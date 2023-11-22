美國跨黨派議員提法案 阻外國勢力干預選舉

【新唐人北京時間2023年11月23日訊】美國明年11月將舉行總統和國會及州級選舉，有跨黨派議員共同推出一項法案，阻止外國勢力干預美國的州級和地方選舉。

11月21日，美國眾議院中國委員會主席、共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）與民主黨眾議員波特，聯合七位同事，共同提出《制止外國干預投票措施法案》（Stop Foreign Interference in Ballot Measures Act），防止外國勢力干預美國州級和地方選舉。

美國聯邦選舉法中，允許外國捐款影響州或地方一級的選舉、全民公決和罷免行動。加拉格爾眾議員在新聞稿中指出，這項新法案將堵上這一漏洞。

聯邦眾議員加拉格爾在聲明中表示：「這項具有常識性的兩黨法案，將堵住這一漏洞，從而防止美國的對手利用外國資金和影響力，腐蝕我們的政治進程。」

聯邦眾議員波特也表示，「聯邦選舉法中的漏洞允許外國政府和公司輸送鉅額資金，以干預州級和地方的投票選舉。我們的政治中不能有這種腐敗現象。」

民主黨參議員陸天娜則表示，外國政府和公司不應該對我們的法律和民主施加影響。允許外國公民資助選舉的漏洞是危險的。

今年11月初，緬因州選民投票禁止了聯邦選舉法中允許外國資金干預選舉的條文，成為第10個堵上這一法律漏洞的州。

此前，加拿大魁北克水電公司（Hydro Quebec）斥資2200萬美元，試圖干預緬因州一個水電傳輸項目的公投結果，因爲該公司可從中獲利100 億美元。

2018 年，一家澳大利亞礦業公司花費近 30 萬美元，干預了蒙大拿州的一項公投結果，這項投票旨在減少採礦給當地造成的水污染。

《制止外國干預投票措施法案》將消除聯邦選舉法中的這一漏洞，有效防止外國利益集團干預美國州級和地方的選舉。

新唐人電視台記者趙鳳華、榮玉綜合報導

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