记者/ 李惠琳 编辑/ 陈晓平

12月15日，位于肯尼亚内罗毕的联合国环境规划署（UNEP）全球总部内，京东、隆基绿能、宁德时代、京东方、五粮液、安踏、亨通集团、波司登、奇瑞汽车等9家中国领军企业，作为“创建可持续品牌”愿景倡议代表性案例（2025），进行正式发布。

在联合国这一重要多边平台，此举彰显中国企业正以更具雄心的行动，响应国际社会对企业引领可持续变革的共同期盼。

与会者步入位于内罗毕的联合国环境规划署（UNEP）全球总部

“创建可持续品牌”愿景倡议，也称“日内瓦愿景倡议”，其由“可持续企业家论坛”对话平台（SBLF）、中国标准化协会可持续商业与品牌工作委员会（SBBC）联合发起。

9月上旬，在联合国日内瓦万国宫，首批24家中国代表性企业联合签署的日内瓦愿景倡议正式发布，并递交给UNCTAD副秘书长佩德罗·曼努埃尔·莫雷诺，向国际社会传递了中国企业以更大雄心、更高标准践行可持续发展的集体承诺。

为推动日内瓦愿景倡议落地为可行的实践路径，向国际社会系统性诠释“以品牌驱动可持续发展”的中国样本，SBLF与SBBC联合发起“创建可持续品牌”愿景倡议代表性案例（2025）征集活动，并由UNEP一个地球网络（One Planet Network）提供支持。

“创建可持续品牌”愿景倡议代表性案例（2025）发布现场

此举旨在寻找将可持续发展与品牌价值创造深度结合的代表性案例，以此为全球可持续商业生态提供可借鉴的行动方法，讲述中国品牌的可持续发展故事。

12月15日，由相关各方共同主办的高级别对话会上，代表性案例正式发布，与会者进行了分享和讨论。

这是“创建可持续品牌”愿景倡议的首次系统性实践诠释，也为全球贡献了将可持续性转化为核心竞争力与长期价值的中国样本。

9家中国领军企业入选“创建可持续品牌”愿景倡议代表性案例（2025）

日内瓦愿景倡议不止于一份承诺，更是一份行动蓝图。

其明确提出：创建可持续品牌，是企业将可持续发展理念全面融入商业与品牌价值创造的系统性行动，并倡导从5个主要方向开展行动：即以可持续发展融入企业战略、建立负责任的商业运行体系、以科技创新为核心引擎、提升产品和服务的可持续性，以及将可持续发展融入品牌建设。

这一“战略-商业体系-产品-科技-品牌”五维框架，回应了企业在推进可持续探索时面临的普遍痛点。

据悉，南方财经全媒体集团旗下《21世纪商业评论》杂志社，与多家机构一起，共同参与了《可持续品牌创建指南》的文件起草工作。