新普獲得台灣企業永續獎「企業永續報告類–電子資訊製造業銀獎」。（圖取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組大廠新普（6121）2021年起啟動ESG永續元年，公司表示，從ESG永續元年起制定永續策略藍圖，對接SDGs（聯合國永續發展目標），並在報告書中揭露完整性、可信度、溝通性等資訊獲得肯定，今年首度報名參加「2023年第十六屆台灣企業永續獎（TCSA）」，就榮獲「企業永續報告類–電子資訊製造業銀獎」。

新普表示，公司透過永續委員會「綠色製造、創新技術、永續供應鏈、社會參與及公司治理」5大主軸奠基，設定永續目標並具體實踐永續方案，在在環境面向，積極佈局碳管理議題，全面執行碳盤查及ISO14064-1第三方查證，今年通過近程目標（near-term target）審查，依循攝氏1.5度情境設立減碳目標。

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新普為達成企業減碳承諾，積極展開減碳行動，包括導入ISO 50001管理系統、裝置太陽能板自發自用、簽訂再生能源購電合約等，目前正進行RE100倡議申請，在創技術方面，評估導入PCR（重新利用再生塑膠）於電池塑殼，以達到減塑及降低產品碳足跡，部分專案量產已有90%導入PCR。

在社會面向，新普指出，攜手新竹臺大分院推動「遠距e療・健康鄉里」 遠距醫療照護模式成為未來新常態 同步催化非接觸的行動數位健康需求，以強化偏鄉行動醫療及遠距醫療量能。

在治理面向則持續強化董事運作，2022年度公司治理評鑑落在6至10%區間，並參考ISO 20400永續採購指南落實永續採購，藉此優化競爭力、降低供應鏈風險，在人權議題面則己加入RBA（責任商業聯盟）會員，致力於維護勞工權益、恪守誠信經營與保護環境、落實職業安全衛生、打造安全職場並建立持續改善的管理系統，與聯盟所有會員共同朝向企業永續發展。

今年台灣企業永續獎參獎家數達526家，較去年成長24%，足見獎項競爭激烈，而新普表示，公司參加的電子製造業大型企業組是去年全球營收50億新台幣以上的企業，新普首次報名就獲銀獎，未來也會持續朝永續發展目標優化邁進，致力實踐企業永續責任。

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