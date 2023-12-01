大連瓦房店環衛發不出工資 垃圾堆成山（視頻）

【新唐人北京時間2023年12月02日訊】中共財政陷入危機，許多地方出現政府職能癱瘓的情況。遼寧大連瓦房店市被曝環衛工被拖欠工資而罷工，市容辦電話也「欠費停機」。

11月28日，網上傳出視頻顯示，瓦房店市路邊到處是垃圾，垃圾桶裝滿沒人倒，疑似環衛工人使用的人力車也被仍在路邊，裝滿了垃圾。垃圾箱的周圍也是一個又一個的垃圾堆。

有自媒體報導，各種廢棄物堆積在街頭巷尾，嚴重地污染了環境。每當有風吹過，這些垃圾就到處飛舞，給居民的生活帶來極大的不便。

據了解，垃圾之所以無人清理，疑似與環衛工人的工資被拖欠有關。但報導沒有提及工資已拖欠多長時間。

29日，有記者致電當地市容辦公室官方電話，顯示電話「已經欠費停機」。

瓦房店宣傳部門回應稱，住建局「正在積極解決」垃圾問題和工資拖欠問題。但報導稱，這種回應並沒有給網友們「足夠的安撫和解決方案」。

在輿論壓力下，瓦房店住建局30日回應稱問題「都已經解決」，「市區環境衛生恢復正常」云云。

今年9月，瓦房店市公立的東山動物園也曾被曝半年沒發工資，動物們即將斷糧。當時該市住建局也回應「正在協調解決」。

今年3月，貴州省興義市也傳出垃圾滿街的視頻。當地街道辦回應，是因爲沒錢給環衛工人發工資。據稱環衛工人已經8個月沒拿到工資，因此罷工。輿論關注之後，地方當局才有所動作，環衛工人從新上班。

去年6月，內蒙古呼和浩特市環衛工人也曾向媒體求助，自稱已經將近3個月沒發工資。

環衛工人發不出工資，凸顯地方財政緊張。許多中國網民對官方首先砍掉底層人員的工資表達不滿：「現在保潔一個月才一千多點都發不起工資」「問問領導的工資發了沒有」「幹活的2千工資拿不到，不幹活的2w準時到」。

（責任編輯：周歸航）

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