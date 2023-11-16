洪博：李克強猝死 引發民眾三退

中共前總理李克強10月27日去世，年僅68歲，官方稱之為心臟病逝。但眾多民眾不相信中共的說法，懷疑其因黨內鬥爭被殺，因而有不少民眾更加不相信共產黨而發表聲明退出中共相關一切組織。

11月12 日，署名夏影的中國民眾在退黨網站發表聲明說：「在李克強被害死後，本人認識到已無任何人能夠拯救中共這個政治殭屍，就讓它滅亡吧！本人聲明被強迫填寫的入黨申請無效，並且聲明退出共青團和少先隊組織。 」

11月2日，貴州省遵義市徐光明聲明說：「本人已經深深的不信共產黨的那一套理論，現在李克強總理都莫名其妙的死了，太邪惡了。自願退出原來加入的共青團、少先隊邪惡組織，相信神靈，走向未來走向光明。」

此前的10月29日，趙惠寧也聲明說：「李克強莫名其妙的暴卒，足見邪黨有多麼邪惡，正說明跟著共產黨沒有好下場！我聲明退出共青團少先隊，不被邪黨殘害！ 」

10月28日，張丹聲明說：「去年拎走胡錦濤，今年搞死李克強，中共黨魁習近平已經到了喪心病狂的地步了，這個黨的官員都無法得善終，更別提我們這樣的普通人了！中共已經走進了末日，我聲明三退，不和邪黨一起下地獄！ 」

據大紀元11月14日報導，李克強11月2日遺體被火化後，外界仍強烈質疑其是「被病死」，有北大校友撰文稱，3日李的夫人程虹特意囑咐校友不要公開葬禮照片，疑似受到當局的壓力。

報導指，北大校友高瞻在《北京之春》撰文提到，李克強死得蹊蹺，當局表現得又極盡詭異。國內的幾個北大老人和底層老百姓都認為李克強之死完全不正常。

李克強退休僅7個月，是退休中共政治局常委中最年輕的，且擁有最好的醫療保健條件，根據常識判斷，即便心臟病發作，經及時搶救，也不至於有生命危險，但是，他卻離奇地死了。

中共官方講，李克強發病後，被緊急送往上海中醫藥大學附屬曙光醫院搶救，卻沒有送到救治心血管疾病非常有名的復旦大學附屬中山醫院。

時評論人士李承鵬在社交平台X上寫道：「他走了。（曙光醫院的）旁邊是搶救心梗成功率高達96%、曾拯救上萬病人的上海中山醫院。你相信正國級會輸給那4%？」

退出中共，回歸天理良心才是一個生命的正確選擇

在此前的10月13日，南京的陳福平等193位民眾聯名發表三退聲明說：「江澤民要傳位給薄熙來，胡錦濤要傳位給李克強，江湖之爭相持不下，結果讓習近平漁翁得利，事先大概誰也沒想到吧？但是在預言裡早就寫上他了，他命中注定要扮演這個角色。」

他們在聲明中提到：「共產黨張牙舞爪，但是在造出這個生命之初，其從生到死都已安排好，造出這個邪靈就是讓它來幹壞事的，幹完了它也就完了，如果誰真的相信共產黨的『無法無天』，那就上了這個邪靈的當了，因為它就是來毀滅人的，這就是它毀滅人的方式。「

陳福平等最後說：「我們聲明退出中共這個魔鬼組織，回歸天理良心才是一個生命正確的選擇。」

四川的亮周聲明說：「在小學時不明不白加入少先隊、中學時又不明不白加入了共青團，高中和大學初期還被洗腦曾積極想加入共產黨。對此，我懺悔曾經做過的這一切『邪惡行為』」。

亮周在這之後的生活和工作中對中共這個邪惡的黨（魔教）及共產黨的其他組織，有了新的認識。尤其是從2018年的P2P暴雷後，中共無恥甩鍋言語行為，讓亮周意外聽到淪陷區（中國大陸）外有識之士講解，並學會翻牆瀏覽更多消息，了解了大躍進、唐山地震、文化大革命、六四事件、對法輪功人員的污衊、迫害等歷次事件真相。也讓亮周感到中共頭面人物其實都是欺騙老百姓的魔頭，一切只是紅魔替身而已……罄竹難書！

