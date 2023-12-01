如果有一天，水也像人一般，可以說話表達時，祂會說什麼？

by yuyu - 2023/12/01 更新

圖片／陸府生活美學教育基金會

陸府生活美學教育基金會推出2023年末特展《水曰 Water Says》，由「自己人 Mutualism」團隊策展，帶來三組藝術家：美國藝術家艾婕音（Jane Ingram Allen）＆ 潔米 · 塔巴克（Jami Taback）、聲音藝術家李欣芫、纖維裝置藝術陳聖文的精彩創作，從環境變動議題出發，以「水」作為第一人稱，傾訴「祂」在太平洋兩端的日常。

近年來氣候變遷這個議題在社會各個領域中都受到許多討論與關注，而許多藝術創作者們也透過作品呈現出對於氣候及環境的關心與反思。

此次陸府生活美學教育基金會的年末特展《水曰 Water Says》，將植深館營造成一個流動感的沉浸式空間，讓參觀者徜徉於這些以水為題的創作之中，感受每個作品背後的創作動機與意涵。策展團隊「自己人」本次更邀請到來自美國的紙纖維藝術家暨獨立策展人艾婕音，與同為版畫藝術家的潔米 · 塔巴克兩人，以及其他台灣藝術家。除了探討人與自然的共生關係，更觸及了人類社會與永續發展之間的矛盾。以下我們將和讀者們簡單介紹本次展覽三組藝術家的個別創作！

1．大型紙纖維裝置〈在深水之中—我們同舟共濟〉

曾擔任多個臺灣重要自然藝術季發起者，與策展人的美國紙纖維藝術家暨獨立策展人艾婕音，與同為版畫藝術家的潔米 · 塔巴克，兩人創作理念皆強調對自然環境的關注及尊重，並使用對環境低污染的媒材創作。這次兩人特別於臺灣首次聯手展出裝置作品。

雙人合作創作啟於2021 年，此次展出〈在深水之中–我們同舟共濟〉36幅大型垂吊長條紙纖維裝置，有如涓涓流下的瀑布。理念來自兩人在加州生活時，觀察氣候變遷對人們帶來的生命感受。透過紙纖維與版畫組合拼貼呈現出海洋、野火、河川等自然的多種面貌。作品顏色參考了海洋的多種面貌，以多層次的藍、灰和白做為基底，並以橙和黑表現野火的意象，作品夾雜撕裂、燒焦的痕跡，棉線如同將所有事件緊密串連在一起的那條隱形繩線。穿梭於作品之間，細細品味每張手工紙上頭的深淺不一的色彩與其獨特的肌理紋路時，不由得感到眼前彷彿有著各式的水流低低地訴說著祂的故事。

聲響與錄像作為共感媒介〈SISTERS(Chí-moāi)〉

以「水」作為切入點的李欣芫，2019 年，李欣芫進入了南部科學園區的臺南園區 (簡稱南科)污水處理廠與美國聖荷西市廢水處理設施和水淨化中心，收錄水在工廠內各種震動及聲景，以具身性延續時空與地域的連結，以身體感受影響思考。此次新作 〈SISTERS(Chí-moāi)〉系列作品中的〈The Waste and the Darkness〉與〈The Related,Us〉座落於植深館入口長廊以及二樓暗室內，以聲音、影像和繪畫轉譯「水再生」的循環工程技術，播放了各地污水廠的聲音，探討自然資源與人類再造技術中的矛盾與共存。

纖維裝置中的多層次敘事〈人造免疫〉

長期關注環境議題的陳聖文，過去在參與淨溪淨山活動時，將撿拾被遺棄的人造垃圾融入到纖維創作中，這次新作〈人造免疫〉的纖維創作，以溪水作為異材質添加的染料暈染在纖維布料上，體現污染造成的水體變色。在二樓長廊的空間，參觀者迷失在色彩及材料之間的來回變化中。回溯在現代化的發展下，那些不可逆的破壞，肉眼雖看不見，但依舊存在。水與人類的關係，緊密的連結在一起。作品特殊媒材與展示方式，引發觀眾對於城市水資源管理等議題的關注。

「我相信作品是會說話的，需要觀者直接進入空間，觀賞及感受。因為這些作品本身就是藝術家想要提出的問題，包括他們的困惑或質疑。」策展統籌洪秉綺也提道：「我們與藝術家討論的時候，我總是提問：『當看到這麼多環境污染的問題，對於未來，你到底是樂觀的還是悲觀？』藝術家們的回應總是在悲傷中帶有一些正向，相信未來還是有希望的，不管中間會發生什麼樣的事情，未來將會有一道曙光在眼前。就像整個展覽裡面，我們會看到一些矛盾與衝突的東西，不斷的輪迴，這就像人類本身就是矛盾的綜合體，與薛西佛斯的希臘神話是同一個概念，也許有一天我們真的可以破除魔咒，跳出循環。」

陸府生活美學教育基金會長期關懷環境生態，希望透過藝術作品的美學成分及感染力，喚起人們的好奇與興趣。不論是展覽、講座或活動的形式，串聯社區往外擴散來轉化及推廣環境生態這個嚴肅的議題。而這次展覽延伸的系列講座及活動，從兒童到成人，甚至給藝術、環境相關領域專業者都可以參加，期望大家都可以將體驗帶回生活。

《水曰 Water Says》

*本展覽採預約參觀*

展覽時間：即日起～2024年3月2日

展覽地點：陸府植深館 （臺中市公益路二段789號）

更多資訊：陸府生活美學教育基金會

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