源上來講，中國整個社會道德淪喪，學生從學校、從家庭、從社會得到的教育，沒有啟發人的良知善念，都是充斥人性惡的東西，被無限放大後，才有這種極端的惡性霸凌事件。

【廣東大媽徒手拉斷石欄杆 官方回應惹議】

中國大陸又見豆腐渣工程？廣東揭陽一名大媽，日前在河邊握著石質護欄拉伸身體時，石欄杆突然斷裂成幾段，大媽被砸受傷。

網傳視頻顯示，幾位老人在河邊的石護欄邊休息、鍛煉身體。一位大媽拉著石護欄做後仰動作，突然「砰」的一聲，石欄杆斷了，這位大媽頓時失去重心摔倒在地，欄杆直接砸在她身上，落地後斷成好幾截。

發布該視頻的網友稱，被砸的大媽斷了兩根骨頭。

據極目新聞報導，事發地位於廣東揭陽市榕城區榕水灣社區附近 一處沿江地段，該護欄是市政工程。

好好的石護欄怎麼會這麼容易被拉斷？相關影片隨即在網絡熱傳，民衆紛紛質疑，這是「大媽力拔山兮還是品質問題？」「豆腐渣工程還是超人力量？」

針對網民的質疑，揭陽市榕城區市政工程維修管理中心工作人員回應極目新聞稱：涉事護欄已使用多年，接頭處屬於榫卯結構，這是市民在使用時用力不當造成的意外，不是工程品質上的問題。同時提醒市民鍛煉身體，要選用專業的健身器材，同時要愛護市政工程設施。

官方的回應引發爭議，網民表示，這明明就是偷工減料、豆腐渣工程，就是用石膠粘一下，過幾年就風化脫落。

其實，「豆腐渣」工程在中國大陸早已不是什麼新聞，早在2014年，中共黨媒就曾坦承，「豆腐渣」的根源是貪腐，認為中共官員的貪腐如同白蟻，吞噬著「法律、行規和人的良知」，使許多建築工程「隱患重重、漏洞百出、事故頻發」，嚴重威脅民衆的生命安全。

近日，海外社交媒體熱傳一段哈馬斯海外高層馬沙爾（Khaled Mashal）的受訪視頻，馬沙爾曾擔任哈馬斯的政治局主席，他在日前接受埃及「Sada Elbalad」電視台採訪時，提到10月7日哈馬斯襲擊以色列所造成的國際影響。

他說，俄羅斯是這次襲擊的受益人，因為哈馬斯的行動分散了美國對烏克蘭戰爭的注意力。俄羅斯方面曾告訴哈馬斯，他們的軍事院校將會教授這次攻擊事件。

他還提到，中方也將這次突襲視為一個範例，正考慮在台灣複製哈馬斯的行動。

馬沙爾聲稱，哈馬斯需要與強而有力的國家合作，像是中共和俄羅斯。

對此，以色列駐台辦事處回應說，從哈瑪斯領導人的聲明，很明顯可以看出，恐怖、衝突和混亂的風險不僅限於中東；世界必須堅決團結起來，對抗哈馬斯恐怖組織。

網民也紛紛議論說，哈馬斯這是把它背後的中俄同夥給咬出來了。有人懷疑，是不是因爲中俄的錢沒給到位。還有人認爲，哈馬斯到了危急時刻，爲了自保，不得不把背後主謀拉下水。

這次哈馬斯突襲以色列，規模、武器和戰術都異乎尋常。外界質疑，其背後主謀可能是中、俄、伊朗等政權組成的「新邪惡軸心」，因爲中共和俄羅斯希望轉移歐美在台海和烏克蘭的注意力。還有人認爲，挑起中東戰爭是中共「武統台灣」的戰略步驟之一。

上週，哈馬斯代表團還公開訪問了俄羅斯。據俄媒報導，哈馬斯表示，他們將俄羅斯視爲「最親密的朋友」，他們正在尋找8名俄羅斯人質，並準備全部釋放。

不過，與俄羅斯出面營救俄國人質不同，中共方面從未公開提及「中國人質」。

社交媒體上流出的大量消息顯示，在10月7日的哈馬斯襲擊中，多名在以色列的中國工人被殺或受傷，還有多人失蹤。

但北京方面一直拒絕譴責哈馬斯。中共外交部雖然承認多名中國工人死傷，但只稱這些死傷發生在「以巴衝突」中，隻字不提加害者是哈馬斯。

最後再來關注，被美國制裁的香港特首李家超，已確定缺席11月在舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。

香港當局10月31日晚間發布通稿稱，已按照慣例收到APEC東道主的邀請，港府已回覆，特首李家超由於「日程事宜」，未能親自出席APEC峰會，改由財政司司長陳茂波代為出席。但通稿沒有提及，李家超是否獲得美方邀請出席APEC峰會。

2019年香港爆發「反送中」民主抗爭運動，超過200萬港人走上街頭抗議示威，遭到中共及港府的暴力鎮壓，上千人被捕關押，許多年輕抗爭者「被死亡」、「被失蹤」。

當時身為保安局局長的李家超，積極配合中共及港府指令，鎮壓抗爭者。

2020年8月7日，美國宣布制裁11名損害香港自治的中港官員，時任香港特首林鄭月娥及保安局局長李家超等人均受到制裁。2022年，李家超成為香港特首。

《華盛頓郵報》今年7月報導，美國國會施壓成功，白宮已決定拒絕李家超參加APEC舊金山峰會，但其他香港官員仍可以出席。

10月30日，主管APEC事務的美國資深官員莫瑞（Matt Murray）對《美國之音》表示，有2名APEC領導人在美國受到制裁，美方必須處理這個局面，「以確保他們在舊金山有適當代表」。

這兩人就是李家超，以及俄羅斯總統普京。俄羅斯入侵烏克蘭後，美國在2022年2月25日對普京實施了制裁。

李家超之前對美國的制裁表示不屑一顧。他宣稱，美國的制裁在香港沒有任何法律效力。而北京方面則一直呼籲美國允許李家超出席APEC峰會。現在李家超確定無法參加APEC峰會，北京的願望再次落空。

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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