邊上廁所邊用手機 細菌研究人員絕不這麼做

【新唐人北京時間2023年12月06日訊】隨著智能手機的普及，幾乎每個人和手機形影不離，甚至連上廁所也帶著手機，但是細菌研究人員絕對不會有這種習慣。

「我看到人們總是把手機帶進浴室，手機確實會沾染很多細菌，」亞利桑那大學研究日常家居用品中微生物傳播微的生物學家查爾斯·格巴（Charles Gerba）說，手機可能比其它浴室用品（包括你坐的馬桶圈）含有更多的細菌。

密歇根大學流行病學副教授艾米麗·馬丁（Emily Martin）表示，使用手機最糟糕的的地方之一就是浴室，因為當你沖廁所時，細菌會噴到各處，包括手機上。

她強調，大多數人並不認為手機很髒。人們可能會確保每次上完廁所後都洗手，但可能不會同時清潔手機。

格巴說，人們總會因為從普通物體上沾染了病原體而生病，而手機就是其中最嚴重的病原體載體之一。

根據倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）的一項研究，估計92%的手機受到了潛在問題細菌的污染。

研究人員採集了英國12個城市的300多個樣本，發現16%的樣本呈大腸桿菌（Escherichia coli）陽性，這種細菌存在於糞便中，其每年導致美國超過265,000人患病。各個城市的結果差異很大，其中一個城鎮近一半的手機顯示糞便污染。

手機細菌問題不僅僅局限在英國。2020年美國的一項研究表明，手機帶有多種細菌。志願者在全國各地的體育賽事中擦拭了3,500多部手機，研究人員對每個樣本的DNA進行了測序，以識別不同類型的細菌。結果發現了種類繁多的微生物，既有有害的，也有無害的。

2017年，伊朗對醫護人員（大多是在醫院工作的醫護人員）的手機進行了一項研究。他們擦拭了125部醫護人員的手機和50部非醫護人員的手機，發現兩組手機都攜帶多種可導致嚴重疾病的病原體和細菌，包括耐甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA）。

MRSA是金黃色葡萄球菌的一種獨特菌株，對幾乎所有青黴素類抗生素具有抗藥性。據美國疾病控制與預防中心（CDC）稱，MRSA是一種危險的細菌，2018年曾導致12萬美國人患病，2萬人死亡。

專家強烈建議人們應該注重清潔手機

最簡單的方法是使用抗菌屏幕擦拭巾。這些濕巾專為電子設備設計，可用於大多數手機的敏感觸摸屏。注意不要使用常規清潔劑清潔手機屏幕或相機鏡頭。

如果您使用手機外殼，請拆下外殼，對手機外部進行清潔和消毒，用肥皂水或消毒劑徹底清洗外殼。在其完全乾燥後，將其套在手機上。

還可將消毒劑噴在軟布上（不要直接噴在手機上），然後擦拭手機側面、按鈕和背面，小心不要讓任何東西進入手機的外部端口或屏幕。

為確保衛生，可以多擦拭幾遍。據《美國感染控制雜誌》發表的一項研究，擦拭塑料表面3次可減少88%的細菌，而擦拭一次僅可去除一小部分細菌。

紫外線（UV）燈箱是對包括手機在內的硬物體進行消毒的另一種方法，可以將手機放入箱內一小段時間，紫外線就會殺死微生物。

馬丁說，每天多花一分鐘來消毒手機是值得的。就健康而言，將手機帶入浴室與用完廁所而不洗手的風險程度大致相同。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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