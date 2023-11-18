所羅門．達爾文（Solomon Darwin）教授與參與論壇的7家企業、協會共同探討台灣永續發展的未來商機。

（創新新零售提供）

〔財經頻道／綜合報導〕第六屆GCSF全球企業永續論壇於11月14日至17日在圓山飯店登場，其中由台灣社會創新永續發展協會負責的「建構創價型ESG的永續社會」小組，聚焦討論如何讓企業的ESG（環境保護、社會責任與公司治理）投入能夠創造更高的社會價值與商業變現。

論壇特別邀請到被譽為「智慧鄉村運動領導者」，同時也是美國柏克萊大學企業創新中心執行主任所羅門．達爾文（Solomon Darwin）教授出席，與參與論壇的7家企業、協會共同探討台灣永續發展的未來商機。

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達爾文教授以「重新思考你的資產負債-成為地球CEO的必備觀點」為演講主題指出，每一個生活在地球上的人都需要具有「地球的CEO」思維，才能將永續發展視為首要目標。人類文明發展以來，從最早的綠色環境變得貪婪破壞（from Green to Greed），全球在累積資產的同時，卻也對我們身處的環境帶來嚴重傷害！達爾文教授運用擬人法的比喻，說明陽光、空氣、水等元素對於環境的重要性，而人類對於環境卻是摧毀者般的存在。

達爾文教授呼籲全球透過創新的方法、跳脫傳統思維，無論是政府、企業、消費者都需要善盡社會責任，引領全球邁向能夠永續經營的未來。

全球企業組織對於永續經營的觀念愈來愈重視，卻共同面臨永續人才不足的問題。為了解決這一問題，台灣社會創新永續發展協會致力於培育具有影響力的永續社會創新人才，更與美國柏克萊大學合作推動「創價型ESG人才培訓計畫」，著重培育企業組織中的「永續長」角色，發展能夠創造社會價值與商業價值的ESG人才。這一培訓課程結合美國柏克萊大學頂尖專業師資群，以及矽谷的黃金顧問輔導團，培訓成果有機會在矽谷科技新創圈發表與資源媒合。完成該課程培訓後，將由美國柏克萊大學發放ESG人才認證，是國內少見由國際頂尖教育單位所頒發的認證，期望能為台灣培養具有國際影響力的永續人才。

想要真正做到永續經營，企業本身的商業運營模式也必須隨之調整。做為國內永續循環商機的先行者，創新新零售集團也從企業運營的角度，透過自身經驗，於論壇發表「好一點永續商業模式」，以推展「循環經濟2.0」為理念，結合公益及社會大眾的力量，打造前所未見的永續循環經濟平台。

未來民眾參與公益或志工行動，不再只能得到志願服務時數，更可以獲得由創新新零售發行的數位永續點數「好一點」，可以憑此兌換或加價購買公益及永續商品，藉此創造志工參與的附加價值，並提升志工繼續投入的意願；這個循環促使公益資源得以流動，還能夠幫助非營利組織擴大社會影響力，成為一種活水式的良性循環。這個具有前瞻性的商業模式發表後，獲得許多企業及公益團體的的關注，目前也與國外企業及非營利組織進行國際交流與媒合。

創新新零售集團也邀請國內有意投入永續循環的非營利組織、企業、品牌共襄盛舉，一同加入「讓世界變得更好一點」的行列，整體平台服務預計2024年正式上線。

美國柏克萊大學企業創新中心執行主任所羅門．達爾文提出「地球的CEO」思維，呼籲全球企業投入永續行動。

（創新新零售提供）

創新新零售發表「循環經濟2.0」永續商業模式，讓經濟與公益產生創價型商機。

（創新新零售提供）

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