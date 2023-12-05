在迪拜举行的第28届联合国气候变化大会(COP28)峰会上，与会代表们承诺提供数亿美元来对抗可能因气候变化而恶化的被忽视的热带疾病，这是年度会议首次讨论该问题对人类健康的影响。

峰会东道主阿拉伯联合酋长国承诺提供1亿美元资金，比尔及梅琳达·盖茨基金会也捐赠同等数额的资金。截至周一(12月4日)，认捐总额已达到7.77亿美元。

疾病

科学家和医生表示，越来越多的证据表明气候变化对公共健康的影响。巴基斯坦去年遭受了历史上最严重的洪水，科学家表示，气候变化可能加剧了这场洪水。灾害最严重时，巴基斯坦1/3的土地被淹没。

风暴直接造成1700人死亡，但随之而来的健康危机又造成更多受害者。洪水还为蚊子提供了广阔的滋生地，导致疟疾病例增加了400%，这是1973年以来最严重的一次疫情。

世界卫生组织总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周日在迪拜向代表们发表讲话。他说： “尽管气候危机是一场健康危机，但27届缔约方会议却没有认真讨论健康问题，就已经结束了。毫无疑问，健康是采取气候行动的最令人信服的理由。”

气候影响

那么气候变化对人类健康有何影响呢？

因热应激而死亡的人数正在上升，2023年可能是有记录以来最热的一年。科学家估计，2022年欧洲死于高温的人数超过了6.2万。

“65岁以上成年人是一个非常脆弱的年龄组，与高温相关的死亡率仅自20世纪90年代以来就增加了85%，”柳叶刀倒计时(Lancet Countdown)的执行主任玛丽娜·罗曼内洛(Marina Romanello) 医生说。柳叶刀倒计时项目是一个观察气候变化与健康模式的合作项目。 她告诉美联社：“我们现在知道，如果气温没有升高，一半以上(因热致死人数)的增长就不会发生——所以我们知道是气候变化造成了今天的情况。”

风暴

气候变化引发的更强烈的风暴造成了更多的死亡人数。九月袭击利比亚的“丹尼尔风暴”造成的死亡人数或许达到了数万，但具体统计数字尚不清楚。

巴塞罗那自治大学的遗传学家和微生物学家海梅·马丁内斯-乌尔塔萨(Jaime Martínez-Urtaza)表示，强降雨会产生更广泛的后果。

马丁内斯-乌尔塔扎告诉美联社：“在沿海地区，观察到一种现象：变暖与盐度降低有关，因为频繁的极端降雨导致雨水流入海洋，盐度下降。这两种成分为人类弧菌属致病菌提供了有利的条件，包括非常重要的病原体，例如引起霍乱的霍乱弧菌和引起胃肠炎的副溶血弧菌。”

除了通过蚊子传播疟疾之外，河盲症和昏睡病等疾病也是通过寄生虫和苍蝇传播的，这些生物体会在变暖的世界中繁殖。

空气污染

最大的杀手之一是燃烧化石燃料造成的空气污染，估计每年导致700万人死亡。

“气候危机就是一场健康危机，”约翰斯·霍普金斯大学专门研究气候变化对人类健康影响的加拿大医生伊瑟·吉伯特(Yseult Gibert)博士说。“它会通过空气污染影响你。当然，人们可能马上就会想到这一点。影响你的肺，加上你的心血管系统，也就是你的血管和心脏。但它也会影响传染病的上升，产生更多的抗菌药物耐药性。当然，所有难民、气候难民在粮食安全方面都将处于不稳定状态。

女性健康

美国前国务卿希拉里·克林顿(Hillary Clinton)向COP28代表表示，气候变化对女性健康的影响尤为严重。

希拉里·克林顿星期天说：“女性更有可能受到自然灾害的影响，特别是极端高温的影响。她们在田野里，她们在工厂里，她们在市场上。她们在做各种工作，如果温度达40-50摄氏度，这些工作就变得绝对无法承受。”

宣言

120多个国家在COP28峰会上签署了一份声明，承认在气候变暖的世界中维护人类健康的责任。批评人士称，它没有提到减少化石燃料，而化石燃料是推动气候变化的温室气体排放的主要来源。