中鋼集團水環境巡守隊」榮獲今年度高雄市政府環保局評鑑企業組奉獻獎，中鋼環境保護處處長吳一民（左）代表接受頒獎。（中鋼提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼成立中鋼集團水環境巡守隊，守護高雄市鹽水港溪流域環境18年，獲高市府環保局頒發今年度水環境巡守隊評鑑企業組奉獻獎。

鹽水港溪位於高雄市小港區東南方，源自於大坪頂丘陵地，流經中鋼廠區外圍，並從高雄港第二港口出海，全長約5公里，集流範圍涵蓋小港住宅區及臨海工業區，流域面積約1800公頃，其肩負雨水及工業、民生污水排水功能。

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中鋼率全國企業之先，於2005年成立「中鋼集團水環境巡守隊」，有別於一般巡守隊採行水岸邊巡守方式，成立之時即成立巡查船隊，巡守隊員輪流搭著環保清潔船，行駛於鹽水港溪及高雄港水面執行巡視工作，不僅可針對水域狀況即時處置，由於船上配置攔油索及吸油棉等油污處理器材，如於鹽水港溪或中鋼碼頭區發現水面污染時，亦可配合環保局指揮布置清除污染，增加河川巡守及維護效率。

中鋼表示，水環境巡守隊為全國首支企業型水環境巡守隊，隊員皆為中鋼相關單位或協力廠商人員擔任，每日定時及機動由巡查船隊進行水域巡查、垃圾清除、水質觀察、環境清潔及水質污染事件緊急應變等工作。

此外，中鋼也全力支持水環境巡守隊營運，除了每年挹注所需經費及器材提供巡守隊使用外，也於鹽水港溪巡查河段建置環保監視系統，讓隊員隨時透過攝影機畫面監看，即時掌握鹽水港溪及海域環境。

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