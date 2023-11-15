尖點科技 (8021-TW) 參加由財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦的「2023 TCSA 台灣企業永續獎」，創佳績獲得永續報告獎「電子資訊製造業 – 第二類白金獎」肯定。

「TCSA 台灣企業永續獎」今年邁入第十六屆，累計參獎企業共 731 家，參獎企業總營業額占 2022 年國內 GDP 比值達 140%，顯示永續發展已成為現今企業營運最重視的議題之一。尖點科技連續八年參獎，年年均有獲獎，今年再度榮獲永續報告獎「電子資訊製造業–白金獎」之肯定。頒獎典禮於今（15）日假圓山大飯店舉辦，由尖點科技總經理林若萍代表公司上台受獎。

從永續議題尚未成為各大企業核心議題的 2015 年起，尖點科技即秉持「取之於社會、回饋於社會」的心，自主投入企業永續行動；今年是尖點科技推動企業永續的第八個年頭，我們持續在公司治理、夥伴關係、幸福職場、綠色永續、社會關懷等五個構面裡，以實際的行動投入從在地社區到全球性各項永續議題之倡議與推動。

為了達到「環境、社會、企業」的永續，尖點科技在這三個面向皆訂定了短中長期目標，致力落實目標並與各類利害關係人溝通合作。公司並感謝內外部夥伴的付出，每一次攜手合作的成果都帶來很大向前行的力量。

尖點期望以企業公民的力量，與社會一同為了永續共好而努力，產生源源不絕的正向循環。此次獲獎，對於尖點科技是很大的鼓勵，未來尖點也會持續落實企業社會責任的推動及管理，達到企業永續的最終目的。