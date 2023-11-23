11月23日兩岸掃描

【新唐人北京時間2023年11月24日訊】下面是今天的兩岸掃描。

中植集團正式爆雷 欠債至少4200億元

中植集團22號向投資者道歉，承認嚴重資不抵債，無力償還4200億到4600億元的總債務，相關產品將陸續發生實質性違約。中植集團是歌星毛阿敏的丈夫解直錕1995年創辦的資產管理公司。2021年12月，解直錕去世後，集團逆勢加大投資房地產失利，傳出流動性危機。今年8月，中植關聯的「中融信託」暴雷，違約3500億元。目前中植集團的總資產帳面金額約2000億元，不到總債務的一半。

四川禁止私熏臘肉 指定收費熏制點惹眾怒

23日，「四川兩縣禁止私熏臘肉」的話題登上熱搜榜。有消息稱，四川通江縣和南江縣，分別在15號和20號，以污染空氣為由，禁止居民私自熏製臘製品。想做臘肉、臘腸，必須去當局指定的熏製點，繳費加工。四川有家家戶戶冬天作臘製品的傳統，熏好的臘肉、臘腸，不僅是饋贈親朋好友的禮物，也是全家未來一年的美味佳餚。如今當局禁止居民私熏臘肉，引發網民反彈，斥責「多少年的老傳統說廢就廢了嗎？」「刷新三觀，毫無底線。」

中國女籃聯賽爆激烈衝突 警察進場 場面混亂

22號晚，中國女籃聯賽大慶對戰福建隊。在比賽結束前40秒，大慶隊員突然跟裁判發生爭執，包括外援和外籍教練等都參與控訴不公。之後，兩隊球員爆發激烈衝突，多名警察進場調停，現場一片混亂。最終兩隊各有判罰，大慶隊以66:81敗給福建隊。

被強行下崗 前員工將中國農行總行告上法庭

湖南農業銀行前員工龍劍武，因被強制下崗而起訴中國農業銀行總行的案件，11月21號在北京東城法院公開審理，吸引來自全國各地的四大國有銀行前員工前來旁聽，他們都有與龍劍武類似的經歷。龍劍武此前是農業銀行的幹部編制。2004年被強制下崗後，不斷利用法律尋求正義，卻屢屢碰壁。雖然法官21號駁回了龍劍武的訴訟，但他表示不會放棄，會繼續上訴。

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