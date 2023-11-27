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（中央社網站27日電）南投一間小吃店老闆近日烹煮河豚邀朋友聚餐，多人食用後身體不適其中1人死亡、8人送醫，食藥署將檢驗確認餐點中是否含河豚毒素。根據統計，台灣從民國80年至111年為止共發生17起食品中毒死亡案，其中肇因是河豚就占11例。河豚能不能吃？什麼部位有毒？中毒症狀有哪些？以下問答帶你了解。

河豚小百科

河豚為肉食性魚類，體型有長有短、有圓有方，分布在溫帶、亞熱帶和熱帶海域，有些可進入河口或僅生活在淡水中。台灣約有30種河豚，數量最多為克氏兔頭魨（俗稱黑鯖河豚），其次為黃鰭多紀豚（俗稱黃鰭河豚）。

上圖為黑鯖河豚，下圖為黃鰭河豚。（上圖取自農業部網頁kmweb.moa.gov.tw，下圖取自台灣漁業資料庫fishdb.sinica.edu.tw）

每種河豚都有毒嗎？

河豚的毒素依品種分布於內臟、肌肉、血液、皮膚等部位，強弱依種類而異，一般以肝臟及卵巢毒性最高，其次為皮膚及腸子。

有些種類（例如黑鯖河豚、白鯖河豚）的肉雖然無毒，但內臟毒素可能在料理時污染魚肉，若處理不當， 食用仍有中毒風險。

圖為白鯖河豚。（圖取自農業部網頁kmweb.moa.gov.tw）

河豚能不能吃？

想避免中毒應盡量不要食用河豚。日本有專業證照制度，販賣河豚料理的店面裡，只有具證照的廚師可以處理河豚。台灣則無相關認證制度。

食品安全衛生管理法第15條第1項第3款規定不得製造、加工、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出有毒或含有害人體健康物質或異物的食品或食品添加物，其他如作為贈品送人或公開陳列都不可以。食藥署不建議餐廳販售，更不鼓勵民眾自行捕撈食用。

河豚毒素是什麼？

河豚毒素屬於神經毒素，強度約為氰化鈉的1000倍以上，2至3毫克就足以致人於死，因具耐熱性，就算加熱也無法破壞毒素。毒素在人體內會阻斷鈉離子進入神經細胞，導致神經訊息無法傳遞，嚴重時造成神經中樞、橫膈膜及呼吸神經麻痺死亡。

吃河豚中毒症狀有哪些？

吃下河豚毒素通常在食用後10至45分鐘出現唇舌四肢發麻、頭痛、頭暈、噁心嘔吐、運動失調、流口水和吞嚥困難等症狀，嚴重時可能導致呼吸衰竭、低血壓、心跳減慢甚至死亡，死亡率約為61%。

吃河豚中毒了怎麼辦？

吃到有毒河豚，應先催吐將有毒物從胃部排出並盡速就醫，維持呼吸道功能。

河豚毒素目前並無解毒劑，治療方法以維持呼吸或洗胃為主，或是給予患者稀釋過的活性碳及輕瀉劑，加速排出毒素。

如何避免中毒？

因河豚種類多，從外觀不易辨識，加工業者可能會誤把含毒的河豚製成魚鬆或香魚片等，想避免中毒除了盡量不要食用河豚，也要避免購買或食用來路不明、不認識的水產品及加工水產品。（編輯：邵曉潔、鄭懿君）1121127