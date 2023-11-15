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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國石化業大廠SK Geo Centric（前稱SK綜合化學）今天舉行先進回收園區「蔚山ARC（Advanced Recycling Cluster）」動工儀式，預定於2025年底完工後，每年可回收再生約32萬公噸廢塑膠。

SK Geo Centric今天下午在韓國工業重鎮蔚山舉行動工儀式，場址選在SK Innovation蔚山複合園區內，占地共21.5萬平方公尺，相當於22個足球場大，這座全球首創廢塑回收再生綜合園區將耗資1.8兆韓元（約新台幣439億元）建設。

據統計，韓國國內每年須焚燒、掩埋的廢塑膠產品約350萬公噸，蔚山ARC可重新回收利用的量約近1成；推算每年約8萬公噸的太平洋海洋廢棄物，只需3個月就能煥然一新。

SK Geo Centric社長羅庚秀14日在事前記者會中指出，韓國國內回收業者多為中小企業，可處理的量及程度都有限，蔚山ARC將涵蓋廢塑膠分類、清洗、搗碎、加工一條龍服務，目前正積極與中小企業合作，確保足夠廢塑來源。

一般廢塑回收技術受到廢塑品質影響大，若沾染油污、染色或其他污染物質便難以再回收利用，蔚山ARC為此與加拿大的Loop、美國PCT、英國塑膠能源（Plastic Energy）等3家擁有先進廢塑回收、分解技術的國際夥伴合作，確保能將取得的廢塑100%回收使用。

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羅庚秀表示，國際越來越重視環保及污染問題，在不可能完全不使用塑膠的狀況下，如何盡可能地降低塑膠對環境的污染成為石化業的新議題，SK綜合化學也因此改名轉型，「雖然可能影響既有業務收入，但我們確信未來市場的潛力」。

根據管顧公司麥肯錫估算，廢塑回收再生的國際市場規模將於2050年達到600兆韓元；而才將開始動工的蔚山ARC，收到的訂單洽談規模已達到產量的3成水準，2024至2025年預計可達到7成。（編輯：韋樞）1121115