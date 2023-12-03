私人飛機湧向聯合國氣候大會 德國暴雪凍住飛機

【新唐人北京時間2023年12月04日訊】2023聯合國氣候變化大會（COP28）於2023年11月30日至12月12日在迪拜世博城舉辦。會議期間，迪拜國際機場出現了許多私人飛機，引發了人們對該會議破壞環境的擔憂。

本屆會議有近10萬名與會者，超過了去年埃及的會議，當時只有49,000人參與。

出席會議嘉賓中的一些大人物，包括英國國王查理三世、美國副總統賀錦麗、法國總統馬克龍、英國首相蘇納克、日本首相岸田文雄和巴西總統盧拉等，他們都不太可能進行商業旅行。

據Flightradar24的信息，有幾架飛往迪拜的私人飛機，包括來自尼日利亞的龐巴迪環球7500、來自瑞士的巴西航空工業公司萊格賽650E、來自日本的灣流IV和來自印度的達索獵鷹7X。

英國首相、外交大臣和國王甚至各自乘坐一架私人飛機出行，此舉引發廣泛憤怒。鑒於迪拜國際機場是世界上最方便的機場之一，人們想知道為什麼世界領導人不能考慮乘坐商業航班。

COP28剛剛開始，天氣便給與會者展示了威力。2日，一場冬季風暴橫掃德國南部以及奧地利、瑞士和捷克共和國部分地區，降雪影響了該地區的旅行，德國慕尼黑機場的所有航班均停飛。

德國國家鐵路表示，往返慕尼黑中央車站的火車也被暫停。一些地鐵和區域列車線路也受到天氣影響。巴伐利亞州「成千上萬」的人斷電。準備前往迪拜參加COP28的私人飛機在慕尼黑機場跑道上被凍結。

COP28的討論焦點即降低碳排放，應對全球變暖。然而，在初冬，歐洲60%地區被冰雪覆蓋，氣候峰會期間私人飛行盛行，有網友不禁感嘆：「氣候變暖就是一個騙錢的騙局！」

在最近的一項研究中，倫敦大學學院的研究人員發現，在去年埃及舉行的COP27期間，約有315人乘坐私人飛機旅行。

該報告的合著者馬克·馬斯林（Mark Maslin）教授表示，世界領導人「以儘可能最安全的方式旅行」是正確的，但他指出，私人飛機的數量遠遠超過了出席會議的領導人的數量。

研究人員利用COP27的飛行數據計算了COP28私人飛機旅行的碳足跡。他們發現從倫敦飛往迪拜的旅程所產生的碳排放量是商業航班的10倍。

最常用的私人飛機預計每位乘客會釋放7735至11,154千克二氧化碳當量（CO2e），而從倫敦飛往迪拜的最常用商業飛機的排放量為每位乘客673至1174千克CO2e。私人飛機乘客在旅途中的碳排放量接近英國人全年的平均碳排放量（12,700kgCO2e）。

飛行是碳排放密集程度最高的旅行方式之一，因為燃燒噴氣燃料產生大量排放，而且蒸氣尾跡有助於形成高空雲層，從而在大氣中捕獲更多熱量。此外，脫碳也特別困難，無法簡單地使用電動飛機來代替。

私人飛機旅行是所有出行方式中污染最嚴重的，既消耗大量燃料，載客量又很少。私人飛機的盛行顯然破壞了氣候會議的目標，並象徵著環境問題與個人行動之間的脫節。

COP28的另一個焦點是要求富裕國家向貧窮國家提供更多資金應對氣候變化，總能聽到對富裕國家未能兌現承諾的批評聲。但氣候融資的骯髒祕密是，其中很大一部分被用於傳統的發展援助。

CARE International是一家專注於貧困和社會正義的全球非政府組織。據其估計，2011年至2020年，23個富裕國家提供的氣候融資中有52%被用於發展預算資金，包括側重於健康、教育和婦女權利的項目。而且，氣候概念建立在一個缺陷之上，富裕國家向發展中國家推行一種假設的綠色增長模式，而這種模式在這些國家從未奏效。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/12/04/a103831524.html