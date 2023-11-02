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（中央社記者張雄風台北2日電）鹿林山測站位於嘉義與南投交界，長期以來協助NASA進行大氣監測，今天正式成為亞洲第一、全球第三經NASA認證的大氣監測站，未來鹿林山測站將協助東南亞國家大氣監測校準驗證。

環境部與美國太空總署合作成立氣膠自動觀測網亞太檢校訓練中心，並於今天舉辦成立典禮。

環境部說明，自2002年即與美國太空總署（National Aeronautics and Space Administration, NASA）進行合作交流，累積多項成果。台灣鹿林山測站的太陽光度計監測大氣氣膠光學厚度（AErosol Optical Depth, AOD）已加入NASA氣膠輻射監測網（AErosol Robotic NETwork, AERONET），提供全球衛星觀測比對驗證。

環境部長薛富盛指出，氣膠自動觀測網亞太檢校訓練中心成立，可協助東南亞國家校準太陽光度計，以觀測氣膠光學厚度瞭解大氣氣膠分布，有助於掌握區域性氣膠變化及境外影響情形。

薛富盛說，這是過去20多年來與NASA長期合作的互信基礎，而台灣過去30多年來在氣象、遙測的研究也是國際前段班，加上鹿林山監測站得天獨厚的高山監測條件，才能在今天獲得NASA認證。

環境部說明，AERONET 採用先進的地面遙測技術，全球廣布1000多個測點，累計長達30多年的空氣品質資料庫，常用來評估氣候變遷與空氣污染變化的重要數據，為國際上相當廣泛應用的資料之一。

AERONET的校正工作仰賴一個高山乾淨大氣背景的戶外校正平台，這個條件目前全球只有夏威夷背景站（Mauna Loa）和西班牙伊薩尼亞背景站（Izaña）受AERONET認證。

環境部指出，今天獲得NASA認證後，鹿林山站成為全球第三個具備產出絕對標準件的平台，也是亞洲第一，產出的資料可直接或間接應用於全球空氣品質與氣候變遷的研究，突顯台灣環境監測的永續責任與積極參與。

鹿林山測站座落於嘉義與南投交界、玉山國家公園內，位於海拔2862公尺的自由對流層中，長期監測溫室氣體、輻射通量、大氣汞、氣膠等空氣污染物。

中央大學環境監測技術聯合中心教授王聖翔接受媒體聯訪時表示，除了溫室氣體外，氣膠就是另一種空氣污染，如懸浮微粒，最後都會造成環境、氣候的變化；依靠設備觀測可以分辨氣膠的種類、來源；每年可進行約20組儀器校正，未來也會有規畫再擴充設備，強化監測及校正需求。（編輯：李亨山）1121102