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（中央社記者胡家綺馬德里28日專電）西班牙「道理日報」刊登駐西班牙代表張俊菲投書，論及台灣對解決跨國犯罪與氣候變遷具有關鍵貢獻，呼籲各界支持台灣參與國際刑警組織（INTERPOL）與聯合國氣候大會（UNFCCC COP 28）。

面對國際刑警組織第91屆大會今天在奧地利維也納召開、聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28，簡稱聯合國氣候大會）將於30日在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，西班牙「道理日報」（La Razón） 27日以全版刊出駐西班牙代表張俊菲的專文「應對跨國犯罪與氣候變遷：台灣的貢獻關鍵寶貴」。

張俊菲專文首先呼籲，聯合國應秉持「不遺漏任何人」的公正原則，接納台灣參與聯合國體系。她強調，基於政治因素，台灣被國際刑警組織與聯合國氣候大會摒除在外或限制參與；然而，台灣在解決跨國犯罪與氣候變遷等重要議題上，對國際社會具有關鍵且寶貴的貢獻。

針對「跨國犯罪」議題，張俊菲引述國際刑警組織秘書長史托克（Jurgen Stock）所言：「應對人口販賣和詐騙等新形態的跨國犯罪，堅實的國際警政合作，需求更勝以往。」因此，世界各國共同努力、互相支持並且分享資訊，以有效打擊此類犯罪，至關重要。

張俊菲表示，台灣位居東北亞與東南亞之間的戰略地位，是全球安全體系中不可或缺的一環，卻被排除在國際刑警組織外，只能間接獲取重要情報。如此將台灣排除在外所造成的全球治安防護網漏洞，不僅威脅台灣，更危及國際社會，引發各國對公共秩序的擔憂。

談及「氣候變遷」問題，張俊菲提到，台灣迄今只能以「認可之非政府組織觀察員」名義參與氣候峰會，導致未能如其他會員般做出貢獻；但是，台灣近年來持續以穩健的措施應對氣候變遷。

張俊菲說明，台灣今年2月公布「氣候變遷因應法」，成為全球第18個將「2050淨零排放」目標入法的國家；此外，台灣今年再生能源發電量預計將占總發電量的10%，並計劃2030年將再生能源發電量占比提高到30%。

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張俊菲說，全球應善用台灣的綠色技術發展優勢和實力，運用台灣在防災、醫療、公共衛生、污染控制的豐富經驗。在面對日益嚴峻的氣候變遷威脅及適應供應鏈重組過程，台灣是最可靠、安全、可信賴的合作夥伴。

張俊菲重申，將台灣摒除在外，不僅對台灣人民不公平，也違背公約的全球合作精神。她再次呼籲各國摒棄政治考量，支持台灣「專業、務實、有貢獻」地參與國際刑警組織與COP28氣候大會，共同應對全球當今重要且複雜的挑戰。（編輯：張芷瑄）1121129