两家中国大型国企因转让的土地在开发中被发现含超标有毒物质而对簿公堂。此案标的金额之巨不仅引发了社会关注，更让人们深思：土地出让方是否如实披露有关土壤检测的信息；而受让方是否做了充足的尽职调查，了解土壤存在的污染问题，并在施工前和施工中采取相应的防范措施；环评机构在检测等环节是否切实履行了监督的责任。

观察人士则关注此案在多大程度上官员贪腐造成？

中国国企上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（简称“陆家嘴”），及其控股子公司上海佳湾资产管理有限公司（简称“佳湾公司”）和上海佳二实业投资有限公司（简称“佳二公司”）日前以“土壤污染产生侵权纠纷”为由，一纸将江苏苏钢集团有限公司（第一被告）、苏州市环境科学研究所、苏州市苏城环境科技有限责任公司、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会、苏州市自然资源和规划局（共同被告）告上法庭，请求江苏省高级人民法院判令江苏苏钢集团有限公司承担赔偿人民币100亿4390余万元的侵权责任，其他被告承担连带责任。

这起案件的原告和被告都是大型国企。陆家嘴背后有官方的上海浦东国资委撑腰；苏钢集团最终的实际控制方是中国平安保险-全球资产规模（超过11万亿元人民币）最大的保险集团。

除了原告和被告的来头不小外，这起诉讼案的标的超过100亿元，数额之巨也前所未有，据信仅诉讼费就高达5026万元。在中国房地产行业近年一蹶不振，陷入一片哀鸣之际，两大国企对簿公堂，在已陷入四面楚歌的中国房地产行业，乃至疫后难以全面复苏的中国整个社会，都引发了巨大的震荡。

“境外势力”引爆“毒地”事件

2018年11月，苏州伦华教育和英国雷丁学校合办的九年一贯制国际化学校“苏州雷丁学校”正式落户苏州高新区浒墅关（此案的2号地块）。2021年学校主体工程完工，准备招生进驻时，突如其来发生的一件事，不仅按下学校如期开学的暂停键，更破灭了联合办学的希望。

中国媒体报道说，苏州雷丁学校6月在办理办学许可证过程中对2号地块的环境评测结果不达标，土壤存在严重污染问题，无法作为学校用途，家长和学生翘首的中英教育机构合作项目流产停办。这一发现引爆了苏州绿岸项目的“毒地”事件。

有媒体报道说，雷丁学校的外籍负责人没有跟开发商事先沟通，便自行对土壤进行了检测。也有报道称，一些关心孩子健康，有主见的学生家长自发地对学校所在地的土壤进行检测。但无论哪种说法更为可靠，一个不争的事实是，招生前的土壤检测迫使学校停办，与此同时也歪打正着地避免了学生和老师们日后因土壤污染可能会罹患的恶性疾病。

2022年4月，江苏省公布的《中央第二生态环境保护督察组向我省移交的第六批信访事项办理情况》中提到，第三方检测机构检测结果显示，苏州绿岸项目多处地块土壤中苯并芘、萘严重超标，不符合用地标准，其中致癌物苯并芘超标50多倍。

苯并芘被世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）认定为一级致癌物质。它通过皮肤、呼吸或食物进入人体各个器官和组织，可能导致基因突变和细胞异常生长，从而导致癌症的发生。苯并芘和萘不仅致癌，对于免疫系统、神经系统和生殖系统都具有毒性。

根据陆家嘴2022年4月发布的公告，截至当年4月12日，17幅地块已开发8块。但苏州绿岸意外发现已建设教育设施的2号、13号地块及尚未开发的3号、4号地块土壤和水均存在严重污染风险，有毒元素大幅超标。

两大国企就标的超过百亿的诉讼案开打之际，正值中国房地产行业近年来日趋萎靡不振，恒大、碧桂园等领军房企纷纷暴雷的时候。“毒地”事件早在2021年就被曝光，但直到两年多后才在法庭上看到，其时机被认为同整体房地产行业不景气有直接关系。

中国房地产专家、前青岛大学经济学教授易宪容从房地产行业宏观的角度分析说，此案折射出房地产市场的变化，引发了企业面临的巨大风险。国营企业领导人因此要找出一种方式，把自己承担的责任减轻。他说，陆家嘴把完工的房地产都销售完，财务上就不存在暴雷的风险了。然而，原本私底下可以协商解决的问题，双方一对簿公堂，矛盾激化，问题就越滚越大，一发不可收拾。

