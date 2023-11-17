▲福源花生醬在香港被驗出黃麴毒素，市府也公布今年9月的檢驗報告，說明該產品符合規定。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

近日香港消費者委員會報告指新竹老牌「福源花生醬」，驗出含有黃曲霉毒素（黃麴毒素）超標引起民眾討論，新竹市衛生局也公布今年9月14日抽驗，有效日期為今年12月12日的「新竹福源花生醬」，經檢驗總黃麴毒素、黃麴毒素B1、赭麴毒素A結果，報告均符合規定。

衛生局長陳厚全表示，為保障市民「食的安全」，衛生局皆會定期執行市售食品真菌毒素污染監測計畫，包含抽驗花生製品，檢驗項目為總黃麴毒素、黃麴毒素B1、赭麴毒素A等，今年也針對竹市知名的花生醬製造商「福源食品有限公司」、「新福源國際企業有限公司」及「寶地食品行」等三家進行抽驗，分別檢驗「新竹福源花生醬（有效日期：2023/12/12）」、「新福源椒麻花生醬（有效日期：2024/02/26）」、「微量日曬鹽花生醬（有效日期：2023/12/08）」，結果均符合規定。

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▲▼福源花生醬出示報告自證清白，並反問香港消費委員會，公司並未在香港有代理、經銷，質疑產品的獲得管道。（圖／福源花生醬提供）

「福源花生醬」也透過聲明表示，「福源花生醬」公司在香港並無經銷、代理商，委員會是透過什麼管道獲得產品？以及此次所提出的花生醬上有效日期為2023 年1月14日，即代表這瓶花生醬應為2022年10月14日所生產，「福源花生醬」的花生產品都有註明「有效期限三個月」，而該委員會若最近才拿著這瓶花生醬做檢驗(該委員會也稱收集一年才檢驗)當然有過期、變質問題。同時「福源花生醬」已委請律師向香港消費者委員會要求說明與澄清，該委員會回覆後再向消費者大眾說明清楚。

▲市府表示，衛生局皆有定期針對產品檢測。（圖／新竹市衛生局提供）

對於這瓶「一年花生醬」的疑點，《ETtoday新聞雲》記者也去信「香港消費者委員會」詢問，對方回覆表示，消委會職員於2022年11月23日在香港某大超市購買新竹福源花生醬樣本，該樣本包裝上標示的有效日期為2023年1月13日。消委會將該樣本送往海外獲United Kingdom Accreditation Service (UKAS)認證的第三方實驗室，根據相關國際普遍認受標準進行測試。測試由2022年12月2日至2023年1月11日進行，因此所有測試均在樣本有效期屆滿前完成。

也就是說，香港消費者委員會所驗的花生醬在檢驗當時仍處於有效期限內，因此記者再次去信詢問，為什麼今年1月的檢測要等到11月，幾乎是快要一年才要公布。香港消費者委員會表示，公布每項測試結果前均有依從既定程序，包括需與相關實驗室核實及整合數據，如有需要通告相關執法部門並經內部的相關委員會通過，然後撰寫文章，再配合《選擇月刊》的編輯及出版安排，以決定刊登日期。