遏制行政權擴張 美最高法院待審的4個案例

【新唐人北京時間2023年11月20日訊】隨著行政權的擴張，在今秋展開的新議期內，美國最高法院受理了幾起挑戰行政國家的訴訟，以期解決行政權擴張的問題。

據《英文大紀元》11月18日發表的高級報告，大法官們將重新評估有數十年歷史的「雪佛龍尊重（Chevron deference） 」原則，此原則是1984年在雪佛龍美國公司訴自然資源保護委員會(Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council) 一案中確立的，根據國會研究服務處的說法，此判例被聯邦法院引用超過18,000次，「毫無疑問是行政法的基礎性判決之一」。

根據此判例，對於國會通過的法律條文，如果其用語有模稜兩可之處，聯邦政府部門有權根據自己的理解進行解釋。法院應該尊重這種解釋。

多年來，保守派人士認為，此原則導致了行政權的擴張，政府越權案例越來越多，有走向行政國家的危險，因此想要推翻此原則。

近期，最高法院正在兩個相關案件中審查涉及該原則的案件。

在「魯波布萊特企業訴雷蒙多案(Loper Bright Enterprises v. Raimondo)」中，魯波布萊特企業主張，美國國家海洋漁業局(National Marine Fisheries Service)規定漁業公司必須承擔海上監督員費用，但國會在《馬格努森·史蒂文斯漁業保護和管理法案》中，沒有規定此項要求，這是政府將成本轉嫁給漁民。

「雪佛龍原則」涉及「Relentless, Inc.訴商務部」案，此案起源於1981年，即里根政府第一年，環境保護局頒布了一套旨在減少環境保護的法規。 該規則要求大型排放企業更換主要設備（例如鍋爐）就可以符合「清潔空氣法案」要求新設備減少污染的要求。環保組織「自然資源保護委員會」起訴環境保護局，在華盛頓地區法院勝訴。

雪佛龍公司是當時環境保護局規則的潛在受益者，就此案向最高法院提出上訴，這就是「雪佛龍美國公司 (Chevron USA, Inc.) 訴NRDC」案，此案於1984年冬季進行，春季做出了裁決。在判決中，法院確立了「雪佛龍尊重」原則。 根據這一原則，面對聯邦法規爭議，法官應遵循兩步程序：首先要詢問國會，在制定規則基礎立法時是否明確解決了「有爭議的確切問題」。 如果得到肯定答覆，法院的工作就很簡單：確保這些法規能夠促進國會的意圖。

如果國會沒有回答「精確的問題」，或者其意圖含糊不清，法官將進入第二步，他們應衡量，政府機構對立法的解釋是否「合理」？ 如果合理，法院應該聽從政府機構的意見，法院不應取代政府「自己對法定條款進行解釋」。

法官在裁決中說，「法官不是該領域的專家，也不屬於政府任何一個政治部門」，「在某些情況下，法院必須協調相互競爭的政治利益，但不能以法官個人的政策偏好為基礎。」

另外兩個案例是消費者金融保護局（CFPB）訴美國社區金融服務協會（CFSA）案和美國證券交易委員會（SEC）訴對沖基金經理人George Jarkesy案。

消費者金融保護局（CFPB）是在2008年金融危機之後成立的一家監管機構。該案質疑國會允許CFPB從半自治的美聯儲提取資金是否違反了美國憲法的撥款條款。

如果最高法院支持CFSA，其裁決可能對消費者產生廣泛而重大的影響，法律專家表示，過去12年CFPB發布的任何規定，無論是關於信用卡、抵押貸款、發薪日貸款還是債務收回等方面，都可能被廢止。一些監管機構（如美聯儲）和政府計劃（如社會保障）也採用了與CFPB類似的資金模式，它們可能也會受到質疑。

美國證券交易委員會（SEC）訴 George Jarkesy 案是美國最高法院備受關注的待審案件之一。SEC 於2013年起訴 George Jarkesy 及其投資顧問存在欺詐行為，並透過內部仲裁程序對他們展開執法行動。但是，委員會指派的行政法官在內部處理是否違憲，引發了爭議。

之前，George Jarkesy主張，SEC的內部審判過程違反了美國憲法第七修正案賦予的陪審團審判權，在2022年5月美國第五巡迴上訴法院的判決中，法官同意了Jarkesy的觀點，認定SEC的行政程序違反美國憲法。

然而，司法部檢察長Elizabeth Prelogar認為，第五巡迴上訴法院的判決是錯誤的，最高法院應該推翻這一裁決，最高法院將於11月對此前的裁決進行複審。

反對行政權力擴張

喬治華盛頓大學監管研究中心的數據表明，最近幾屆政府普遍增加了行政規則的數量，尤其是奧巴馬政府時期，起頒布的經濟規則數量最多。

哥倫比亞大學法學教授菲利普·漢伯格（Philip Hamburger ）於2014年出版著作《行政法非法嗎？》，譴責行政法違憲。

他告訴大紀元，行政國家「已經摧毀了自己的合法性」，「長期以來，它被認為是國會權力的溫順助手」，「但它現在已經變得野蠻，公然超越憲法限制並威脅我們的公民自由。」

有專家認為，如果法院推翻「雪佛龍原則」，其影響不亞於推翻羅伊訴韋德案，因為它幾十年來一直影響著法理學和政策。

川普總統任內任信息和監管事務辦公室行政長官的保羅·雷（Paul Ray）說，「在過去的十年裡，法院對行政國家表現出越來越多的懷疑」，「不難理解，為什麼幾位法官會對行政部門權力的增加感到擔憂，行政部門現在解決國內政策中最重要的問題，而無需立法機關中人民代表（議員）的參與。」

不確定的未來

眾所周知，最高法院的判決很難預測，但可能會遵循口頭辯論中的趨勢。

密歇根大學法學院教授克里斯托弗·沃克（Christopher Walker）是一位保守派人士，他表示，雖然漁業法規可能違憲，但出於遵循先例的原因，法院應維持對「雪佛龍原則」的尊重。如果推翻這些根深蒂固、影響廣泛的學說（有時被稱為「超級先例」），可能會引起人們對法律穩定性的擔憂，因為它們歷史悠久，對政策的影響也不斷累積。

沃克先生告訴大紀元，如果沒有雪佛龍原則，「全國各地的地區法院和上訴法院都會以不同的方式解釋法規……一個機構的解釋是否正確，將變得更加不可預測。」

也有人認為，推翻「雪佛龍原則」會更穩定，因為它允許各機構根據模糊的法定語言頒布不可預測的法規。

哥倫比亞大學法學教授漢伯格說，該原則本身也違反了正當程序，因為它對在法庭上質疑機構的個人和企業造成了系統性偏見。

他說，「合理依賴的論點建立在一些可疑的假設之上」，「大企業往往比小企業從行政監管中受益更多，因此不能假設所有企業都平等地依賴這個原則，而且，這種依賴看起來不太合理，這種要求法官放棄獨立判斷義務的學說，依賴它有多合理？」

漢伯格認為，如果把更多的權力從國會轉移到行政部門，擴大的行政權力會煽動政治極端主義，並助長「總統選舉對抗性」。

他說，推翻「雪佛龍原則」，「會使政府的換屆不會出現獨立於國會自己制定監管的機會。這意味著，監管將更加穩定，我們不會舉行看起來像戰爭的總統選舉。」

（記者李酈編譯/責任編輯：林清）

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