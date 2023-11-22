【探索時分】以色列箭3如何在外太空攔截導彈

【新唐人北京時間2023年11月21日訊】近日，以色列的箭導彈防禦系統多次攔截葉門發射的彈道導彈，首先是在10月31號，有叫老版本的箭二導彈成功攔截，緊接著在10月19日，以色列國防部宣布，以色列箭3系統成功攔截一枚飛向以色列的飛彈，這是該系統首次戰鬥攔截，這是人類歷史上第一次在實戰中在外太空攔截彈道導彈。

之前烏克蘭戰爭，我們看到美國向烏克蘭提供的愛國者導彈，它射程比較近，一般只有100公里，都是在大氣層內進行末端攔截。像俄羅斯的匕首高超音速導彈，它的末端速度號稱能達到10馬赫以上，也能被美國的愛國者攔截。

雖然這次人類實戰的第一次落在了以色列的頭上，但其實以色列的技術源自於美國，而美國在中段反導上是全球第一，沒有一個國家能夠和美國相比，我們今天就來看一下以色列的箭3反導系統是怎麼回事？

什麼是外太空攔截

外太空攔截，這個詞聽起來感覺非常厲害，那麼什麼是外太空攔截，為什麼要在外太空攔截呢？

外太空攔截的都是彈道導彈，彈道導彈本身它的運動軌跡是一個拋物線，從地面發射之後，越升越高，越升越高，直到達到大氣層之外，這個時候阻力不就很小了嗎，這樣就使得彈道導彈能夠獲得較遠的射程和較快的速度，比如像洲際導彈，它有三節助推器，其中最後一節就是讓導彈在外太空點火繼續加速，這樣阻力大大減小，射程也大大增加了。這就是為什麼洲際導彈能達到10,000公里以上的主要原因。

作為防守的一方，你要想攔截敵人的導彈，如果你在末端攔截，存在兩個問題，第一，末端的導彈重新返回大氣層，速度非常快，這個時候相對來說並沒有那麼好攔截，第二點，你萬一攔擊失敗，可能留給你的容錯空間就非常小了，如果敵方是核彈頭，就算你末端攔截，在你領空上方爆炸也會造成大量的核污染。

那怎麼辦呢？美國人很聰明，想到兩個解決方式，第一個就是上升段攔截，什麼意思，就是導彈在沿著拋物線往上走的這個過程中，我就給你攔截了，這個計劃非常有想像力，但是因為技術難度過大，到現在還沒有實現，現在實現的就是中段攔截系統，主要是以美國海軍的標準三和美國陸軍的陸基中段防禦系統組成。

有一個問題，彈道導彈的射程非常遠，你如果想要在彈道導彈的中段攔截，你的射程也要非常遠。比如說，葉門武裝從葉門發射導彈打到以色列，射程達到1700公里到2000公里，你要想在中段攔截，那你就要在沙特或者紅海的上方擊落它，也就是說，你的射程至少要達到500至1000公里才能夠實現這一點。

這就是為什麼中段攔截導彈它的射程非常遠，價格也非常貴的重要原因。以美國的標準三導彈為例，它的射程達到2000公里，一枚的價格達到1000萬美元以上。早在2015年，美國就在靶場上多次試射標準三block2 A，過去幾年以來，美國一直有不斷成功使用標準三導彈攔截靶彈的測試記錄。

而它的前一個型號，標準三block 1A，射程達900至1200公里，早在2007、2008年，日本和美國就分別進行了測試。而陸軍使用的陸軍中段反導系統，在2004年就首次部署在阿拉斯加了。所以你看，大氣層外攔截導彈的技術，美國早就駕輕就熟。

箭3攔截率高 技術源自美國

而以色列的這個大氣層外反導技術，它其實就源自於美國。以色列的箭3導彈，是由美國出錢，與美國公司聯合開發，但以色列在使用。

如果各位熟悉軍事界的種種武器，你就會發現，近些年來以色列研究的很多武器裝備，美國出資，美國公司出技術，但最後使用的都是以色列。比如說大家耳熟能詳的鐵穹，其實美國撥款10億美元，支持鐵穹的研發，美國自己只是象徵性地購買了兩套鐵穹而已，其實對於美國來說，並不那麼迫切需要鐵穹系統。

我們還是回到箭3系統，箭3系統的開發商，是以色列航空航天工業公司和美國的波音公司。為什麼要找波音公司呢？美國兩款中段反導系統，海軍使用的標準三是由大名鼎鼎的雷神公司開發，而另一款武器叫陸基中段反導系統，正是由波音開發的。當然波音只是總承包商而已，像雷神、洛克希德馬丁、諾斯洛普格魯曼都參與了該項目的研發過程。

而負責監督的則是以色列國防部管理局和美國導彈防禦局。而整個該項目的資金，其實絕大多數都是美國人在出，比如在1989年至2007年，箭計劃總共投資了24億美元，其中50%到80%由美國資助，以色列每年的投入大概是6500萬美元。

真的，全世界沒有第二個國家能有以色列這樣的待遇，自己研發一款武器，能找上美國人出錢、出力、出技術幫自己研發。

早在1986年，當時以色列和美國簽訂備忘錄，開始研發彈道導彈攔截系統，首先開發的是箭1導彈系統，箭1在1990年首次發射，採用的是兩級固體推進器，使用的是慣性制導，和指令更新制導，末端則使用的是紅外制導。然而它的射程比較近，大概只有50公里，可能因為各方面技術指標並不滿意，箭一這款導彈並沒有服役使用。

