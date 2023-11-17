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（中央社記者王寶兒台北17日電）歷經COVID-19疫情，人們觀看世界的角度全然不同，第13屆台北雙年展今天開幕，以「小世界」為題，透過58名藝術家、音樂人作品，邀請民眾從展間小世界發揮「見微知著」精神。

本屆雙年展以「小世界」為題，由台灣獨立策展人周安曼（Freya Chou）、貝魯特當代藝術中心總監及策展人莉姆．夏迪德（Reem Shadid）和紐約資深作家與編輯穆柏安（Brian Kuan Wood）共同策劃，將台北市立美術館轉化為聆聽、聚集與即興創作的空間。

台北市立美術館館長王俊傑今天於開幕典禮表示，世界逐步從COVID-19疫情風暴中復甦，人們從被限縮的日常生活重整觀看世界的方式。台北雙年展作為台灣與全球當代藝術接軌的重要平台之一，試圖以嶄新的思維，引導觀眾從小世界中見微知著。

本屆展出作品涵蓋議題橫跨生命經驗、生態學、文化、經濟和政治層面，從參展藝術家與音樂人自身私密的情感及生活環境為出發，繼而對全球當代社會所面對的問題進行詰問。

3名策展人透過新聞稿傳達對展覽的期待，他們表示，現在是人們重新審視疫情經驗並重新構想自身與外部世界關係的最佳時機，「希望所有觀者都能在這個小世界裡探索並找到與他們自己相應的位置。」

北美館說明，在印度北部賈郎達爾（Jalandhar），累積數十年的空氣污染，因為封城、工業生產的停擺，當地居民意外得以清楚看見鄰近的喜馬拉雅山，反映出許多人在疫情封控期間的深刻體悟，即在一個日益縮小的世界，原來近在身邊的事物也可能顯得陌生。「小世界」看似簡單，實則蘊含錯綜複雜的面向。

北美館表示，本屆雙年展匯聚120多件作品，展出包括19件全新創作和委託製作，以及系列聲響、動態影像、攝影、錄像、繪畫、雕塑和裝置作品等，特別將其中一個地下樓展廳改造成Music Room，著重於人與人之間的情感交流。

第13屆台北雙年展將於2023年11月18日至2024年3月24日展出。（編輯：黃世雅）1121117