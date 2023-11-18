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一週大事關注焦點：拜習會／加薩最大醫院燃料耗盡／英前首相卡麥隆任外相／巴西史無前例熱浪／藍白合民調解讀卡關／郭台銘取得總統參選資格／張忠謀出席APEC／味全龍奪中職總冠軍

國際新聞

★拜習會 拜登籲尊重台灣選舉 習近平稱無短期侵台計畫

美國總統拜登和中國國家主席習近平15日於舊金山APEC場外進行雙邊會談，討論台海、軍事衝突、芬太尼販運和人工智慧等議題。拜登強調台灣海峽和平與穩定的重要性；習近平則表示中方沒有短期內入侵台灣的計畫。學者盧業中認為雙方各取所需，美方達成恢復軍事交流、管控芬太尼的主目標，中國領導人習近平則藉此向國內營造「可處理對美關係」形象，滿足權力維穩需求。旅美政治學者鄧聿文分析，美中關係遠談不上改善，只是一次「技術性的停歇」。

★以色列部隊搜索哈瑪斯藏身處 加薩醫院缺電傷患早產兒死亡

圖為12日加薩市西法醫院停電後，新生兒被從保溫箱中抱出後放在床上。（路透社）

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部13日表示，由於燃料耗盡，西法醫院的死亡人數從上週末以來已增加到34人，包含27位成年重症病患及7名嬰兒。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署總監拉扎里尼16日說，加薩走廊在燃料嚴重短缺之際，通訊再度完全中斷。加薩走廊衛生部17日指出，加薩1家醫院因缺電，導致48小時內有24名傷患死亡，以色列軍隊仍在院區建築中搜索哈瑪斯武裝分子藏身之處。

★俄羅斯首次承認 烏軍已進入第聶伯羅河東岸

自莫斯科去年11月從赫松地區西部撤軍以來，俄羅斯和烏克蘭軍隊一直盤踞在第聶伯羅河兩岸，澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克14日表示，烏克蘭軍隊「在第聶伯羅河左岸站穩腳跟」。俄羅斯15日首次表示，部分烏克蘭軍隊已在莫斯科控制的第聶伯羅河東側建立陣地，這條廣闊的水道將烏克蘭南部前線一分為二。

★英中黃金時代首相卡麥隆成新外相 對中政策走向受矚

英國首相蘇納克13日任命前首相卡麥隆為外交大臣。圖為卡麥隆抵達唐寧街首相官邸接受任命。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年11月14日

英國政府11月13日高階人事大異動，其中最受熱議的是前首相卡麥隆獲任命為外交大臣，在英國政壇和媒體圈投下震撼彈。卡麥隆在2010至2016年首相任內推動英中關係「黃金時代」，卸任後遭披露為涉中及「一帶一路」相關投資倡議賣力，最近一起案例不過是今年9月的事。

★拜登簽署臨時開支法案 聯邦政府可再撐2個月

美國總統拜登16日在政府可能停擺的前一天簽署臨時開支法案，政府得以維持現有資金水準約兩個月，使得與共和黨籍國會議員針對聯邦預算的拉鋸戰延到明年。

★緬甸衝突200萬人流離失所 軍政府令公務員準備服役

緬甸通報許多地方遭叛亂分子「猛烈襲擊」，官員16日宣布，軍政府下令所有公務人員和具軍事經驗者做好緊急服役準備。另據聯合國指出，緬甸內戰已經導致逾200萬人流離失所。

★巴西史無前例熱浪影響逾2500城市 聖保羅高溫將逾40度

13日巴西聖保羅高溫達攝氏42度。（法新社）

13日巴西聖保羅市氣溫達攝氏42度，民防局下令進入警戒狀態。國家氣象研究所指出，巴西5568個城市有超過2500個城市受熱浪影響，其中1413個城市處於危險警告狀態，1138個城市被歸類為高度危險。

