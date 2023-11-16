故事开始听起来有点老生常谈。

2000年代初期，跨国矿业巨头力拓（Rio Tinto）来到密歇根州上半岛的荒野挖掘镍矿。

环保主义者担心污染。 但力拓承诺提供就业机会。

通常的战线已经划定。常规的法律斗争便随之而来。

但这一次，不同的事情出现了。

该矿业公司邀请了当地一家受人尊敬的环保组织作为独立监管机构，对超出监管机构标准的行为进行污染测试。

十几年过去了，没有出现重大污染问题。社区的反对声音有所减弱。

“我曾强烈反对该矿，但我改变了，”进行测试的环保组织“卓越分水岭合作伙伴” （Superior Watershed Partnership）的董事会主席毛拉·达文波特(Maura Davenport)说。

矿业公司和环保主义者之间的协议在适当的时间发挥了作用。当时对绿色技术中使用的镍和其他金属的需求正在上升，但供应这些金属的采矿活动在世界各地都面临着强烈的阻力。

历史的矿山，污染的历史

向清洁能源的转变需要铜来连接电网、稀土元素用于风力涡轮机磁铁、锂用于电动汽车电池、镍来延长这些电池的运行时间等等。据国际能源署称，实现2015年联合国巴黎气候协议的目标意味着到2040年金属需求总量将增加四倍，镍需求将增加19倍。

这意味着更多的矿山。但世界上任何地方的矿井开采都很少没有争议。由于环境问题，附近的两个铜镍矿提案今年遇到了重大障碍。

在咨询公司安永（EY）的一项调查中，矿业公司连续第三年将环境、社会和治理问题列为其企业面临的主要风险。

对于被五大湖包围的密歇根州北端的上半岛来说，采矿业并不新鲜。直到1800年代末，这一地区一直是美国主要的铜和铁生产地。在马凯特大学城西南约20公里处，一座露天铁矿仍在运营。

大多数历史悠久的铜矿都在20世纪30年代关闭。但他们留下的废物至今仍在造成污染。

粉碎铜矿石后留下的残留物，通常被称为印章砂，继续流入苏必利尔湖，将有毒浓度的铜浸入水中。

“整个采矿业的历史是如此糟糕，我们担心我们宝贵的土地，”达文波特说。

力拓寻求的矿石是硫化镍。当这些岩石暴露于空气和水时，就会产生硫酸。酸性矿山排出的废水污染了美国数千公里的水体。在最坏的情况下，它会使溪流几乎毫无生机。

达文波特说，当力拓提议在马凯特西北约40公里处挖掘鹰矿时，“它分裂了我们的社区”。

“马凯特社区反对开矿，”她补充道，但“铁矿石矿工们都全力以赴支持这个项目。”

矿业困境

当时在力拓工作的西蒙·尼什(Simon Nish)表示，世界各地的情况都是一样的。

“社区都面临着这种困境，”尼什说。“我们想要工作，我们想要经济利益。我们不想要长期的环境后果。我们并不真正信任监管机构。我们不信任公司。我们不信任活动人士...... 由于缺乏可信信息，我们可能会去反对。”

尼什来自澳大利亚，这个国家在20世纪90年代对本国土著人民的土地权利进行了法律清算。在他职业生涯的早期，他曾担任国家原住民土地权法庭的调解员，该法庭负责促成原住民和想要使用其土地的资源公司之间的协议。

这是一次塑造性的经历。

“在资源公司方面，你可以很快达成短期协议，但这实际上对任何人都没有好处，”他说。“如果你想获得长期结果，你实际上必须了解双方的利益。”

“绝对怀疑”

2011年尼什抵达密歇根州时，力拓的鹰矿正在建设中，但面临着社区反对者的多起诉讼。

为了平息争议，尼什知道力拓需要一个社会可以信任的合作伙伴。因此，他向卓越分水岭合作伙伴(SWP)提出了一个不同寻常的报价。该组织已经在开展项目，测试当地水道的污染情况。他们愿意讨论运行一个项目来监控矿业吗？

“我们很惊讶。我们持怀疑态度。绝对持怀疑态度，”达文波特说。 但他们同意讨论这个问题。

尼什说，环保机构SWP坚持全面、不受限制地监控“任何时间、任何地点”的情况。

他回忆道，SWP对力拓的立场“非常非常明确”：“我们花了很长时间来建立我们的声誉和可信度。我们不会为了你们而毁掉它。”

尼什说，在几个月的时间里，前进“速度非常快”，随着事情的发展，环保组织和矿业公司设法达成了一项协议。

SWP将监测河流、溪流和地下水是否受到矿山和以南30公里处矿石加工厂的污染。它将测试对当地美洲原住民部落重要的食物和药用植物的影响。它将在网上发布这些和其他测试的结果，供公众查看。

力拓将承担这项工作的费用。一个受人尊敬的当地社区基金会将处理这些资金。力拓的资金将与SWP保持一定距离。

“我们不想上他们的工资单，”时任SWP董事会主席的理查德·安德森(Richard Anderson)说。“这不可能是结构的一部分。”

尚未结束

启动社区环境监测计划的协议于2012年签署。十多年来，没有出现重大污染问题。

但其他当地环保人士持谨慎态度。

“我确实认为(鹰矿)的确在努力做好环保工作，”黄狗流域保护区（Yellow Dog Watershed Preserve)负责人罗谢尔·戴尔(Rochelle Dale)说，该保护区是另一个反对该矿的当地环保组织。

“另一方面，过去许多硫化物矿直到关闭后才真正出现问题。他补充道：“这是我们遗留给子孙后代的问题。”

随着金属需求的升温，对新矿山的反对并没有减弱。专家表示，矿业公司正在意识到社区支持的必要性。鹰矿的社区环境监测计划指出了一种选择，但也指出了其局限性。

到目前为止，一切都顺利。但故事还没有结束。