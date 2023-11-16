英国首相里希·苏纳克(Rishi Sunak)周三(11月15日)承诺，他的政府将继续寻求方法，将一些无证移民单程送往卢旺达，尽管最高法院刚刚裁定该政策非法，认为可能危及难民。

五名法官一致认为卢旺达不是移民的安全目的地，并在裁决中写道，被重新定向到这个东非国家的寻求庇护者将“面临遭受虐待的真正风险”。

法院列举了推翻苏纳克计划的一系列理由，包括卢旺达侵犯人权的记录、政治镇压和“驱回”政策，或将庇护者驱逐到他们逃离的国家。

法官们认为，卢旺达拒绝来自饱受战争蹂躏的国家的难民的倾向意味着存在“庇护申请无法得到适当决定的危险……”

苏纳克说，这一裁决“不是我们想要的”。但他并没有畏惧。他表示，他的政府将与卢旺达达成一项条约，以解决最高法院的担忧。

苏纳克表示，如果该条约未能通过，他将考虑重写英国法律并退出国际人权协议，这无疑会引起国内外活动人士的愤怒。

2022年4月，当英国前首相鲍里斯·约翰逊仍在任时，卢旺达同意接收以偷渡者身份抵达英国的无证移民并处理他们的庇护申请。

作为该计划的一部分，保守党政府已经向卢旺达提供了近1.75亿美元，但目前尚未送去任何一名移民。

尽管英国的边境危机并不像意大利和德国等许多欧洲邻国那么严重，但数以万计的无证移民乘坐往往是拥挤不堪的小艇，艰难地前往法国北部，穿越英吉利海峡。

今年有超过2万7000名来自世界各地的难民漂过英吉利海峡，比去年的4万6000人显著减少。苏纳克声称，无证移民数量的减少是由于其政府的严格政策，尽管其他人认为过境人数的差异是由于恶劣的天气条件造成的。

在后脱欧时代，“拦船”已成为保守派的抗议口号。对于苏纳克和他的许多右翼支持者来说，对国家边界的更严格控制代表着独立于外部影响。

人权组织谴责苏纳克在移民问题上的立场。

国际特赦组织表示，英国领导人应该“跟英国政治史上不光彩的篇章划清界限”。全球人道主义慈善机构“行动援助”组织的英国分会也表达了类似的语气，称最高法院的裁决代表了“英国的同情心和尊严价值观”。

卢旺达官员一再重申该国对人权的承诺，尽管存在许多丑闻，从执法部门的酷刑和秘密绑架，到最高法院在判决中指出的“杀死”居住在英国的卢旺达叛逃者的“可信计划”。

尽管如此，卢旺达政府发言人约兰德·马科洛(Yolande Makolo)在前身为推特的信息平台X上写道，“卢旺达致力于履行其国际义务。我们对难民的模范待遇得到了联合国难民署和其他国际机构的认可。”

（本文参考了美联社的报道。）