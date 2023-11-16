▲「內政建設成績單」揭曉 王美惠爭取近6億挹注地方建設 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠今（16）日邀請內政部、交通部與嘉義縣市政府，會勘嘉義殯葬園區禮廳與納骨塔不足問題，王美惠表示，爭取逐步改善。另提及嘉義長年為周邊交通道路雍塞所苦，經過她協調中央與地方，成功爭取2億8000萬元聯外道路第三期工程；在園區設施設備的補助，協助市府申請5,250萬元更新火化爐等設備，另包括西區公所行政大樓改建、竹園派出所異地重建與消防第二分隊重建，上任後爭取近6億元，挹注嘉義內政相關建設。

▲立委王美惠積極爭取嘉義地方建設 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市殯葬園區位於嘉義縣，近年來逐步改善，王美惠表示，殯葬園區因周圍道路狹窄，長年交通壅塞擾民，更是嘉義縣市長年以來的難題，又園區內道路不屬於任何道路編號，多年來一直困擾嘉義縣市，為此她上任後立即奔走協調中央地方，終於成功爭取2億8000萬元聯外道路第三期工程，並預計於2026年上半年完工，可望解決在重大日子大排長龍的交通困境。

▲立委王美惠爭取殯葬園區的補助 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外王美惠也表示，針對殯葬園區的補助，擔任立委後積極與時任內政部長徐國勇溝通，並在立院多次針對此議題質詢，極力爭取，最終也得到徐前部長支持，提報國發會申請公建計畫，辦理「殯葬設施量能提升計畫」，也為嘉義市府成功爭取到5250萬元，更新火化爐及空氣污染防制設備。

▲ 王美惠出席會勘 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠也細數上任後爭取內政相關建設，還包括西區公所行政大樓改建、竹園派出所異地重建與消防第二分隊重建，加上中央挹注嘉義殯葬園區建設，累積爭取近6億元經費。

關於今日與相關單位會勘，王美惠也提出，嘉義市殯葬園區屬性較特別，是服務雲嘉南的民眾，中央在挹注地方補助款的比例應提高，減少市政府的負擔。今天還針對宗教納骨塔位不足的問題，在會中協調，也和市政府達成共識，在第二期園區計畫中辦理，並研議暫時在第2公塔頂樓設置基督教專屬區。又因殯葬園區禮廳不足，讓已逝鄉親最後一哩路要在臨時搭建帳棚裏舉行，她也感到非常於心不忍，因此禮廳與納骨塔不足問題，未來也會再積極爭取建設，逐步改善殯葬園區軟硬體設施。

▲ 王美惠會勘地方建設爭取中央挹注 。（圖／記者翁伊森翻攝）