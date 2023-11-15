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（中央社記者劉千綾台北15日電）2023台灣企業永續獎頒獎典禮今天登場，台電除了6度蟬聯能源產業永續報告白金獎，同時也獲台灣百大永續典範企業獎、資訊安全領袖獎等共計5獎；其中在高雄永安的濕地生態保育及地方多元溝通更是第4度獲「創意溝通領袖獎」。

台電強調，作為台灣產業發展幕後推手，將持續致力兼顧穩定供電與環境保護，落實能源轉型、邁向淨零排放目標和企業永續發展。

台電今天透過新聞稿表示，永續報告書上揭露「5大永續發展圖像」永續願景計畫，並向下展開10大路徑訂定各項行動方案，每年持續滾動檢討，彰顯在環境永續、社會共融及公司治理3大面向綜合績效表現亮眼，落實永續經營。

此外，台電在高雄永安的濕地生態保育及地方多元溝通第4度獲「創意溝通領袖獎」。台電說明，永安濕地比鄰興達電廠，近年致力投入營造電力場域與生態環境共融，如自2010年成立生態調查團隊，展開生態保育研究，至今蒐集逾30萬筆水鳥及水深觀測資料。

台電強調，透過科學化管理並結合水位調控技術，讓濕地水鳥數量顯著提升，另設計「公民參與」機制，與地方社區和環保團體合作，共同參與地方保育與環境監測，展現創意溝通成效。

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因應數位轉型及電網資訊安全需求與日俱增，台電表示，正著手建置雲端資料中心，並透過訂定資訊安全政策、導入國際標準等措施提升骨幹區域光纖通信能力，完善資安防護、強化電網韌性，獲得「資訊安全領袖獎」。

台電今年亦首獲「性別平等領袖獎」，在推動性別平等與女性賦權方面，台電表示，包含董事會成員多元化、女性占比達1/3，提高女性員工占比、近10年增加1624人，以及訂定彈性工時、打造友善孕育措施等。（編輯：翟思嘉）1121115