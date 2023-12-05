国际信用评级公司穆迪周二（12月5日）将中国政府信用评级展望从“稳定”下调至“负面”，这一行动突出反映了国际商界对中国地方政府债务飙升和房地产市场恶化可能对中国这个世界第二大经济体带来的影响的不安正在日益加深。

穆迪公司在声明中说，下调中国信用评级展望针对的是中国当局将被迫增加对债台高筑的地方政府和国有企业的财政支持，这势必会对中国的财政、经济和机构的抗风险能力构成广泛的挑战。

美联社在周二的报道中指出，2022年中国中央政府对地区和地方政府的转移支付较2021年增加1.6万亿元，但这只是暂时地缓解了地方政府卖地收入下降两万亿元的损失。美联社表示，这是促使北京决定实施救助的一个最新因素。

这个消息加重了市场对中国经济增长的担忧，影响到投资人的情绪。中国的蓝筹股周二大跌至五年来的最低点，而港股延续了前一天的跌势。

路透社的消息来源说，中国大型国有银行全天都忙着保护人民币外汇市场的稳定，避免人民币大幅度贬值。在穆迪降级决定公布之后，银行加大了抛售美元的力度，下午晚些时候人民币汇率没有出现大的变化。

路透社引用香港瑞穗银行首席亚洲外汇策略师张建泰（Ken Cheung）的话说，“现在市场更加担心的是房地产危机和经济增长疲软，而不是近期主权债务风险。”

路透社说，这是穆迪公司自2017年以来首次下调中国的主权信用评级。穆迪在说明下调中国信用评级展望的理由中也提到了经济增长放缓和债务看涨的前景。

穆迪周二确认了中国本币和外币发行人A1的长期评级，并认为中国经济依然具有较高的冲击吸收能力，但穆迪认为，中国明年和后年的经济增速将放缓至4%，从2026年至2030年的平均经济增速只有3.8%。

穆迪还指出，人口出生率下降等结构性因素将导致中国经济增长在2030年放缓至3.5%。

穆迪警告说，“这些趋势凸显了与政策有效性相关的风险在日益增加，其中包括涉及和实施支持经济再平衡政策所面临的挑战。”

“前景的变化还反映出与结构性和持续走低的中期经济增长以及房地产行业持续瘦身相关的风险增加，”穆迪补充道。

中国政府感到失望

中国财政部周二向媒体表示，对穆迪的这个决定感到失望。它再次表示，中国经济依然处于趋稳向好阶段，房地产行业和地方政府债务都在“可控”之中。

中国财政部官员表示，中国宏观经济“持续恢复向好”，“穆迪对中国经济增长前景、财政可持续性等方面的担忧，是没有必要的”。

财政部说，“今年以来，面对复杂严峻的国际形势，在全球经济复苏势头不稳、动能减弱的背景下，中国宏观经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进”

穆迪指出，中国政府为救助债务庞大的地方政府和国有企业而将承担的巨大成本令人担忧。穆迪警告说，房地产市场的收缩势必会影响到中国的经济增长。