緊接著，美國和以色列開發的就是箭二，1995年就開始試射，1998年向以色列交付使用。

從九八年到現在，以色列在原有導彈基礎上不斷更新換代，其中包括block2345，最新的block5在2011年升級。而這次攔截葉門導彈的應該是以色列現役的block4，其實歐美國家各個型號的導彈，它們的性能差距非常大，象早期的箭二導彈啊，它射程比較近，大概只有一兩百公里，在箭二剛開始立項的時候，它的目標就是為了攔截射程200公里的短程彈道導彈。可是到了block4，在2009年進行測試中，它的射程已經達到了1000公里，完全具備了終端攔截能力。

其實這並不是箭二首次使用，在2017年，當時已經投入使用的箭二，攔截了一枚敘利亞S-200地對空導彈，導彈目標本來是以色列的戰機，但因為導彈沒有命中目標，但按照拋物線的軌跡，很有可能落到以色列境內的城市地區，所以以色列決定使用箭二進行攔截。

而在10月31日，以色列用箭二攔截的應該是從葉門發射的一枚卡德爾導彈，該導彈其實是伊朗流星三型號的升級版，而以色列開發箭2防禦系統，其實就是為了應對來自伊朗敘利亞和葉門的威脅。

11月9日，負責攔截的是以色列最新型的箭三導彈系統。箭三2008年雙方開始開發，2017年以色列宣布投入使用。和已經服役的箭二相比，箭三速度更快，射程更遠，飛行更高，目前具體技術參數不得而知，但以色列航太局主席表示，箭三可以充當反衛星武器，這就使得箭三的基本性能應該和美國的標準三差不太多，射程達到1000至1500公里是沒有什麼問題，不僅可以攔截大氣外的彈道導彈，還可以將衛星擊落。

被稱為以色列反彈道飛彈之父的拉維夫介紹，箭三導彈有90%的攔截成功率，如果第一枚導彈發射故障，可以在短時間內向目標再發射兩枚攔截彈，如果第一枚導彈摧毀目標，那麼第二個可以同時被引導到另外一個目標。根據他們的統計計算，這樣使用兩至三枚攔截彈，其攔截的機率將達到驚人的99.9%。所以理論上來說，葉門發射的彈道導彈將完全無法撼動以色列。

每一個箭導彈發射連，通常配備4～8個發射器，需要100名人員，裝備一台青松遠程主動相控陣雷達，該雷達工作站L波段，能夠同時搜索偵測追蹤和導引。因為使用主動相控陣雷達，青松雷達可以在不同模式下同時運作。根據公開的數據，它的探測距離達到500公里，而它的升級版本超級青松雷達，探測距離達到900公里。

我個人認為，青松雷達的數據可能比公開披露的數據要高。為什麼呢？因為箭二和箭三導彈的攔截距離都達到了1000公里，你雷達探測距離不可能比導彈的射程還要近吧。很多西方國家在披露公開數據時，往往要比真實的性能要低得多，所以以色列的青松雷達探測距離達到1000公里以上，我也不會奇怪。

美反導系統 中俄無以撼動

以色列的箭式反導系統，因為是美國和以色列合作開發，所以其性能得到十足的保證，在國際市場上也受到歡迎，比如在2023年，德國就決定向以色列求購箭三系統，預計2025年交付。而印度曾經向以色列購買了三部箭系統的青松雷達。印度一直想要購買完整的箭2反導系統，然而因為箭系統是美國合作開發，2002年美國否決了以色列向印度出售箭二導彈的請求。

現在以色列的鄰國約旦，也傳出消息，曾經向以色列求購箭防禦系統，以色列已經通過了，但是美國沒有批准。

這次以色列使用箭二和箭三攔截葉門發射的中程彈道導彈，它其實證明了一個事情，美國以及以色列的中程攔截技術是十分可靠的。

我們知道，攔截彈道導彈主要兩種方式，一種就是箭這樣的中段攔截，導彈飛行在外太空的時候，我就可以把你打掉。第二種是末端攔截彈道，導彈重新返回大氣層之後，我使用近程防空導彈將其攔截。而最近爆發的兩場戰爭都證明了美國反導技術的優越性。在烏克蘭戰場上，美國向烏克蘭提供了愛國者防空導彈，愛國者導彈的本質工作，其實是用來攔截戰鬥機和巡航導彈的，但是今年五月份，俄羅斯多次向基輔發射匕首高超音速導彈，都被美國的愛國者導彈成功攔截。

而現在，在以色列，又使用含有美國技術的箭二、箭三導彈成功在終端攔截胡塞武裝發射的彈道導彈。

所以我們的結論很簡單，無論是源自於伊朗技術的中程彈道導彈，還是俄羅斯的高超音速武器匕首，都無法撼動美國的反導系統。

在過去幾年，我們經常聽到「東風快遞」。有的朋友認為，依靠中國的東風彈道導彈，可以打的美國、日本落花流水。比如近的有東風15東風11，中程彈道導彈有東風21東風26，遠一點的，還有東風31和東風41。這些導彈從原理上，和技術水平上和俄羅斯的匕首高超音速導彈，伊斯坎德爾彈道導彈，以及葉門發射的伊朗彈道導彈並沒有太多差異，美國的反導系統可以攔截俄羅斯的導彈，伊朗的導彈，就完完全全可以攔截中共的彈道導彈。

所以經常聽到，「東風快遞」使命必達，不管你是什麼東風，遇到愛國者、遇到薩德、遇到標準，一樣是被攔截的命運。

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《探索時分》節目組製作

（責任編輯：李紅）

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