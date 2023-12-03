罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）星期六（12月2日）呼吁正在出席《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）的各国领导人努力达成一项关键的突破性协议，通过包括废除化石燃料在内的各项措施来抵御全球暖化。

方济各指出，气候变化已经“失控”。

现年86岁高龄的方济各本来打算亲自出席正在迪拜举行的联合国气候大会，但是肺部发炎迫使他不得不取消这次旅行而留在梵蒂冈。他原来准备的发言稿全文已经散发给与会各国的代表，而梵蒂冈国务卿伯多禄·帕罗林（Pietro Parolin）枢机还特别将方济各的讲稿略作缩短，以符合大会对演说时长三分钟的限制。

“很不幸，虽然我非常想出席，但我无法与你们在一起。尽管如此，我还是与你们在一起，因为时间已经不多了，”路透社引述教宗在致辞中的话说。

“我与你们在一起，因为现在比以往任何时候我们大家的未来都更取决于我们现在所作的选择。我与你们在一起，因为对环境的破坏就是对上帝的冒犯，”方济各说。

方济各担任教宗十年来一直将环境保护作为他社会训导的一个重点，并分别于2015年和去年10月就环境保护的专题发表长文。

方济各在向联合国气候大会的致辞中再次谈及他过去两次撰文的主题，但是特别向出席会议的各国代表直接发出呼吁，强调在迪拜“取得真正的突破而不是部分改变现状至关重要”。

“希望这次气候大会成为一个转折点，展现明确而具体的政治意愿，从而促成生态方面决定性的加速变革，”路透社引述方济各的话说。

教宗在致辞中还指出，为了实现这一目标，有必要决定性地提高能源效率，采用可持续性能源，“消除化石燃料”，并改变充满浪费的生活方式。

方济各指出，“少数富豪与贫苦大众之间的鸿沟从来没有像现在这样巨大。”他呼吁对那些碳排放不多但是又比先进国家更受气候变化之苦的穷国实施债务减免。

他将这一作法称为对那些与气候变化的原因无关却又深受其苦的国家“生态债务”的偿还。

“希望我们都能关注地球的呐喊，希望我们能听到穷人的哀求，希望我们更理解年轻人的希望和儿童的梦想！我们对此负有严肃的责任：确保他们的未来不至于被剥夺，”路透社引述方济各的话说。

“已经失控的气候正在呼唤我们放弃无所不能的幻想。让我们以谦卑与勇气再次承认我们能力有限，这也是通往真正有意义生活的道路，”方济各说。