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（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，明年起上市櫃公司半數獨董任期不得逾3屆、資本額逾百億及金融保險業上市櫃公司獨董席次不得少於1/3及上市櫃公司應委任至少1名女性董事，估明年立即受影響的上市櫃公司共232家。

為持續精進公司治理，金管會參考經濟合作暨發展組織（OECD）公司治理原則與國際趨勢，今年3月發布「永續發展行動方案」，其中，金管會規劃透過3方向提升董事獨立性及多元性政策。

第一，自2024年起，上市櫃公司半數獨董任期不得逾3屆；2027年起，上市櫃公司全數獨董任期均不得逾3屆。

金管會統計，截至今年11月15日止，有136家上市櫃公司半數獨董任期超過3屆，其中有48家董事2024年任期屆滿，改選時將立即受新制影響。

另有45家董事在2025年任期屆滿時須調整，43家董事於2026年任期屆滿時才須調整。

其次，自2024年起，資本額逾百億及金融保險業上市櫃公司獨董席次不得少於1/3，目前統計有21家未符合明年新制要求，必須調整；自2027年起，全體上市櫃公司獨董席次均不得少於1/3。

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第三，今年起，申請IPO（首次公開發行）公司應至少委任1名女性董事；自2024年起，上市櫃公司應依董事屆期完成委任至少1名女性董事；2025年女性董事未達1/3者，須在年報揭露原因及改善措施。

金管會統計，截至今年3月14日止，有497家上市櫃公司尚未有女性董事，占全體上市櫃公司比例達27.9%，其中，有163家上市櫃公司董事2024年任期屆滿，改選時必須增加至少1名女性董事，其餘334家上市櫃公司董事2025年任期屆滿，屆時須增加至少1名女性董事。（編輯：楊凱翔）1121128