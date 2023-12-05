鍾原：被穆迪降級 中共口號式治理失靈

12月5日，國際評級機構穆迪（Moody’s）將中共政權主權債券評級降至負面，中國股市應聲再跌破3000點。黨媒正在宣傳中共黨魁的上海調研，不想瞬間被打回了原形。疫情爆發，中共高層和各級官員故意不戴口罩，卻掩飾不了當前的疫情和經濟窘境。中共的口號、作秀調研式治理模式早就失靈了。

中共宣傳黨魁上海調研遭打臉

11月28日至12月2日，中共黨魁習近平到上海考察，新華社的報導稱，「上海要完整、準確、全面貫徹新發展理念」「加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，在推進中國式現代化中充分發揮龍頭帶動和示範引領作用」。

中共黨魁此次調研，被視為對外展示開放姿態，也是親自管經濟的又一個關鍵信號。

11月30日，習近平在上海主持推進長三角一體化發展座談會，李強再次被召到上海參加這次座談會。習近平稱，長三角要「在中國式現代化中走在前列，更好發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用」。

中共提出的所謂「新發展理念」或「中國式現代化」，口號已經喊了一段時間，但各級官員至今還不知道具體如何做。中共黨魁說了實話，希望上海和長三角地區能夠「先行探路」。

新華社報導稱，上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、浙江省委書記易煉紅、安徽省委書記韓俊先後發言，匯報工作情況、提出意見建議。

中共上下實際都不知道怎麼搞「中國式現代化」。新華社幾天來不斷重複口號、宣傳習近平的上海之行，試圖營造內外的一點信心，卻被國際評級機構穆迪一下子戳破了。

12月5日， 穆迪將中共政權主權債券評級展望從穩定降至負面。穆迪在聲明中表示，越來越多的證據表明，中共地方政府和國有企業負債累累，對中國的財政、經濟和機構實力構成廣泛風險；中國經濟將有結構性轉變，中期增長動力放慢，內地樓市持續收縮的風險提高。

穆迪把中共的宣傳揭穿了，等於否定了中共企圖恢復經濟信心的一些嘗試；或者說，穆迪不認為中共有能力解決當前的經濟困境。新華社趕緊發出補救式文章試圖解釋，卻越抹越黑。

中共匆忙回應再露餡

12月5日，新華社發出文章《財政部有關負責同志就穆迪下調我主權信用評級展望有關問題答記者問》。文章稱「感到失望」；並繼續稱，「在全球經濟復蘇勢頭不穩、動能減弱的背景下」；中國「宏觀經濟持續恢復向好，高質量發展穩步推進」；「內生動力不斷增強，經濟增長新動能持續發揮積極作用」。

穆迪認為中國經濟「增長動力放慢」，存在「廣泛風險」；但中共不願承認，非要說「內生動力不斷增強」。到底誰的判斷更準確，外資企業早有做出了反應，中國股市、樓市全面下跌，債市頻爆雷。外資、台資正迅速離開中國，中共剛剛打擊了台商代表之一的富士康，等於自斷財路。

新華社文章還稱，前三季度「全國一般公共預算收入同比增長8.9%，其中，全國稅收收入增長11.9%」。

10月18日，中共統計局曾宣稱前三季度GDP增長5.2%。這一數字受到普遍質疑，即便經濟真的增長了5.2%，同期稅收竟然增長11.9%，是經濟增長的兩倍多。這是典型的掠奪式稅收，表明中共當局嚴重鬧錢荒，正在狠割韭菜，困境中的企業如何還能發展？中共強調這些數字，想證明財政沒有問題，實際印證了穆迪的判斷，中共不但無力解決問題，還只能越搞越糟，中共政權本身就是最大的風險。

新華社文章還回應了地方債務問題，稱「地方政府違法違規無序舉債的蔓延擴張態勢得到初步遏制，地方政府債務處置工作取得積極成效」。文章僅承認，「截至2022年末，全國地方政府法定債務余額35.1萬億元，加上納入預算管理的中央政府債務余額25.9萬億元，全國政府債務余額61萬億元……全國政府法定負債率（政府債務余額與GDP之比）為50.4%。」

這些虛假的數字更沒有說服力，美國高盛集團2021年9月就發布報告透露，中國地方政府融資平台的債務總額在2020年底已經激增到53萬億元，相當於GDP的52%，遠高於中共官方公布的數字。今年以來，中共各地官員不斷放出軟硬話，指望中央接盤地方債務，但中央卻說「誰家的孩子誰抱」。

如今，眼看被穆迪降級，中共又趕緊說「地方隱性債務規模逐步下降，風險得到緩釋」；正「採取一系列措施加強地方政府融資平台公司治理」；「妥善處理融資平台公司債務和資產，剝離其政府融資職能」；防止地方國有企業和事業單位「平台化」。

中共公布的地方政府法定債務余額35.1萬億元中，顯然不包括這些「平台」的債務，到底有多少，中共當然不能說，但承認了還有另外巨大的債務「平台」。這等於再次印證了穆迪的聲明，即中共地方政府和國有企業負債累累，對中國的財政、經濟和機構實力構成廣泛風險。

