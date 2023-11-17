中国国家主席习近平和日本首相岸田文雄星期四（11月16日）在旧金山举行一年来两人的首次面对面峰会，既就一系列双边外交及安全议题上的严重分歧交换意见，又强调两国经济利益的重要性，重申发展中日“战略互惠关系”。

中日两国领导人是利用在旧金山出席亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议的间隙举行双边会晤的。习近平在会晤岸田前一天，还与美国总统乔·拜登在旧金山南边的费罗丽庄园举行了历时四个小时的美中双边峰会。

“当前，国际形势变乱交织，风险挑战层出不穷。和平共处、世代友好、互利合作、共同发展是符合中日两国人民根本利益的正确方向，”中国官媒央视引述习近平在峰会开场白中的话说。

“双方应该把握历史大势，顺应时代潮流，着眼共同利益，妥善处理分歧，恪守中日四个政治文件确定的各项原则，再次确认战略互惠关系定位并赋予新的内涵，致力于构建契合新时代要求的中日关系，”习近平对岸田说。

据路透社报道，亚洲两个最大经济体的领导人在峰会中讨论了双边关系中一些严重的分歧，包括中国对日本水产品的全面进口禁令、东中国海主权争议、台湾问题以及因间谍罪嫌而被北京逮捕的日籍商人等问题。

日本外务省就中日峰会发布的一份声明指出，岸田在会谈中对中国联手俄罗斯在日本周边海空域频频举行军事活动表达忧虑，他还强调了台海和平稳定的重要性。

“台湾海峡和平稳定对包括我国在内的国际社会而言，极为重要，”岸田对习近平说。他同时强调，日本对台立场就如1972年日中联合声明中所说的一样，没有变化。

岸田对日中两国军方今年五月开始启用海空联络机制热线表示欢迎，强调两国在安全保障领域的沟通很重要。岸田在表达了对尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）局势在内的东中国海局势表达忧虑后，还要求中方立即拆除在日本专属海域设置的浮标。

中日双方在2008年发表的一份联合声明中曾表示，要发展“双方共同战略利益之上的互惠关系”，其中包括两国领导人之间就安全和经济合作等问题展开的经常性沟通与互动。

但是近年来，由于双方主权争议、贸易纠纷以及对台政策上分歧日益扩大，所谓“战略互惠关系”的提法已经不常提到或听到。

今年八月下旬，日本不顾北京的强烈反对，启动经处理的福岛核废水排海行动后，北京立即实施对日本水产品的全面进口禁令。俄罗斯政府随后跟进，也全面封禁日本水产品进口。

岸田在峰会结束后向记者表示，他在会晤时强烈要求习近平取消对日本水产品的进口禁令，并且立即释放被中方以间谍罪嫌逮捕的日籍商人。

“日本福岛核污染水排海事关全人类健康、全球海洋环境、国际公共利益，”北京外交部发言人毛宁在星期五举行的例行记者会上被问及中日峰会谈及中国封禁日本水产品进口一事时表示。

“日方应该严肃对待国内外合理关切，本着负责任和建设性的态度妥善处理，”毛宁说。“包括中方在内的各国采取相应的防范和应对措施，维护食品安全和民众健康，完全是正当合理和必要的。希望日方同中方相向而行，本着建设性的态度，通过磋商谈判，找到解决福岛核污染水排海问题的合适途径。”

岸田在旧金山除了与习近平举行双边会晤外，还分别与美国总统拜登以及韩国总统尹锡悦举行了峰会。

根据路透社的报道，岸田与拜登会晤时，专门讨论了美日两国共同面对的中国挑战。

美日韩领导人还举行了一场短暂的三方会晤。