台湾在立陶宛开设代表处两年后，双方官员都强调双边关系的进展，而分析人士则指出，更加深化的接触可能会受到立陶宛国内政治转变的影响。

维尔纽斯大学（Vilnius University）国际关系教授托马斯·贾内利纳斯（Tomas Janeliūnas）在电话中对美国之音（VOA）说：“在与台湾接触两年后，我们与台湾公司和组织达成了一些具体协议，特别是在半导体领域，但我们不应忽视立陶宛目前与台湾和中国的关系因国内政治变化而发生一些变化的风险。”

他说，虽然双边关系的进展主要集中在深化经贸交流上，但总体趋势是立陶宛现任政府希望扩大与民主政体的合作。

“在2020年议会选举之前，现任政府宣布他们希望与世界各地的民主政体建立关系，包括扩大与台湾的关系，”他说。“还包括一些经济前景和技术领域的合作。”

在过去的两年里，台湾和立陶宛在台北和维尔纽斯开设了贸易办事处，双方之间的贸易从2021年到2022年增长了50%。立陶宛主要科技公司之一Teltonika与台湾一家政府资助的机构工业技术研究院签署了一项协议，该协议将帮助立陶宛在2027年时使用台湾技术启动国内半导体生产。

此外，从事专业激光技术的立陶宛公司同意与工研院合作，在台湾南部设立超快激光技术研究与创新中心，专注于医疗和工业应用。

“到目前为止，合作是富有成效的，给双方带来了一些经济上的成功和利益，”立陶宛经济部副部长卡罗利斯·泽迈蒂斯（Karolis Zemaitis）在维尔纽斯接受美国之音采访时说。“我们专注于高附加值行业，因此高科技是我们的主要关注点。这是一次非常平等的双边交流与合作，双方都能看到一些成效。”

除了深化经济关系外，台湾和立陶宛还通过代表团访问和协议等方式加强了双边交流，以扩大在科学研究和农业等领域的合作。

“这种合作是建立在价值观的基础上的，”台湾驻立陶宛代表黄钧耀（Eric Huang）在维尔纽斯接受美国之音采访时说。“例如，由于半导体是一个如此敏感的领域，我认为如果没有政治信任，我们将无法实施合作。这是一种基于价值观的多层次合作。”

在欧洲层面，立陶宛努力加深与台湾关系所促成的一个积极事态发展是欧盟计划通过反胁迫工具，该机制可以帮助欧盟应对试图通过限制贸易来迫使欧盟改变政策的国家。欧洲议会于10月批准了该计划，此前中国对立陶宛开设台湾代表处发起了经济报复。

由于爱沙尼亚本月早些时候表示有兴趣允许台湾在塔林开设代表处，一些分析人士表示，中国如何回应爱沙尼亚的决定将考验欧盟反胁迫工具的有效性，按照该机制，布鲁塞尔获准对外部胁迫做出强有力的回应。

“我们应该关注中国是否会以好战的方式回应爱沙尼亚的情况，”欧洲安全政策价值观中心（European Values Center for Security Policy）欧盟与台湾关系分析师马尔钦·耶热夫斯基（Marcin Jerzewski）通过电话对美国之音说。“欧盟的反应将是对我们在立陶宛所看到的事态发展的可持续性的完美考验。”

尽管一些立陶宛和台湾官员对双边关系状况持积极看法，但仍有人对立陶宛政府内部深化与台湾关系的前景和益处抱持怀疑态度。

9月间，总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas Nausėda）的首席外交政策顾问阿斯塔·斯凯斯吉里特（Asta Skaisgirytė）告诉立陶宛国家电视台和广播电台，台湾在维尔纽斯开设代表处时承诺的大量投资并没有达到立陶宛可能预期的规模。

一些分析人士认为，台湾在兑现投资承诺方面“做得不是很好”。“立陶宛的投资需求要大得多，但到目前为止，唯一实现的大交易是与Teltonika的交易，” 耶热夫斯基告诉美国之音。“台湾必须做好期望值管理。”

除了国内对与台湾关系的经济利益持怀疑态度外，一些分析人士还强调，台湾和立陶宛之间的双边关系进展可能会因立陶宛潜在的政权更迭而停滞不前。

“如果我们看一下民意调查，现任政府的表现并不好，社会民主党和立陶宛农民和绿党联盟正在成为定于2024年5月举行的总统选举的首选政党，”耶热夫斯基告诉美国之音。“这两个政党在深化与台湾的关系方面表现出最大的犹豫不决。”

贾内利纳斯说，虽然一些反对党成员宣布他们将考虑改变立陶宛与中国和台湾关系的当前方向，但他认为，如果他们赢得明年的总统大选，他们不太可能对维尔纽斯与台北的关系进行重大改变。

“我不相信他们会采取激进的举动，比如改变台湾代表处的名称，因为此举的政治成本会相当高，”他告诉美国之音。“当你处于反对党状态时，你可以大胆地表达。但是一旦上台，你就必须计算各种后果。”

除了台湾与立陶宛的关系状况受到立陶宛政治变化的影响外，外交部长加布里埃尔·兰茨贝吉斯（Gabrielius Landsbergis）上周表示，立陶宛和中国的官员一直在谈论可能实现外交关系正常化。在台湾驻立陶宛代表处开设后，北京于2021年把与维尔纽斯的外交关系降级。

虽然一些观察家认为立陶宛的举动是政府对国内政治压力的回应，但耶热夫斯基表示，中国可以把重新调整立陶宛与台湾的关系当作双方恢复外交关系正常化的条件。“中国可能会说，只有修改台湾代表处的名称，他们才愿意恢复与立陶宛的全面外交关系，”他告诉美国之音。