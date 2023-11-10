11月10日兩岸掃描

【新唐人北京時間2023年11月11日訊】下面是今天的兩岸掃描。

陳敏爾大秘罕見罪名公開 評論指其逼宮中南海

中共天津市委書記陳敏爾早年擔任貴州省委書記時的手下、貴州省前副省長李再勇，11月7日被雙開，罪名有9條，其中一條極其罕見，被控「肆意違規舉債融資，造成重大債務風險」。中共各地政府深陷債務危機，其中貴州省欠債1.247萬億元，李再勇曾經主政的貴陽市，債務率高達929%，領先全國。去年，貴州省因為債台高築，無法化解，公開向中央喊話，被認為是逼迫中南海出手。

英國學校捅出蘇州毒地 已建住宅價格暴跌

上海陸家嘴開發公司購買了江蘇蘇州的17塊地，用來建設住宅、學校等，其中2號地塊引入英國雷丁學校。雷丁學校2021年申請辦學許可時檢測土地，發現土壤污染嚴重，致癌物苯並芘超標50多倍，完全不適合建學校。陸家嘴隨後檢測所有17塊地，發現14塊地污染超標，不能居住，然而部分地塊上修建的住宅小區已經售出。現在這些住宅的價格出現暴跌。

深圳樓市暴跌 有房屋售價下挫超過50%

中國樓市持續低迷，深圳房價下跌幅度普遍在3到4成，部分樓盤跌幅高達55%。其中，寶安中心片區的花樣年花郡樓盤，房價從高峰期的420萬起，降到了現在的185萬起。今年10月，深圳一些新樓盤為了促銷，開盤就給出八八折優惠，讓樓市價格回到六七年前的水平。

中共花20億耗時20年編清史 傳政審沒過

中共斥資20億元，耗時20年，重新編纂了一部全面、權威的清朝歷史。但任教於美國耶魯大學的法學、史學學者張泰蘇爆料，這部《清史》沒能通過政審，當局給出極其負面的判決，稱「沒有尊重人民的觀點」。張泰蘇感慨：「如果有人仍想知道中國學術審查制度的現狀。那麽這個就是了。」

中共迫害有信仰者 不放過87歲臥床老婦

中共在中國殘酷迫害有信仰的人，現在正試圖將甘肅白銀市87歲臥床不起的廖安安，送進監獄進一步加害。去年1月，修煉法輪功的廖安安，在友人家被中共警察綁架，被暴力問話幾個小時後突然呼吸困難，大汗不止，送到醫院搶救2個多小時才脫離危險，老人從此臥床不起。

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