★印度隧道坍塌40人受困5天 救難隊靠水管供氧及乾糧

印度北部一條修建中的隧道12日發生坍塌意外，造成40名工人受困。搶救進入第5天，官員估計尚需2至3天才能把受困工人救出。救難大隊連日來透過一條水管，為受困工人提供氧氣及乾糧。

★OpenAI執行長阿特曼聊完來年展望突遭開除 科技圈震撼

OpenAI宣布開除執行長阿特曼。（路透社）

研發聊天機器人ChatGPT的美國公司OpenAI 17日宣布開除執行長阿特曼，震撼科技圈。阿特曼本週剛在亞太經濟合作會議論壇暢談來年展望，粉絲爭相合影。OpenAI表示，阿特曼與董事會「溝通始終不坦誠」，董事會在審議後斷定阿特曼的行為「阻礙了董事會履行職責的能力」，但未具體說明他的是哪些行為。

★兩次全票奪美聯年度MVP 大谷翔平史上第一人

MLB日籍球星大谷翔平。（共同社）

美國職棒大聯盟MLB日籍「二刀流」好手大谷翔平，16日以全票獲選為美國聯盟（AL）年度MVP，是史上第一次兩度以全票拿下這個獎項的球員。大谷本季以打者身分出賽135場，揮出44支全壘打，首度成為美聯全壘打王。大谷今年以投手身分先發23場，拿下10勝5敗、防禦率3.14。

國內新聞

★中研院台電研發「去碳燃氫」9月發出首度電 蔡總統：淨零重要里程碑

中研院及台電公司14日上午在台電綜合研究所樹林院區舉行「去碳燃氫發電技術發布會」，圖為現場展示的「燃氫發電機」機組模型。中央社記者吳家昇攝 112年11月14日

總統蔡英文14日表示，科技研發是淨零轉型的關鍵，中研院及台電攜手合作「去碳燃氫」技術，為產學合作最佳案例，並於今年9月發出「去碳燃氫」的第一度電，是台灣推動氫氣發電，邁向淨零碳排的重要里程碑。展望去碳燃氫技術未來發展，台電表示，後續將與國內氣體製造商擴展應用規模，目標年底前將合作產出的氫氣應用於興達電廠燃氣機組氫氣混燒示範。

★藍白合民調解讀卡關 藍認定侯柯配5比1 白認定3比3

（國民黨提供）

藍白合將以民調決定總統大選組合，三方推薦的民調專家17日晚間到馬英九基金會開會檢視民調，但民眾黨代表主張其中3份民調有問題，以及誤差範圍爭議，建議延長討論，擇期再議。民眾黨總統參選人柯文哲18日說，「讓3趴可以，但昨天他們說要讓6趴」，讓6趴已經超過一般人常識，「等於叫我們自己棄械投降」。國民黨主席朱立倫表示，從來沒有所謂國民黨要民眾黨讓6趴（百分點），15日協商當天他有跟民眾黨主席柯文哲說不要再討論讓幾趴，而是要尊重每份民調的統計誤差。

（中央社）

★郭台銘有效連署數逾90萬 取得總統參選資格

中選會14日公告總統、副總統選舉連署結果，獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞，連署人數逾90萬已達門檻，將發給完成連署證明書，可在20日到24日登記為正副總統候選人。

★張忠謀拜登APEC場邊寒暄對話 與習近平零互動

APEC會議領袖合照，台灣代表張忠謀（後右3）站在第二排、兩邊分別為俄羅斯副總理奧弗丘克和越南國家主席武文賞，中國國家主席習近平則在第一排。（APEC台灣媒體團提供）

APEC經濟領袖會議落幕，台灣領袖代表張忠謀17日表示，此行和過半以上領袖互動對話，其中不包含中國國家主席習近平。此外，他僅和美國總統拜登「幽默寒暄」，雙方並無正式會談。

★獲民主服務獎章 蔡總統：這個獎頒給全體台灣人

總統蔡英文獲頒美國國家民主基金會「民主服務獎章」，指派前行政院長蘇貞昌代表出席活動。總統15日表示，這個獎是頒給全體台灣人民，肯定台灣人民維護民主、自由的努力，台灣會繼續與民主陣營夥伴站在一起，共同維護區域的和平穩定。

