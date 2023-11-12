金融業ESG聲譽排行大公開！國泰金拔得頭籌（圖由國泰金提供）

黎榮章：

根據2023台灣永續金融大調查，已經超過九成的金融業進行決策時會將ESG納入考量因素。在金融業積極投入綠色金融的同時，QuickseeK ESGdata也透過環境（environmental）、社會（social）和治理（governance）觀察金融業在2023年三季的ESG聲譽排行，發現排名前段的金融業者為國泰金、富邦金及中信金，在ESG三面向的話題討論度高，惟在治理面的聲譽控管需要加強，至於中後段業者雖有一定ESG聲量，但與前段班比較則相形失色，建議找到合適的溝通管道提高ESG曝光度。

一、 金融業ESG聲譽排行大公開！國泰金拔得頭籌

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QuickseeK ESGdata針對10間金融業進行ESG聲譽分析，並按照分數（滿分為10分）進行排序，數據顯示國泰金聲譽分數達8.9分、總聲量27,786筆，兩項指標皆佔據榜首；緊接著富邦金聲譽分數為8.4分、總聲量21,199筆；第三名中信金聲譽分數8.1分、總聲量21,317筆。第四名的第一金分數為6.1分、總聲量11,142筆，分數及聲量開始出現顯著落差。

*聲譽分數算法：透過各個指標聲量及好感度的差異，經由快析演算技術進行標準化計算，得到三個指標（環境、社會、治理）的聲譽分數，加總後平均即為企業ESG聲譽分數。資料來源：QuickseeK ESGdata

從話題分析來看，前段班在ESG的作為受到較多的關注，如國泰金永續官網上線並搭配活動推廣ESG概念，獲得不少網友響應；富邦金則在社群上舉辦淨川行動搭配抽獎貼文，吸引民眾積極參與；中信金也與合作夥伴發起2023高齡友善調查，同樣搭配問卷抽獎引發網友關注。

接著觀察聲譽分數後段班的金控，發現兆豐金（5.2）與元大金（3.4）的話題主要聚焦在股利發放，實際ESG作為的討論相對較少。至於最後一名的合庫金（1.7）總聲量最低，再加上爆出銀行發行假鈔的事件，引發網友論戰，拖累其聲譽分數。

二、 ESG三面向觀察：國泰、富邦社會並駕齊驅，治理分數最低

QuickseeK ESGdata接著深入觀察金融業在環境、社會與治理面向的聲譽分數。數據顯示排行前三名金控幾乎未變動，國泰金仍稱霸三項指標，但在社會面分數與富邦金並駕齊驅，中信金則排在第三，而三間金控在治理面的分數皆偏低，受到不少負評影響。

資料來源：QuickseeK ESGdata

（一）環境

首先在環境方面，國泰金（9.3）仍穩坐第一，透過觀看低碳經濟之旅影片搭配抽獎活動，幫助民眾了解低碳轉型等議題，在淨零排放的努力上也獲得永續投資獎肯定，受到網友讚揚；居次的富邦金（8.9）推動河川廢棄物快篩調查計畫，並至球場開球呼籲大眾共同保護清澈河川；第三名的中信金（8.5）則有針對股利通知書推出股務e通知減少紙本浪費，並與夥伴合作推出「寶特瓶循環愛心傘」。

（二）社會

在社會面的比較上，國泰金（9.1）與富邦金（9.1）並駕齊驅。國泰金持續舉辦步步功億走的活動，號召網友一起走路做公益，並透過國泰學童圓夢計畫扶助偏鄉教育；富邦金除了舉辦淨川行動搭配抽獎貼文之外，年終平均可領6個月也帶來一些好評。排在之後的中信金（8.4），則有中信基金會積極深入偏鄉，推動「臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」，為社區創造幸福價值。

（三）治理

治理分數的前三名並未變動，儘管聲量較高，但分數卻普遍下滑，顯示負評較多。國泰金（8.2）除了捲入瑞信AT1債券風波，今年還爆出前銀行副總因酒駕遭拔職，卻又重新復職高位，造成外界觀感不佳；富邦金（7.3）法說會雖承諾發得出股利，但卻不被網友看好，集團董事長蔡明忠針對2022年防疫險風暴致歉也招來不少抨擊；中信金（7.3）則因大股東干政違反公司治理，被金管會重罰4,000萬元，另也傳出行員勾結詐騙集團的事件，吸引較多的負評，拉低治理分數。

三、 金融業ESG排行：前三季度總結

本期QuickseeK ESGdata觀察金融業2023年前三季的ESG聲譽及話題，發現國泰金、富邦金及中信金佔據ESG各面向的前三名，但在治理面的分數相對偏低，應針對董事失職、股東干政等負面議題進行聲譽管理。至於其他金控，雖也都有揭露永續報告書，但在ESG話題的討論聲量則比不上前段班，即可強化在社群媒體的溝通成效。

QuickseeK ESGdata針對企業需求客製化ESG數據報告，協助企業制定解決方案，確保企業永續形象獲得充分展示，同時協助企業找出利害關係人關注的重大議題，以便在ESG策略上做出調整，如金控在治理面的負面事件受到較多關注，即可針對這個面向著手，透過聲譽管理改善企業形象，避免潛在危機發生。

（黎榮章為亞洲指標數位行銷公司 董事長）

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