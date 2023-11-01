中国首都北京以及邻近的天津和河北多地星期二（10月31日）启动最高级别的重污染天气红色预警，当局不仅实施临时交通管理措施，严格禁止或限制机动车辆上路行驶，而且还警告身处严重雾霾笼罩之下的京津冀等地约一亿人口减少外出和剧烈户外运动，做好个人健康防护。

此次PM2.5污染过程始于10月22日。至本周一，京津冀中南部、河南北部污染程度已达中至重度，污染地区的能见度则降至不到50米。

根据中国官媒新华社的报道，截至星期一上午8时，京津冀及周边地区共有16个城市累计发生32天次PM2.5中度及以上污染。新华社报道说，中国国家大气污染防治攻关联合中心密切跟踪本次的污染过程，并且组织专家团队，分析解读污染成因。

根据中国专家的说法，自10月22日以来，京津冀及周边地区气象条件不利，区域内冷空气活动偏弱，地面气温、底层大气相对湿度较常年均偏高，容易造成污染累积与转化。这些专家还认为，区域内工业企业、重型货车活动水平和农田秸秆火点数量环比上升，也导致污染排放呈增加趋势。

工业生产显然也加剧了空气的重污染。根据央视等中国官媒的报道，10月下旬以来，京津冀以及周边地区工业用电量也较10月上半月有明显的增长，增幅约为5%，其中水泥、砖瓦等行业用电量增幅更为明显，倒是钢铁、焦化、石化等行业用电量基本持平。

包括北京在内的中国华北地区本来应该已经进入秋高气爽的季节，但是污染严重地区内多日来不仅湿气高，而且气温飙升到通常在夏天才会遇见的接近摄氏30度的高温天气。

根据北京市生态环境局的预测，北京市在10月31日至11月2日之间，地面持续为低压系统控制，相对湿度接近饱和，中层气温偏高，早间有逆温，扩散条件非常不利，污染易积累而且二次转化活跃，空气质量预计维持在4级中度污染水平。

北京市交通委、市公安交管局、市生态环境局星期一晚联合发布“关于应对空气重污染采取临时交通管理措施的通告”，在空气重污染橙色和红色预警期间，除了禁止建筑垃圾、渣土、砂石运输车辆在北京行政区域内道路行驶外，其他车辆还要按照排放标准和车牌尾号实行单号单日、双号双日、尾号为英文字母为零号外出行驶的办法进行管控。

其实近期的雾霾污染天气不仅仅影响京津冀和河南北部，连山东和江苏东部都是受灾区。根据中国国家气象局的监测，雾霾和大雾星期二导致山东和江苏东部地区的能见度下降至不到一公里。

北京曾经是雾霾的重灾区，但是它在2015年夺得冬季奥运会主办权之后，立即向“雾霾宣战”，不仅关闭了十多家煤电厂，而且将重工业工厂迁出北京，从而摘掉了全球污染最严重城市之一的帽子。

近年来，蓝天白云的确经常重现在北京的天空，雾霾污染的状况也的确有了很大的改善。但是，法新社在报道中指出，北京的空气质量其实一直远处于世界卫生组织（WHO）的标准之下。

中国已经超越美国，成为全球最大的碳排放国。不过中国政府承诺要在2030年前实现碳达峰，然后在2060年前实现碳中和。

根据法新社的报道，绿色和平组织今年四月指责中国政府今年以来加速批准新建或扩建煤电厂，因此将能源供应的需求置于其减排承诺之上。

专家们认为，中国今年大量批准新建或扩建煤电厂不仅会让雾霾污染天气重返，而且还会让中国无法按期实现碳达峰和碳中和的目标。

根据天气预报，大约自11月3日起，随着冷空气的到来，京津冀及周边地区的雾霾污染过程将逐渐结束。