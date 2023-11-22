圖／072 Project

Steam 秋季特賣於台灣時間 11 月 22 日凌晨開跑，紳士跟著開砲！成人遊戲發行商 072Project 釋出多款色色小遊戲折扣，並精選《夜行》、《人間牧場 〜更生編〜》等 4 部作品推出組合包，讓弟弟跟著荷包一起折騰。

以下為折扣作品：

《丘露庫醬和色色的實驗室》：186 元（-18%）

迴避各種機關與怪物，從色色的實驗室中逃脫吧！幫助被神秘組織抓住的丘露庫醬，利用 2D 俯瞰視角來躲避敵人，並完成解謎。要是被敵人抓住，就會進入色色的點陣動畫。

圖／072 Project

《不戰鬥的女忍者桔梗》：88 元（-25%）

不擅長戰鬥的女忍者「桔梗」，為了完成任務，將使用自己的特長「性技」潛入敵方陣營中。你能讓桔梗順利完成自己的使命嗎？

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《女僕奴隸與黃金地城》：118 元（-25%）

戰爭後，敵國女將軍「莉亞」竟成為了你的俘虜！？為了讓身為奴隸女僕的莉亞重獲自由，必須在地城賺到一百萬才行，沒想到卻在地下城過起了甜蜜日子...？

圖／072 Project

《性交製作人★ミ》：141 元（-25%）

面臨即將倒閉的偶像事務所，身為製作人的你最終目標就是把最後的藝人「夢咲」培養成一名「完美的偶像」！

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《修女與無光之森》：186 元（-25%）

村莊因為亞人的攻擊而陷入了危機，但教會派來的美麗修女「希朵莉」希望能和牠們和平共處。在大家的反對下，你仍決定陪伴希朵莉前往無光森林深處，尋找亞人的巢穴...

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《人間牧場〜更生編〜》：156 元（-25%）

在這個公開設立了人類牧場的世界中，一位不良少女被收容進了其中一所有著更生機能的牧場。意志堅強且厚臉皮的「愛菜」 究竟能否逃離設施？亦或是逐漸被調教成一頭母牛...！？

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《高傲的蕾娜絕不屈服》：171 元（-25%）

戰爭過後，淫魔的王國迎來了和平的日子。然而，有一天，人類突然開始攻擊我們！淫魔王國的下一任女王「蕾娜」的戰鬥悄然開始。

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《全裸徘徊的女子大學生~害羞的椎名醬》：294 元（-25%）

一早醒來，發現有個全裸的女大學生躺在大都市之中，手機和錢包都不見了了，能依靠的只有自己的身體。若被警察發現的話，就會被以現行犯逮捕加上成為頭條，使未來一片黑暗！？賭上椎名人生的 3D 隱形動作遊戲就此展開。

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《The Lord of Isekai Brothels》：280 元（-30%）

在自由都市裡有一條有著各種族娼館的娼街，每天吸引著當地與外地的各種族的人來此到訪。 而這娼街突然因為一間新開的店而生意越來越差，是一間轉生者，有著各種異種族都想像不到的性服務。各娼館為了生存，必須要挑戰強大的轉生者。

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《阿優拉！危！》：166 元（-30%）

本作是一款像素動作遊戲，玩家將化身污染世界裡戰鬥女孩，清除骯髒的怪物，然而危機四伏、狀況連連？

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《妖精特教師~異版~》：187 元（-30%）

某一天，一名美人妖精出現在眼前，希望玩家能夠拯救妖精族。為了拯救妖精族，紳士踏上捕捉妖精並且施予人類的知識。

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Steam 秋季特賣組合包