马来西亚外交部表示，周五（12月1日），一共有121名疑似工作诈骗受害者从缅甸撤离，其中大多数是马来西亚人。此前，他们被缅甸军方和反叛组织在该国北部的战斗所围困。

马来西亚外交部在一份声明中说，包括一名印尼公民在内的这批人在当地时间凌晨3点24分从中国昆明乘坐特别安排的航班抵达吉隆坡国际机场。

声明称，在相关国家的合作和批准下，撤离任务从周四上午开始通过缅甸-中国边境进行。

此次任务是在缅甸北部持续战斗的情况下进行的，此前一个少数民族地方武装联盟在10月底发动了进攻。这些组织已经控制了缅甸与中国边境附近的几个城镇和军事哨所，扰乱了贸易。

马来西亚国家通讯社马新社(Bernama)周五报道称，马来西亚外交部副部长穆罕默德·本·阿拉明(Mohamad Alamin)表示，获救的这群人是被困在缅甸北部掸邦劳凯镇(Laukkaing)的128人中的一部分。

马新社援引穆罕默德的话说，马来西亚政府将密切关注事态发展，并准备疏散其余7名无法获救的人。

近年来，数百名马来西亚人从东南亚的网络诈骗和工作诈骗中获救。这些诈骗的受害者表示，他们被高薪工作和住宿福利的承诺所吸引，但往往被迫住在园区里，并在网上欺骗用户。

另外，据越南一家慈善机构周四透露，在缅甸被强行关押并被迫从事诈骗活动的人口贩运受害者，如果没有完成工作配额，就会被迫出售自己的器官。

根据联合国人权办公室提供的数据，至少有12万人被关押在这个东南亚国家的诈骗园区，被迫在网上诈骗他们自己的同胞。

这些被拐卖的公民——来自中国、越南和其他国家——被告知要瞄准并培养他们的同胞，然后诱骗他们把钱投入虚假的投资平台和其他计划。

越南救助人口贩卖受害者的慈善机构“蓝龙”(Blue Dragon)表示，诈骗团伙设定了配额，规定每个被贩卖的工人需要从受害者那里榨取多少钱。

如果没有完成配额，工人就会受到体罚，最近还出现被摘除器官的情况。

越南外交部表示，约有700名越南公民被困在缅甸，越南正在努力将他们带回家。据信，柬埔寨约有10万人被关押在诈骗园区。

蓝龙表示，这些诈骗园区已经扩展到一些太平洋岛屿上。

（本文依据了路透社的报道）