中国经济问题专家、美国南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田说，两个巨大、知名的国营企业开打，值得关注，因为这涉及的事情很大、很严重，不光是一块土地被污染的问题。他说，如果没有英国资本的雷丁学校，如果不是涉及到外国人的话，这个事情可能都不会捅出来，所以这增加了更多的色彩。他说，这么大一片、这么严重的污染，居然交易成功。毋庸置疑，一定有很多人拿到很多钱，才会昧着良心做这样的事情。

谢田教授对美国之音说：“我们也知道，涉及到这种国家资本的话，一定可能还有政治上更高层的人在介入，或者给他施加压力，施加影响，才导致这种事情发生。”

他说，正是因为背后的这些因素，这些国企才明知有问题，明知山有虎，还在继续往前推动，继续开发。

“公说公有理，婆说婆有理”

原告上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司11月4日在其发布的重大诉讼公告中称，2016年，佳湾公司和佳二公司组成的“联合体”在上海联合产权交易所以85.25亿元联合竞得苏钢集团挂牌出让的子公司绿岸公司95%股权。绿岸公司名下的主要资产为位于苏州高新区苏通路北、苏钢路东的17块土地使用权。

有关资料显示，这个开发项目地块使用权面积约65.95万平方米，土地性质包括住宅、商场、幼儿园、工业等，规划总建筑面积约为108.41万平方米，其中住宅用地有6块，规划总建筑面积约66.4万平方米。

公告称，2022年以来，公司及各方环境调查确定，绿岸公司名下14块土地存在污染，且污染面积和污染程度远超苏钢集团挂牌出让时所披露的污染情况。公告说，陆家嘴委托专业机构核查发现，“在案涉土地的调规变性及出让过程中，各被告存在一系列违法违规、弄虚作假、不依法履职的侵权行为，共同导致了原告方受让存在严重污染的案涉土地。”

对于原告的指控，被告也不示弱，开庭前就在其网站上据理力争，加以反驳。江苏苏钢集团有限公司2023年11月10日在其官网上发布了有关此案的“情况说明”，指出该公司在2016年转让股权时，“已如实披露了第三方专业机构关于苏州绿岸名下土地存在部分污染的调查结果及报告全文”，并在资产评估报告中“明确提示了该范围中部分地块原为钢铁焦化生产区域，可能存在土壤污染风险”。

这份情况说明还披露了“地块检测情况”，称“联合体”方与苏钢集团2022年一致同意委托的第三方专业机构南京环科所对地块污染情况进行了详细调查。结果表明：“已有居民入住的14、15号地块、已开发建设的8、9、12、13、16号地块和未开发建设的7、11、17号地块，属可安全利用地块；焦化区1、2、3、4、5、6号和非焦化区10号地块（其中仅2号地块已开发建设），经治理修复后可安全利用。”

情况说明称，2016年，苏钢集团披露的报告中已明确指出，“要严格控制场地内及场地附近开展造成地下水扰动的施工”，“场地开挖前必须做好适当的防护措施，进行环境监理，避免污染物扩散，对周边环境及居住区产生影响”。

苏钢集团强调，联合体方在开发建设苏州绿岸地块期间，“没有按照有关要求建设地下水阻隔墙及采取其他防护措施，存在扰动地下水、搬运土壤造成部分环境交叉污染的行为和施工作业不规范造成二次污染的行为。”

在“公说公有理，婆说婆有理”的扯皮和相互指责下，一场势必会旷日持久的法庭大战从此拉开。

有观察人士指出，此诉讼案的焦点，诚如原告在起诉书中所言，集中在土地出让时是否污染，污染范围和程度多么严重，污染信息是否隐瞒等问题上。在7年多前的土地竞拍中，经过200多轮竞价，击败30多家竞拍者最后胜出的陆家嘴，在获得竞拍土地产权时，对土壤污染有多大程度的了解，出让方在土壤信息披露方面是否完整，有否隐瞒甚至欺骗的信息，环评机构的检测结果是否真实全面反映了土壤的实际情况，此前这块土地使用范围的多次变更中，是否依法依规等等这些问题，本应该在获得土地使用权之前完整披露，画押认可，而不是在竞拍交易完成，建设工程部分完工，或项目正在施工中再做土壤环评，发现严重污染问题，而被迫停工，承担后续可能不得不推倒重来的投资损失。