因此，亮周鄭重聲明說：「我退出所有曾參加的共產黨與共產黨其它組織 (被邪惡打上獸的印記的)，抹去邪惡的印記。感謝神給我一次改過的機會。」

共匪殘暴不仁，不再和共匪沆瀣一氣

北京的許德康是北京市基層黨員，他發表聲明說：「我退出禍國殃民的邪惡中國共產黨、共青團和少先隊，不再和共匪沆瀣一氣！」

許德康說：「諸君可知天下最無恥政黨是什麼？號稱工農無產階級先鋒隊之中共也。 匪首毛澤東創黨時稱蔣介石先生施行獨裁反民主之法西斯統治，無視國民政府舉行比今天什麼人大更民主的國民大會全國直選之事實。毛酋澤東在抗日戰爭後以武力篡奪權位，其統治卻比『蔣家王朝』殘暴百萬倍，以一大堆政治運動摧毀中國文化、戕害廣大人民，共匪殘暴不仁，人民大吃苦頭！」

邱克林當過兵，上過戰場，轉業後在國企單位工作，這份經歷讓他對國家有很深的感情。他由於長期在中共統治環境下工作，被其污染，有很多認識沒有脫離黨文化，再加上人情的作用，總認為只要有能力的人上了台社會就會變好，甚至有的時候被邪黨欺人的宣傳所帶動。思想上也沒能把共產黨與這個民族分開，所以根本上沒有完全地認清邪黨，沒有認識到一切不好、不幸的根源都是邪黨。

不過，邱克林現在認識到，無論誰進了這個組織爬到高位掌握了實權基本都是惡債纍纍，這樣的人又能有什麼作為呢？

邱克林聲明說：共產黨的貪污腐敗已病入膏肓，對共產黨也不抱希望。聲明退出共產黨！

上海藍傑也聲明說：「這是一個充滿著暴力、暴政和謊言的世界，人民生不如死，不管百姓死活，司法系統的嚴重腐敗。對（中共）這個國家失望至極。」

願這個無惡不作的政權早日從這個星球上消失

天津的張鈞志聲明說：「一年四季，日出日落，周而復始，我們都是生活在同一個星球上的人類，但是當自由民主國家的人們享受著生活的美好、感受著環境的溫馨的時候，我們中國的普通人卻無時無刻地不在承受著生活的重壓，日復一日年復一年，永遠不得翻身！這是顯而易見的差別，為什麼？就是因為禍國殃民的中國共產黨在用馬列邪教加上馭民五術統治著、管控著我們！中共死期臨近，願這個無惡不作的政權早日從這個星球上消失！」

旅居日本東京的孟康聲明說：「中共邪黨的腐敗越來越嚴重，打了這麼多老虎蒼蠅，換了這麼多大小官員，結果怎麼樣？買得起房了嗎？看得起病了嗎？養的起老了嗎？孩子上得了學嗎？……一切都沒變！」

「事實上，老虎們在打架，和豬沒有半毛錢關係，可豬卻為打贏的老虎喝彩，豬卻不知道老虎打架其實是為了吃豬肉而打架。中石油一群貪官落馬，油價降了嗎？能源部一群貪官落馬，天然氣降價了嗎？鐵道部一群貪官落馬，火車票降價了嗎？三峽電力系統貪官落馬，電費降價了嗎？電信業一群貪官落馬，電話費降價了嗎？cctv女主持被抓了，改變了他們的胡說八道了嗎？抓貪官的好處就是讓民眾看熱鬧，這種熱鬧是看不完的。」

「在這裡，我為全中華民族著想，自願退團，同時我希望更多的民眾看破中共的種種謊言！」

本文只代表作者的觀點和陳述。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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