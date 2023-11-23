中國又一病毒沖熱搜 傳染性是流感2.5倍

【新唐人北京時間2023年11月24日訊】中國各地疫情快速升溫，多種病毒同時蔓延，各地醫院人滿為患，近日，「合胞病毒」又突然衝上微博熱搜，引發中國民眾擔憂。

進入11月份以來，多種病毒和疫情在中國同時達到高峰，新冠（COVID-19）、肺炎支原體、流感病毒同時肆虐，22日，「合胞病毒」一度衝上微博熱搜第一，令中國大陸民眾苦不堪言，不少網民在微博留言，談及近日排隊看病的痛苦。

「我北京的。現實就是這樣。所有養娃群裡都在大面積生病。都在交流哪裡人少一點兒。兒童醫院、兒研所、北大、中日、友誼這幾個城裡的有兒科急診的地方都崩潰了。我們還是上上週跑了一圈。已經很誇張了。下午三四點去，告訴我們上午的號還差幾百個沒看，下午完全沒開始。」

「前天晚上20點去的北醫三院，掛的是364號，21點的時候還是264號，看上病已經0點了。0點之後掛號的看上病要將近6點了。」

「我們西安這邊，我是凌晨三點半去二甲醫院兒科掛號的，只能抽號機掛號，不能網上預約掛號。早晨5點多一點已經抽到130多號了[淚]，就是這麼誇張啊，持續看病一星期，都是這麼熬過來的…第一次去掛號沒經驗，半夜三點半才給孩子輸液結束，瘋了」

農村診所同樣擠滿患者，有位網民說，「我們隔壁村診所，常年看不見一兩個病人在他那看病（醫術略差），前些天路過，居然屋裡爆滿，仔細一看，都是輸液的……所以我兒子生病都沒去市醫院，直接社區醫院看的，那也排了老久的隊呢」

還有網民說，「剛從支原體肺炎走出來，這個病來勢洶洶，直接攻擊呼吸道系統：喉嚨痛、高熱、流鼻涕，咳嗽，一下子全部都集中在一個時間段爆發……」。

北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意對陸媒介紹，在北京，目前肺炎支原體已非兒科就診首因，前三位是流感、腺病毒、呼吸道合胞病毒。合胞病毒上升到第三位。

廣東省婦幼保健院新生兒呼吸專科主任醫生高薇薇表示，合胞病毒的傳染性約是流感的2.5倍，如果兒童在0至1歲這一階段出現合胞病毒嚴重感染，可能對其肺功能影響比較嚴重，甚至持續比較長的時間。

合胞病毒是一種RNA病毒，通過飛沫和密切接觸傳播，或經污染的手和物體表面傳播，兒童感染合胞病毒後的典型症狀是發燒、咳嗽、鼻塞、流鼻涕；成人感染之後的典型病症有低燒、咳嗽、鼻塞、流鼻涕。

與新冠病毒、支原體肺炎一樣，目前中國尚無上市的合胞病毒疫苗和特效治療藥，但這種病毒一般治療一段時間後就會緩解。

海外專家懷疑，中共仍在掩蓋真實疫情，認為這次各種疫情快速升溫，很可能與新冠和多種病毒疊加爆發有關。

大型流行病監測資料庫「新發疾病監測計劃」（ProMED）11月21日發布警報，警告中國兒童出現「不明肺炎」流行。22日，該機構再次表示，從初步報告上看，中國兒童爆發的「不明肺炎」跟支原體肺炎不一樣。

美國病毒學家林曉旭23日對大紀元表示，一般來說，如果是支原體肺炎，很多人感染以後，自己過一段時間就會好。支原體肺炎很少能夠出現嚴重的肺炎症狀，更少出現白肺的情況。現在這麼多兒童需要就醫，甚至進入重症、需要洗肺，完全用支原體肺炎感染來解釋，是說不過去的。

林曉旭說，新冠病毒跟其它的呼吸道病毒配合起來，或者跟支原體肺炎的細菌配合起來，一起攻破人體的防禦系統，就會出現比較嚴重的感染，使得肺部出現白肺等情況。白肺的症狀在新冠病毒感染的人群中是容易出現的，中共官方在過去幾個月裡都沒有公布新冠病毒疫情實況，本身是不負責任的，是在隱瞞。

（責任編輯：文彬）

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