此外，观察人士说，“毒地”事件令人震惊，暴露出中国在土壤环境保护和治理方面的严重不足，唤醒了公众对土壤污染的重视。而作为保护企业、百姓利益和安危的环评机构，如何在检测、评估、监管和落实相关法律方面做到实处，奉公守法，不折不扣，更值得人们深思和监督。浒关苏钢原来的工业用地不但通过了环评，还从M1工业用地属性，规划变更为住宅、商业性质用地，这个过程中的利益相关者在调规变性及出让、环境评估过程中是否存在违法违规、弄虚作假、不依法履职的侵权行为，是人们关注的另外一个重点。

中国房地产专家易宪容说，在中国，土地交易存在着巨大的问题，如果一块地从工业用地，变更为商业、住宅用地，这其中涉及巨大的利益和好处。

易宪容对美国之音说：“土地转变过程中，肯定存在巨大的利益关联，利益冲突。为什么环保部门也是被告，一定环保部门在环评中存在着欺骗的行为，不管是部分，还是全部，只要欺骗，就是违法。”

“在这个过程中，这些当事人肯定都是巨大的利益相关者，不是其中某一个人获利。如果能从这里挖出大的问题，也是有可能的。国有企业领导层，这些政府官员，几乎没有几个不牵涉到其中巨大利益关系里头的，”易宪容教授说。

中国经济问题专家谢田教授说，这个官司反映出，中国这些环评可不可行，这些真正涉及到土地利用的法律法规，或者那些对环保有影响的法律，是不是真正地在被执行？如果不被执行的话，涉及到整个环保的机构，研究机构或立法机构，甚至整个中国法庭系统，司法系统是怎么介入这件事情的，这些方面都存在问题。

“如果你明明知道真正有这个污染，并且非常严重，那你就是一种真正的欺诈。如果是真正欺诈话，为什么居然会通过，这些环评的报告也好，或者是那个产权的报告，这么大的一些土地项目，你怎么可能会一一通过？你是拿了多大的利益才会昧着良心去接受，去买下来，然后再去开发，然后再把它推向社会。”

两大国企对簿公堂的诉讼案，江苏高等法院已经受理，何时开庭，法院如何裁决，是陆家嘴完胜，得到100亿元的赔偿，还是苏钢集团赢得官司，结果目前谁也不知道。

易宪容说，这个案子公诸于众是个好事，它告诉民众、企业，那些工业用地转变成商业用地时就面临巨大的环境保护风险，其中可能涉及巨大的责任。

“这件官司公布于众后，有可能把整个交易过程，一些利益关系，全部披露出来。披露的越多，对整个社会、公众就越有利。”

他也指出，当事人双方也可能不情愿披露更详细具体的信息，以便在民众面前保持国有企业的名声。不过，他说，如果此案审理过程中能揭露出一些贪污官员，也可算得上这场官司的一个副产品。

谢田教授指出，这个官司的最后结局，可能原告获胜，也可能被告获胜，或可能当事双方和解，或各打五十大板。他说，在各打五十大板以后，可能会彻查一些相关的当事人，当官的可能会因此去职，若问题严重，涉及违法，可能会锒铛入狱。不过，他强调，不管是上海浦东国资委，还是中国平安，涉事相关人都从中赚了钱，受了益。而最大的直接受害者就是购买有毒房地产的老百姓。

“现在两个大国企一起打官司，最后可能会把所有那些相关的腐败、贪污，还有渎职全都会揭示出来……，所以这应该是个非常有标志性的一个案例。这对房地产业更是一个打击。一旦判决以后，不管怎么判决，可能以后其他更多的这种涉及到土地污染的问题都会都会揭露出来。”

谢田教授说，这个土壤污染事件能发生，同当年中共当局大力鼓吹招商引资，GDP发展是硬道理这种错误的政策路线不无关系。他说，归根结底，是共产党的专制，片面地追求经济发展，各级共产党政府的权力不受限制，政府或党的官员判断和决策高于官方的环评机构，或真正的科学判断，以及由此产生的权力腐败、利益输送。