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（中央社記者許秩維台北3日電）因應永續發展和減碳趨勢，綠領人才需求大幅增加。綠領職缺並非理工限定且前景看好，成為轉職的熱門行業，大學也鼓勵文法商領域的畢業生可跨域學習綠領專業。

因應全球減碳和永續發展趨勢，碳盤查、永續管理、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）等相關綠領人才需求增加。根據104人力銀行資料，2023年1到5月綠領月均工作數2000個，比2013年（282個工作）成長6.5倍，其中近半數不限科系。

中興大學產業減碳推廣辦公室執行長吳耿東告訴中央社記者，現在很多企業會設永續部門，但主管可能是管理背景或跨領域專長；以碳盤查為例，並非理工生限定，文法商的學生只要願意學習，一樣可以從事碳盤查的工作。

吳耿東提到，未來的職場免不了要和永續綁在一起，例如進出口生意會要求提供ESG報告，學生如果能具備相關能力，在求職或職場發展上都會比別人更吃香；建議學生可先從接觸永續、減碳相關課程開始，有了基礎概念後再進一步學習專業課程或考取證照，讓自己成為跨域的斜槓人才，求職選項也會更寬廣。

元智大學淨零碳排與永續發展學士後專班執行長尤淨纓表示，現在綠領人才相當稀缺，是轉職者或再就業者的熱門選擇，元智開設淨零碳排與永續發展學士後專班，就鎖定非工學院畢業者，希望幫助人文社會或商管科系的學生培養跨領域專長，增加職場的競爭力。

尤淨纓指出，專班吸引許多文法商畢業的學生報名，但也有不少人有興趣卻擔心念不來微積分、工程化學等課程，因此專班在課程規劃上由淺入深，帶領學生從建構永續概念、學習專業知識，到進入現場實作和學習，幫助文法商畢業的學生從零開始，逐步成為綠領人才。

除了學士後專班，尤淨纓提到，元智也開設ESG相關課程，例如教如何撰寫永續報告書，鼓勵學生從大學階段就學習相關知識；綠領人才可能比一般行業平均起薪高出新台幣5000元、6000元，累積一定年資後，薪資還會再往上跳，是文法商學生跨域轉職的好選擇。

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台灣科技大學工業管理系主任郭財吉表示，不管大學念哪個類組，都可能和永續概念相關，例如商管科系可能接觸到綠色金融，理工科系可能和減碳技術相關，醫療業、農業等都會面臨碳排放問題，各行各業都需要綠領人才。

「永續不僅是威脅，也是機會。」郭財吉提到，現在不少大學開設和減碳、永續等相關的通識課程，另外也有線上課程，都有助於啟發學生對永續議題的關心；對綠領工作有興趣的學生，無論是理工或文科，都可以本身所學專業為基礎，跨領域學習減碳、永續等相關知識，除了增加就業競爭力，也能為地球的永續貢獻一份心力。（編輯：管中維）1121203