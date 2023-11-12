記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江蘇蘇州毒地案持續延燒， 已買入新房的屋主11日上午聚集維權，高喊「退房！」。另外，居住在鄰近污染土地上的住戶也人心惶惶，曾經120萬元（人民幣，下同，約新台幣510萬元）購買的房子，如今降價至85萬元（約新台幣360萬元）也沒人要。

▲房產開發項目「錦繡瀾山」17塊地中有14塊存在污染。（圖／翻攝自極目新聞）

據《都市快報》報導，處於風暴中心的17宗土地有14宗存在污染。根據第三方檢測結果，蘇州綠岸項目多處地塊土壤中「強致癌物」苯駢芘、萘嚴重超標。

蘇州高新區政府相關人士9日回應稱， 「該土地污染實際上並沒有傳的那麼嚴重，本質上還是房地產市場低迷引起的連鎖商業糾紛導致。」

剩下未被明確認定存在污染的分別是12號、14號及15號地塊，其中12號土地是否有毒仍存在爭議。

鄰近「毒地」的14號和15號地塊上，已經建成大規模的住宅區，其中峰譽亭小區入住率較高，西門和北門不停有行人車輛進出。

住戶們受近期「毒地風波」影響人心惶惶。一名徐姓女屋主表示，現在有業主考慮賣房，但120萬元買來的房子，85萬元也賣不掉，「現在正是風口浪尖，肯定不容易賣的。」

徐屋主還指出，此次事件背後肯定不是污染這麼簡單，「陸家嘴這麼大的企業，買這麼大的工業地塊，之前就不能查個一清二楚嗎？」

據早前報導，上海陸家嘴集團7年前斥資85億元人民幣，從蘇鋼集團購買17筆土地使用權，準備開發建案和配套的學校公園，但其中有14塊土地存在污染，於是將相關單位告上法庭並求償100億元人民幣，折合新台幣約430億元。

▲業者聚集維權。（圖／翻攝自秒拍）

有不少「毒地」屋主11日湧向陸家嘴蘇州綠岸辦公地點維權，紛紛高喊「退房」。一名男工作人員斬釘截鐵地說，「就合同關係來講是退不了，沒有理由退！」

政府調解人員到場後表示，「現在我請示的這個相關部門，陸家嘴也答應，只要到我們社區派10個代表，他們的負責人會出面給你們做解答。」

另外，還有屋主向《封面新聞》表示，目前為止最關心的不是房價，而是覺得自己住在「毒圈」附近，生命受到了威脅。現在沒有人告訴他們應該怎麼做，沒有人和他們對接，更不知道該怎麼維護自身的權利。