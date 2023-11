【飛向歐洲】法國太陽王超級豪華宮殿 凡爾賽宮(第二集)

參觀完羅浮宮,還是讓我們回到現代巴黎吧。

埃菲爾鐵塔也是巴黎的地標之一,原因是這座古老的鐵塔曾經是世界最高的建築物,還保持了四十年沒人超過呢。埃菲爾鐵塔是在1889年建造的,為的是展示法國的工業技術成就。

巴黎的標誌埃菲爾鐵塔有三百二十米高,它是世界上第一個用來做無線通訊的鐵塔,到現在已經有差不多一百多年的歷史了。

埃菲爾鐵塔旁的戰神公園,也是個悠閒散步的好去處,很多人坐在草地上一邊欣賞鐵塔,一邊曬太陽野餐,這就是法國人的生活啦。

巴士底市場 最新鮮地道食品

看了這麼多,不如我們去找吃的吧。來到歐洲要找最新鮮最地道的食品,一定要去當地的菜市場看一看。巴士底市場是巴黎大大小小的市場當中規模最大,也是可看性最高的市場。

巴黎最大的自由市場叫「巴士底」,並不是因為它在巴士站的底下,而是因為它的法文名就叫Bastille。

在這裏,你還可以買到新鮮的海產,火腿煙肉,芝士麵包,各類地方特產,還有賣鮮花,廚房用品,二手服裝等等路邊小攤。但是可不是每天都能買到菜的,因為這裏只是在星期四和星期天才開放,所以要買菜一定要算好時間啊!

這個水果檔因為價錢特別便宜,而且品質特別好,所以法國人大排長龍!

法國的薄餅叫Crepes,特點是外脆內軟,質地蓬鬆,口感香嫩,是法國人的快餐。

這個自由市場除了買菜之外,還有很多其他東西,還有現場做Pancake的。

今天一大早我們就來到巴士底了,出門還沒吃早餐呢,好,那就在市場裏把早餐搞定吧!現在我點了一個牛油加糖,看看味道好不好!

薄餅裏可以夾各種餡料,甜的餅內餡可以是蘋果,香蕉等各種水果,甚至巧克力,焦糖等口味,鹹的更是精采,大冷天裏吃一個夾著火腿芝士和雞蛋的Crepes,真是暖到心頭。

這麼多雞一起烤,光是賣相已經夠吸引了!

新鮮烤出來的雞當然要買一個來試試看啦,嘩~還很熱的!行了!

早餐必不可少,是我的最愛,法國長麵包!各種麵包擺得那麼整齊,還以為是是模型樣品呢。

$2, right? Yes. Have a nice journey in Paris! Thank you!

好多戰利品啊!在西餐的配料菜,我最喜歡吃橄欖,可是在香港要買橄欖可不便宜,所以來到法國,我怎麼能空手而回呢,一定要多買一點!

Which one is spicy? A little garlic and pepper bell, pepper bell.

Can I try this? You want to test?

嗯,這個比較鹹,各種顏色的橄欖口感味道都不同,主要是橄欖醃製的方法和時間不同,想買到最合自己口味的,最好還是試一下!

$9.30 ,嘩!才$9.30!好便宜噢!

在藝術氣息濃厚的巴黎,連菜市場都可以看到藝術表演,這個手動音樂盒加上純樸的歌聲,讓我們的街市買菜之旅畫上完美的句號。

凡爾賽宮 太陽王建造的皇宮

我們巴黎之行的最後一站是凡爾賽宮。凡爾賽宮位於巴黎市郊西南部,好久以前就想來這玩了,因為這是太陽王路易十四世建造的皇宮,也是法國藝術最輝煌的成就之一。

路易十四在1670年開始建造凡爾賽宮,動用了三萬六千人和六千匹馬來進行這一項浩大的工程。在法國歷史上,路易十四是在位最長久的國王之一,五歲登基,統治法國長達七十二年。

凡爾賽宮整個城堡是以香檳色和奶油色的磚石砌成,房頂有鍍金的裝飾和各種雕塑,從大門口開始就已經不得了了。

太陽王的宮殿真的是金碧輝煌,你看,連欄桿都是金黃的!

金色的太陽王圖像是路易十四的代表,在他管治之下,法國國運昌盛,文藝活動鼎盛,堪稱法國黃金時代,就讓我們來好好欣賞一下。

凡爾賽宮的內部裝修富麗奇巧,牆上大量的鍍金雕花裝飾,還有精美的壁畫和天頂畫,畫中講述的是神話故事和國王的征戰功績。

宮中最為富麗堂皇的叫作鏡廊,叫鏡廊是因為這裏有十七扇拱型大鏡子,展示法國當時在玻璃製造的工藝技術,華麗的吊燈和精美的燭台都令人眼花繚亂。從鏡廊的窗戶看出去,是一片遼闊的花園。

這裏是凡爾賽宮,它是路易十四太陽王建造的王宮,是不是很漂亮啊。

整個凡爾賽宮佔地面積為一百一十萬平方米,那就等於一百五十個足球場那麼大!,不過建築面積不到10%,其餘90%都是園林面積,園林內建有大運河,縱深綿延三公里,極盡皇家氣派,可以說這裏的一草一木都別具匠心。

正中的噴水池叫拉多娜池,這座五層的噴水池,講述的是一個神話傳說,拉多娜是太陽神阿波羅的母親,她被人詛咒,在漂泊途中精疲力竭,拉多娜停留在一個叫里西的池塘邊,但農人們不但不讓她喝水解渴,還把水給污染了,拉多娜一氣之下就把他們變成了青蛙,噴水池中間帶著小孩的女神就是拉多娜,周圍的青蛙都是里西的農人變的,據說灑在他們身上的水是變形藥水,凡是褻瀆神靈的人,有的會變成野獸,有的會變成昆蟲。

