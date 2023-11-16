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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）竹縣議員歐陽霆說，關西鎮1家從事有機溶劑回收公司，日前遭提報違建，竹縣府今天雖拆除，但廠內還有大量化學廢溶劑桶也應快清除，縣府說，會持續監督業者進行合法移除廢液桶。

民進黨新竹縣議員歐陽霆今天向中央社記者表示，此家公司在廠內堆放大量化學廢溶劑桶，讓居民憂心會有危險性，雖業者盼清運作業在明年3月前完成，為求安全仍應儘早執行。

歐陽霆說，目前希望廠方能在12月底前要完成，也盼縣府要持續監督廠方撤離進度，以及是否有合法清除廢液。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，關西鎮1家從事有機溶劑回收公司，因遭查報廠區內有自行增建的鐵皮屋頂、鋼架、水泥牆與雨遮等，雖業者日前承諾縣府將關閉工廠，轉往其他地方經營，但違建部分至今並未自行拆除。

縣府說，此公司違建的鐵皮建物部分與廠區內非屬違建的儲油槽、輸油管緊密相鄰，縣府今天前往執行公權力，強制執行部分拆除至不堪使用，剩餘部分限期業者拆除。

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縣府表示，工務處人員與拆除人員現場勘查後，違建鐵皮區因相鄰非屬違建的儲油槽，加上輸油管路沿著鐵皮屋頂、鋼架設置，若強拆恐肇生危險，因此決定以人工鑿穿相鄰儲油槽的鐵皮屋頂，至不堪使用狀況。

縣府指出，其餘違規鐵皮區則拆除屋頂、水泥牆等，以及拆除違章雨遮，並限期業者拆除，至於廢液桶部分，後續也會監督業者，按照規定進行合法移除，避免產生污染問題。（編輯：張銘坤）1121116