新華社文章還試圖解釋房地產問題，不得不承認，「土地出讓收入是地方政府性基金預算的主體」；但又稱，「房地產市場下行給地方一般公共預算和政府性基金預算帶來的影響是可控的。」

為了回應經濟增速放緩風險，新華社文章情急之下也提到疫情，這恐怕是火上澆油。

中共官員不戴口罩卻難掩窘境

新華社文章稱，「今年是中國經濟從疫情衝擊中恢復的第一年……不同季度之間經濟恢復雖然有所波動，但總體持續回升向好」；「疫情疤痕效應逐漸消退，經濟循環將進一步暢通」。

全世界經濟都曾遭遇了疫情衝擊，但各國都比中國更早結束了封閉政策，經濟更早恢復。中國2022年10月還出現了疫情高峰，中共「清零」防疫徹底失敗、被迫放棄，轉而徹底躺平，各地火葬場排不上隊。直到2023年2月，中共才謊稱防疫「勝利」。

中共失敗的防疫政策，坑苦了老百姓、嚴重損害了經濟，大量人口死亡後，消費顯著萎縮，經濟再難恢復到2019年的規模。中共試圖拿疫情當藉口，但無論隱瞞疫情、失敗的防疫措施，還是經濟受損，最大的罪責都是中共。如今，中共用上波疫情高峰做擋箭牌，但疫情在中國不是過去時，而是現在進行時。

各地醫院飽和的狀態已經持續了至少2個月，愈演愈烈，此波疫情高峰正在到來，但中共黨媒故意不報導，據稱中共高層下令不准渲染。為了掩蓋實情，中共高層現身時故意不戴口罩，周圍的人也不戴口罩，這與2023年上半年的情形截然相反。

2023年2月，中共雖然號稱防疫「勝利」；但中共兩會上，只有主席台前兩排的人有不戴口罩的特權，其他人都必須戴口罩。之後，中共高層到地方視察，不少隨從官員和工作人員都要戴口罩；中共高層接待外賓時，只有最主要的外賓和中共高層可以不戴口罩，其餘人照樣戴口罩。這一情況下半年才基本消失。

隨著新一波疫情到來，中共國家衛健委不肯承認是新冠疫情，但最新的防疫通知卻比照新冠疫情，要求人們戴口罩。不過，中共高層們率先不執行，周圍的人也不能戴口罩，與半年前完全不同。

疫情正迅速傳播，中共高層不顧染疫風險，顯然是掩蓋疫情的一種做法，也深怕當前的疫情嚇跑了外國人和外資。上海各醫院人滿為患，中共高層自然不會去視察。11月29日，習近平到武警海警總隊東海海區指揮部視察，與眾人合影時零距離，沒有人戴口罩，隨後的匯報會也沒人戴口罩。

當然，可能接近習近平的人，大概提前被要求進行了核酸檢測，陽性的自然沒法出場，有明顯症狀的更別想靠近。最新的病毒潛伏期比以往要長得多，中共高層仍然承擔了一定的風險，卻還要堅持作秀，可以想見中國經濟糟糕的實情遠超人們的想像。

紅色基因開不出經濟藥方

新華社宣傳中共高層到上海視察，重頭戲是經濟，但也沒忘紅色基因。新華社報導稱，習近平說，「堅持黨的領導是中國式現代化的本質要求」，「上海是黨的誕生地」，「要用好一大會址等紅色資源」。

12月3日上午，習近平返京途中，又到江蘇鹽城參觀新四軍紀念館。習近平說，要「引導黨員、幹部傳承發揚不怕困難、不畏艱險，勇於鬥爭」。

中共內外交困之際，疫情又捲土重來，中共官員們恐怕沒有多少人真願意跟著吃苦。被打壓的李強等人，還有眾多不知道如何搞「中國式現代化」的官員，更可能躺平。

在長三角座談會上，習近平說，「必須從體制機制上打破地區分割和行政壁壘」；推動「高水平對外開放」；長三角要成為「暢通我國經濟大循環的強大引擎和聯通國內國際雙循環的戰略樞紐」。

中共降調「內循環」，重回「雙循環」，看來真沒轍了。但只要黨繼續領導，改革就不可能動真格的，仍然是外行領導內行，現代化也無法實現，中共紅色基因是中國經濟的病毒基因。

世界各發達國家的領導人們，應該比中共黨魁更懂經濟，他們也會到企業去視察，但不會動輒頤氣指使，更不會假裝比企業家更懂得如何管理企業、投資和推動技術創新。然而，中共高層卻非要對內外表明，黨中央才能指揮經濟活動，所有人都得聽黨中央的，這恰恰是中國經濟發展的最大障礙。

中共還在高喊口號治國，但突然被穆迪降級了，全世界恐怕都不相信中共能治理好經濟，中國人應該更清楚。疫情衝著中共而來，更多人遠離中共後，隨著中共解體、改朝換代，疫情自然會消失，中國經濟和社會也將回歸正常。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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