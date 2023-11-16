【飛向歐洲】法國太陽王超級豪華宮殿 凡爾賽宮（第二集）

【新唐人北京時間2023年11月18日訊】

參觀完羅浮宮，還是讓我們回到現代巴黎吧。

埃菲爾鐵塔也是巴黎的地標之一，原因是這座古老的鐵塔曾經是世界最高的建築物，還保持了四十年沒人超過呢。埃菲爾鐵塔是在1889年建造的，為的是展示法國的工業技術成就。

巴黎的標誌埃菲爾鐵塔有三百二十米高，它是世界上第一個用來做無線通訊的鐵塔，到現在已經有差不多一百多年的歷史了。

埃菲爾鐵塔旁的戰神公園，也是個悠閒散步的好去處，很多人坐在草地上一邊欣賞鐵塔，一邊曬太陽野餐，這就是法國人的生活啦。

巴士底市場 最新鮮地道食品

看了這麼多，不如我們去找吃的吧。來到歐洲要找最新鮮最地道的食品，一定要去當地的菜市場看一看。巴士底市場是巴黎大大小小的市場當中規模最大，也是可看性最高的市場。

巴黎最大的自由市場叫「巴士底」，並不是因為它在巴士站的底下，而是因為它的法文名就叫Bastille。

在這裏，你還可以買到新鮮的海產，火腿煙肉，芝士麵包，各類地方特產，還有賣鮮花，廚房用品，二手服裝等等路邊小攤。但是可不是每天都能買到菜的，因為這裏只是在星期四和星期天才開放，所以要買菜一定要算好時間啊！

這個水果檔因為價錢特別便宜，而且品質特別好，所以法國人大排長龍！

法國的薄餅叫Crepes，特點是外脆內軟，質地蓬鬆，口感香嫩，是法國人的快餐。

這個自由市場除了買菜之外，還有很多其他東西，還有現場做Pancake的。

今天一大早我們就來到巴士底了，出門還沒吃早餐呢，好，那就在市場裏把早餐搞定吧！現在我點了一個牛油加糖，看看味道好不好！

薄餅裏可以夾各種餡料，甜的餅內餡可以是蘋果，香蕉等各種水果，甚至巧克力，焦糖等口味，鹹的更是精采，大冷天裏吃一個夾著火腿芝士和雞蛋的Crepes，真是暖到心頭。

這麼多雞一起烤，光是賣相已經夠吸引了！

新鮮烤出來的雞當然要買一個來試試看啦，嘩～還很熱的！行了！

早餐必不可少，是我的最愛，法國長麵包！各種麵包擺得那麼整齊，還以為是是模型樣品呢。

$2, right? Yes. Have a nice journey in Paris! Thank you!

好多戰利品啊！在西餐的配料菜，我最喜歡吃橄欖，可是在香港要買橄欖可不便宜，所以來到法國，我怎麼能空手而回呢，一定要多買一點！

Which one is spicy? A little garlic and pepper bell, pepper bell.

Can I try this? You want to test?

嗯，這個比較鹹，各種顏色的橄欖口感味道都不同，主要是橄欖醃製的方法和時間不同，想買到最合自己口味的，最好還是試一下！

$9.30 ，嘩！才$9.30！好便宜噢！

在藝術氣息濃厚的巴黎，連菜市場都可以看到藝術表演，這個手動音樂盒加上純樸的歌聲，讓我們的街市買菜之旅畫上完美的句號。

凡爾賽宮 太陽王建造的皇宮

我們巴黎之行的最後一站是凡爾賽宮。凡爾賽宮位於巴黎市郊西南部，好久以前就想來這玩了，因為這是太陽王路易十四世建造的皇宮，也是法國藝術最輝煌的成就之一。

路易十四在1670年開始建造凡爾賽宮，動用了三萬六千人和六千匹馬來進行這一項浩大的工程。在法國歷史上，路易十四是在位最長久的國王之一，五歲登基，統治法國長達七十二年。

凡爾賽宮整個城堡是以香檳色和奶油色的磚石砌成，房頂有鍍金的裝飾和各種雕塑，從大門口開始就已經不得了了。

太陽王的宮殿真的是金碧輝煌，你看，連欄桿都是金黃的！

金色的太陽王圖像是路易十四的代表，在他管治之下，法國國運昌盛，文藝活動鼎盛，堪稱法國黃金時代，就讓我們來好好欣賞一下。

凡爾賽宮的內部裝修富麗奇巧，牆上大量的鍍金雕花裝飾，還有精美的壁畫和天頂畫，畫中講述的是神話故事和國王的征戰功績。

宮中最為富麗堂皇的叫作鏡廊，叫鏡廊是因為這裏有十七扇拱型大鏡子，展示法國當時在玻璃製造的工藝技術，華麗的吊燈和精美的燭台都令人眼花繚亂。從鏡廊的窗戶看出去，是一片遼闊的花園。

這裏是凡爾賽宮，它是路易十四太陽王建造的王宮，是不是很漂亮啊。

整個凡爾賽宮佔地面積為一百一十萬平方米，那就等於一百五十個足球場那麼大！，不過建築面積不到10%，其餘90%都是園林面積，園林內建有大運河，縱深綿延三公里，極盡皇家氣派，可以說這裏的一草一木都別具匠心。

正中的噴水池叫拉多娜池，這座五層的噴水池，講述的是一個神話傳說，拉多娜是太陽神阿波羅的母親，她被人詛咒，在漂泊途中精疲力竭，拉多娜停留在一個叫里西的池塘邊，但農人們不但不讓她喝水解渴，還把水給污染了，拉多娜一氣之下就把他們變成了青蛙，噴水池中間帶著小孩的女神就是拉多娜，周圍的青蛙都是里西的農人變的，據說灑在他們身上的水是變形藥水，凡是褻瀆神靈的人，有的會變成野獸，有的會變成昆蟲。

《飛向歐洲》製作組

（責任編輯：嘉欣）

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