★鄉代差2票落選不可驗票違憲 憲法法庭：公職人員選舉均可聲請

憲法法庭17日做出憲判字第18號判決，判定選罷法第69條第1項規定違憲，該規定內容為，只有區域立委、縣市長、原住民立委候選人落選差距票數千分之3內，可聲請重新計票。憲法法庭指出，該規定牴觸憲法平等權，所有依憲法或法律應舉行的公職人員選舉，均屬民主政治的重要環節，應得提出重新計票。

★石崇良：2方向解套疫後健保衝擊 113年保費不調漲

COVID-19疫情影響今年健保總額，醫療費用點值大降，健保署長石崇良13日說明2方向解套，健保會15日討論動支調節非預期風險經費，不排除動用安全準備金，但強調明年保費不調漲。

★奇美創辦人許文龍去世 享耆壽95歲

奇美博物館2015年推出開館後首檔特展，奇美集團創辦人許文龍（前）參觀時一時興起，拿起小提琴演奏一段，笑得很開心。（中央社檔案照片）

奇美集團創辦人許文龍18日去世，享耆壽95歲。他白手起家創辦奇美集團，被譽為「台灣壓克力之父」。比起工作，他更熱愛藝術、釣魚，「將來如果我走了，不要為我造墓。辦一場音樂會就夠了」，浪漫風格成為他人生的最佳註腳。

★食品重金屬規範首納巧克力、堅果 預計明年7月上路

衛福部11月13日預告食品中污染物質及毒素衛生標準修正草案，針對嬰幼兒食品規範鎘含量、下修禽畜內臟鉛含量標準，堅果油籽及巧克力則首度納入鎘含量限制，預計明年7月上路。

★吳季穎涉簽賭案柯旻豪遭羈押禁見 李其恩邱忠博斑霸等8人交保

SBL裕隆納智捷球員柯旻豪（前中）18日因涉簽賭案遭羈押禁見。（中央社檔案照片）

士檢偵辦前SBL裕隆球員吳季穎涉嫌簽賭案，17日發動第2波搜索約談16人，檢察官複訊後，18日凌晨將13人列為被告，並依賭博、詐欺、運彩條例等罪嫌聲押禁見球員柯旻豪。士院召開羈押庭，法官裁定柯旻豪羈押禁見。另多名球員交保，裕隆球團發聲明，強調交保球員立即解約，但未來仍致力培育台灣籃壇年輕好手，間接宣告不會「滅團」。

★受刑人獄中投票遭駁確定 法院：無請求權且有損公益

林姓受刑人聲請獄中投票案，最高行政法院16日說，人民沒有可要求選務機關於戶籍地監所內設投票所的請求權，若裁准聲請，將影響選舉結果且對公益有重大損害，駁回聲請確定。

★台灣大賽味全龍6比3擊敗樂天桃猿 睽違24年奪總冠軍

中華職棒2023年總冠軍賽最終第7戰12日在天母棒球場進行，味全龍隊靠著3洋投鋼龍、伍鐸、布里悍聯手壓制，終場就以6比3擊退樂天桃猿隊、成功封王，龍隊選手在滿場紅彩帶中衝入場內開心歡慶。中央社記者吳家昇攝 112年11月12日

中華職棒總冠軍賽12日在天母棒球場進行最終第7戰，味全龍隊先發投手鋼龍演出6局失3分好投，加上伍鐸、布里悍等洋投接力登板壓制，終場以6比3擊敗樂天桃猿隊，滿場1萬名觀眾最終拋下紅色彩帶，龍隊奪下睽違24年、隊史第5冠，且復隊一軍第3年就登頂。

★大巨蛋測試賽 休息室電視太低球員撞到頭

台北大巨蛋公開測試賽18日登場，球員普遍認為環境舒服，但也有球員頭撞到休息室電視，另外也有球員點出一、三壘側欄杆沒有防護裝置，野手處理界外飛球需要小心。