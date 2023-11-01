李克強遺體火化前夕 北京如臨大敵

【新唐人北京時間2023年11月02日訊】中共前總理李克強的遺體將於11月2日在八寶山火化。為防止群眾聚集，北京處處嚴防，氣氛異常緊張。

據中共官媒報導，中共前總理李克強的遺體將於11月2日在北京八寶山火化，天安門等多地也將下半旗致哀。

11月1號，八寶山公墓、天安門及周邊地區已被當局嚴密管控，所有車輛需繞道行駛。

有北京市民透露，八寶山地區的街道上佈署了許多非公務車及便衣，還有工人在焊接欄杆，有市民隨手拍照，就被一旁非公務車內的便衣搶走了手機。

為防止市民聚集悼念，11月1日，北京還實行了車輛單雙號行駛，以減少車輛出行；地鐵1號線、2號線和8號線臨時封閉，天安門廣場也實施封閉，阻止人群以看升旗的名義在廣場聚集。

北京市民 閔先生：「反正挺緊張的，全是警車，天安門這邊都不讓進了，現在反正挺緊張的。」

北京市民李先生：「明天李克強火化，那肯定會加強管控唄。而且現在的管控級別比過去要高得多。就拿長安街來說吧，離長安街還有六七十米的距離，他就把行人和騎自行車、電動車的人給攔住了。」

知名專欄作家高瑜等多位北京的獨立媒體人、異議人士，也被要求11月1日和2日「上崗」兩天。

同時，北京還以空氣重度污染為由，從11月1日起，實施臨時交通管控措施，經由北京的多條高速路被雙向關閉。

新唐人電視台記者易靜綜合報導

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