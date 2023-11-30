第28届联合国气候变化大会（COP28）周四(11月30日)在迪拜举行，科学家警告世界正在走向不可逆转且可能灾难性的气候变化。

欧盟的数据显示，2023年是有记录以来最热的一年，气候变化加上今年的厄尔尼诺天气模式导致近期气温破纪录。可怕的高温、森林火灾和暴风雨成为全球极端天气特征的一年，没有一个大陆未受影响。

《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）前战略家、现任职于“全球乐观主义”（Global Optimism）气候智库的汤姆·里维特-卡纳克(Tom Rivett-Carnac)表示，COP28峰会恰逢关键时刻。

“这就是所谓的‘全球盘点’的启动。因此，这是自[2014年]《巴黎协定》以来，世界第一次评估我们在实现当时设定的目标方面的表现。”

“了解该报告的内容具有挑战性。我们应该将排放量减少43%。到2029年末，最新的轨迹表明，这一数字实际上将上升9%，给全世界人民带来灾难性影响，”里维特-卡纳克对美国之音表示。

气候成本

此次年度峰会的正式名称为《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)第 28 届缔约方大会，为期两周，直至12月12日闭幕。预计将有来自197个国家的约7万名代表出席，其中包括许多国家元首，不过美国和中国这两个主要碳排放国的领导人预计不会出席。

缔约方会议峰会涉及复杂的谈判。《联合国气候变化框架公约》的198个缔约方——几乎包括世界上每个国家——大致程度上同意减少全球排放以遏制气候变化的目标。然而，对于谁应该承担减少排放的成本，以及如何减轻已经发生的气候变化的影响，人们常常存在分歧。

欠发达国家表示，富裕国家应对历史上大多数温室气体排放负责，因此他们应该补偿较贫穷国家减少化石燃料的使用。较贫穷的国家认为他们也需要帮助来适应不断变化的气候。

“不同的国家有不同的优先事项。 那些最脆弱的群体担心能够帮助他们应对危机的资金流动。那些不那么脆弱和较富有的国家担心减少排放的集体努力。因此，任何结果都需要平衡，”里维特-卡纳克说。

损失和损坏

“去年，重大突破之一是建立了所谓的损失和损害基金，以帮助各国应对我们无法避免的影响。今年，我们需要看到在该基金的运作方面向前迈出一大步，”里维特-卡纳克说。

2014年《巴黎协定》旨在到2050年将全球变暖限制在较工业化前水平不超过1.5摄氏度。

然而，根据美国宇航局和哥伦比亚大学本月早些时候发布的数据，目前气候变化正在加速，全球将在2029年前跨越1.5摄氏度的升温阈值。

融化的冰盖

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)上周在缔约方会议峰会之前访问了南极洲，以强调遏制温室气体排放的迫切需要。

“为了拯救南极洲，为了拯救格陵兰岛，为了拯救我过去见过的冰川，结束对化石燃料的依赖绝对是至关重要的。化石燃料是气候变化的首要根源，我希望下一届缔约方会议能够决定逐步淘汰化石燃料，并制定一个明确的时间框架，以保证气温上升不超过1.5摄氏度，”古特雷斯告诉美联社。

南极洲的警报

长期以来，科学家们一直警告北极海冰会迅速减少，他们表示，在一代人的时间内，该地区的夏季可能会无冰。

直到2015年，南极洲几乎没有冰融化的证据。现在科学家表示，冰层消退的速度正在迅速加快。

“我们目前在气候和极地科学方面面临的重大难题是，为什么南极洲突然变得如此之快？ 这种趋势会持续下去吗？我们真的会以这种速度失去海冰吗？我们怎样才能阻止这种情况呢？” 德国阿尔弗雷德·韦格纳研究所（Alfred Wegener Institute）所长安特耶·波提乌斯(Antje Boetius)说道。

“这些事情加在一起意味着是时候讨论损失和损害了。现在是讨论社会经济解决方案的时候了，因为不能让那些正在转型、二氧化碳排放量很少的企业受到最严重的惩罚。

那些排放量最高并从中获得财富的人必须帮助那些遭受所有这些损失的人，” 波提乌斯告诉路透社。

拜登、习近平缺席

在COP28峰会上，世界上两个最大污染国美国和中国的领导人看来将缺席，这两个国家的二氧化碳排放量合计占全球二氧化碳排放量的42%。

一名美国官员本周表示，总统乔·拜登(Joe Biden)不会参加会谈，但没有给出原因。预计中国国家主席习近平也不会出席迪拜会议。

拜登总统经常警告迫切需要解决全球变暖问题，最近宣布根据《通货膨胀削减法案》投资60亿美元来应对气候变化。

拜登和习近平11月份在加州会面时同意深化应对气候变化合作。《联合国气候变化框架公约》前策略师里维特-卡纳克表示：“你看到的是，如果美国和中国步调一致，并且清楚地了解他们想要共同实现什么，那么世界就更容易团结起来履行这些承诺。”

美国气候特使约翰·克里(John Kerry)将领导美国的日常谈判。