人造雞肉試吃 消費者：像雞腿肉結合豆腐

【新唐人北京時間2023年11月18日訊】如果不是農場養的雞，而是在實驗室裡培育的人造雞肉，你會願意吃嗎？近期，有烤雞愛好者試吃比較了這種細胞培養的雞肉。來聽聽他們的評價。

一塊鮮嫩的肉，吸收醬汁的精華，在烤爐上散發誘人香味。這塊肉看似一般，它的出生地其實是實驗室的培養皿。它，是一塊人造雞肉。

創造它的加州GoodMeat公司，近期邀請了多位烤雞愛好者進行試吃。

試吃者 Kenzo Khoo：「這很像真的雞肉，特別是它的口感。」

試吃者 Joan Hu：「味道和雞大腿有一點相似，但我也覺得它有點像豆腐，就像兩者的結合。」

試吃者 Karen Hunt：「它可能比真正的雞肉更有彈性。但雞肉味道還是有的，顯然烤得很好，香氣與雞肉非常相似。」

雖然業者和專家都希望未來能多生產這種人造肉，來保護動物和環境，但普通百姓可不這麼想。

根據美聯社的調查，只有18%的美國人表示非常願意嘗試人造肉，在不太願意嘗試的民眾中，有一半人認為不安全。

世界衛生組織的報告指出，人造肉確實潛藏安全問題，如微生物污染、生物殘留物、過敏原等。

目前，只有70家食品公司開始研究和製造人造肉。

管理顧問公司麥肯錫預測，到2030年，人造肉的產量將達到數十億磅，但這只佔全球肉類供應量的一半左右，還遠遠跟不上人類的需求。

新唐人電視台記者張博媛綜合報導

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