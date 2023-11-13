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（中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電）法國各大城今天舉行對抗反猶太主義遊行，反對因以巴衝突而飆升的攻擊事件，巴黎有超過10萬人上街，活動氣氛平和，參與者譴責反猶主義在內的所有歧視，呼籲重拾博愛平等的共和精神。

由法國國民議會議長布勞恩-皮維（Yaël Braun-Pivet）和參議院議長拉謝（Gérard Larcher）共同發起的「為了共和，對抗反猶太主義」遊行今天下午登場，從國民議會一旁的榮軍院綠地出發，步行2公里至參議院所在的盧森堡公園。

警察署稍晚表示，巴黎參與人數為10萬5000人；其他大城也同時舉辦遊行，據內政部數字，今天全法有逾18萬人走上街頭。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）8日指出，自10月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與以色列爆發戰爭以來，發生了近1250件反猶事件，為去年整年的3倍多，包括在建物外牆噴上猶太之星、地鐵上唱反猶太歌曲，以及持刀上門攻擊猶太人等。

在兩院議長號召下，許多政治人物與意見領袖皆走上街頭，包括總理柏納（Elisabeth Borne）、前總統歐蘭德（Francois Hollande）與沙柯吉（Nicolas Sarkozy）等，也有多位伊斯蘭領袖伊瑪目現身，展現議題跨宗教的企圖。

前法國總統候選人、歐洲議會生態黨議員賈多（Yannick Jadot）也在現場，不斷有民眾向前致意。

他接受中央社訪問時說道，今天遊行是為了對抗反猶太主義，「但應該用同樣方式打擊所有種族主義。反猶主義和種族主義的行為劇增，不幸地，不當言論以不光彩方式增加，我們應該齊呼，反猶主義和種族主義一樣，不是意見，而是犯罪」。

日前極右派國民聯盟（RN）宣布參加遊行，引起部分參與者不滿，表示不願與之同行，因不願譴責哈瑪斯而立場遭批的極左派不屈法國（LFI）也以此為由缺席活動。但兩議長強調遊行是為了「保護共和」，呼籲別讓爭議「污染」傳達的訊息。

巴黎西南郊蒙提尼勒布勒托納（Montigny-le-Bretonneux）市長馬爾凱（Lorrain Merckaert）告訴中央社，法國重要的立國根本之一就是保障言論自由和安全，「這是法國強而有力的優勢，我們要盡力守護這份資產」。

蓋恩科特（Guyancourt）市長莫頓（François Morton）強調，「當然要打擊所有歧視和種族主義。不過今天我們是為了對抗反猶太主義而齊聚，因法國眼下發生的事很危險也令人擔憂」。

蒙提尼勒布勒托納副市長朱內斯（Eric-Alain Junes）更表示，「反猶太主義是場瘟疫，不能讓它入侵法國，今天我們站出來表達反對，法國容不得反猶太主義」。

學生塔貝（Clara Tabet）向中央社說，「我們在21世紀，應有足夠智慧對抗仇恨，仇恨無法解決問題。要打擊所有形式的歧視，無論是反猶太主義、種族主義、伊斯蘭恐懼症，都不行。可以表達意見，不需使用暴力、辱罵他人，或對法國和其價值帶有偏見」。

參與民眾拿翁（Nahon）伉儷聽聞記者來自台灣，便拿出手機背後貼著的台灣貼紙，大呼愛台灣。

對於遊行，他們認為「不可能同時擁有共和精神和反猶太主義；若是共和主義，就要遵守共和法律：自由、平等、博愛」。

和共濟會一起上街的范尼（Fanny）表示，協會奮力守護法國3大價值，「法國基本精神沒有種族歧視。有人企圖散播懷疑和混亂，我在此說不，他們不會得逞」。

另外，不少參與者強調，遊行訴求是要找回共和精神，不等同於單方面支持以色列。

朱內斯表示，「我們可以支持或不支持以色列，但只要我們是法國公民，無論背景或文化，都應該反對猶太歧視及各種形式的歧視」。

范尼說，遊行目的不是為了支持以色列，「而是表達法國拒絕種族歧視和反猶太主義，且我個人也不支持（以色列總理）尼坦雅胡，反而傾向反對，我認為以色列和巴勒斯坦都應建國」。

非猶太人的退休教師米歇爾（Michèle）身上掛著「和猶太公民站在一起」表達支持，「因他人的信仰而攻擊是反人權的罪行，我們都是人類，要彼此團結。支持民主，所以也維護平等和博愛，每個人都有選擇信仰或不信仰的自由」。

她說：「我支持以色列在他們的邊境內和平生活，也支持巴勒斯坦擁有自己的土地，但我完全反對哈瑪斯，他們和解放組織沾不上邊，也傷害自己的人民。」

鑒於今天政治人物與猶太族群齊聚，巴黎警察局原高度警戒。然遊行氣氛平靜友好，與平常集會氣氛大相逕庭，少了肅殺之氣，更無砸窗和焚燒等暴動情事發生。

參與者顯少持標語，甚至也幾乎不見以色列旗幟，反而隨處可見法國國旗。路上不時傳出國歌馬賽進行曲的合唱與鼓掌聲，展現民眾對共和精神、和平與團結渴求。

米歇爾表示一路上認識了很多人，她告訴記者，「我們找回了法國的特質，也就是團結，法國稱之為博愛，讓人感到溫暖」。（編輯：張芷瑄）1121113

自以巴衝突爆發以來，言語或行動攻擊猶太人事件激增，一個月數量即為去年3倍，引發民眾不滿與不安，也使得遊行獲民眾不分宗教背景積極參加，巴黎有10萬5000人上街。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年11月13日