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（中央社台北22日電）聯合國氣候變遷綱要公約第28屆締約方大會（UNFCCC COP28）11月30日至12月12日在杜拜召開，環境部長薛富盛於今天投書斯洛伐克財經大報財經大報「經濟日報」（Hospodarske Noviny, HN），以台灣攜手世界邁向淨零未來為題，籲請國際社會挺台參與。

薛富盛在投書中表示，面對氣候變遷，追求淨零排放，是台灣與國際社會共同努力目標，台灣擁有綠色技術及科技實力，願做出貢獻，也是全球最可靠、安全及可信賴的合作夥伴。

台灣作為世界上一股良善力量，積極尋找機會務實做出貢獻，藉由綠色技術發展優勢與實力，將科技運用於救災、防災、環境、醫療、公衛及綠能等相關工作。

蔡英文總統於今年2月公布施行「氣候變遷因應法」，將「2050淨零排放」目標入法，展現減碳決心，引領企業低碳永續發展。我國2022年陸續公布「2050淨零排放路徑藍圖」，加速推動能源、產業、生活及社會等四大轉型工作。。

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薛富盛說明，藉由環境部新設之「資源循環署」，將過去著重污染防治提升為整體資源循環，提升環境治理效能。規劃以「綠色設計源頭管理」、「能資源循環利用」、「廢棄物量能平衡及管理」策略，並串聯產業「暢通循環網絡」，同時發展「創新技術與制度」，加速達成零廢棄及淨零排放願景。

薛富盛於投書強力籲請，期盼「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）能給予台灣平等參與機會，將台灣納入全球因應氣候變遷國際合作機制，參與相關協商活動，克服全球氣候危機，共創美好未來。（編輯：楊昭彥）1121123